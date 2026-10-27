Guadalupe Taddei deja el INE: ¿qué investigaciones y señalamientos enfrenta?

La salida de Guadalupe Taddei del INE no resuelve la crisis del árbitro… apenas expone su descomposición.



Las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación desmantelaron el discurso del “ataque institucional”. El poder no le retiró el respaldo por convicción… lo hizo por cálculo, para contener el daño antes de las elecciones de 2027.



Guadalupe Taddei habla de “ciclos que concluyen” y rechaza las acusaciones… pero no puede aislar su responsabilidad de las adjudicaciones directas y los vínculos patrimoniales. No fue un accidente… fue la captura del presupuesto electoral con la espada del fuero.



El riesgo ahora es el gatopardismo. Cambiar a la cabeza en la cámara de diputados y dejar intactas la estructura y las complicidades.



Si el expediente termina con la renuncia de Taddei y solo se procesa a funcionarios menores, la impunidad habrá ganado otra batalla. Si la salida de Taddei congela las responsabilidades penales, no fue rendición de cuentas… fue solo control de daños.

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