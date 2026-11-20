El calendario entró a su última etapa. Foto:

Los pagos de la Pensión Bienestar correspondientes al bimestre noviembre-diciembre de 2026 entran en su última semana. Del lunes 23 al viernes 27 de noviembre, la Secretaría de Bienestar realizará los depósitos pendientes, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de las personas beneficiarias.

Con ello concluirá el calendario de dispersión de recursos de este año para los programas de pensiones y apoyos sociales que se pagan de manera bimestral.

¿Qué letras cobran la Pensión Bienestar del 23 al 27 de noviembre?

De acuerdo con el calendario difundido por la Secretaría de Bienestar, los depósitos de la última semana de noviembre se realizarán de la siguiente manera:

Las personas cuyo primer apellido comienza con R tendrán dos días asignados para la dispersión de recursos, mientras que el viernes 27 de noviembre concluirán los depósitos para las últimas cuatro letras del abecedario.

¿Quiénes cobran la Pensión Bienestar este viernes 20 de noviembre?

Este viernes 20 de noviembre de 2026, las personas beneficiarias de la Pensión Bienestar cuyo primer apellido comienza con las letras P y Q reciben el depósito correspondiente al bimestre noviembre-diciembre.

¿Cuánto depositan de la Pensión Bienestar en noviembre?

Los montos correspondientes al último bimestre de 2026 varían según el programa social al que pertenezca cada beneficiario:

Pensión para Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.

6 mil 400 pesos. Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.

3 mil 100 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.

3 mil 300 pesos. Programa para Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.

Los recursos se depositan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar, sin necesidad de realizar trámites adicionales para recibir el pago.

¿Qué pasa si no retiras tu Pensión Bienestar el día del depósito?

La Secretaría de Bienestar ha señalado que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día en que se realiza el depósito.

Los recursos permanecen disponibles en la cuenta bancaria y pueden utilizarse posteriormente para realizar compras o retiros en efectivo.

De esta manera, las personas beneficiarias pueden disponer de su apoyo conforme a sus necesidades, sin acudir necesariamente a una sucursal durante la fecha asignada.

¡Atención! El viernes 27 de noviembre concluirá el calendario de pagos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de 2026.

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