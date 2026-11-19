En el IMSS hay Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio. Foto: Cuartoscuro

Cumplir con las semanas necesarias para una jubilación en el Instittuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es uno de los temas que resultan más importantes, por ello, la institución tiene opciones como la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40 y que hoy se encuentra en el ojo público por supuestas irregularidades.

Sin embargo, en el sitio oficial del IMSS aún se encuentra listada como opción para alcanzar las semanas cotizadas que pide el Instituto y seguir aportando para los seguros de Invalidez y Vida, y Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, con un salario elegido por la persona asegurada, sujeto a los límites establecidos por el Instituto.

¿Cómo inscribirse a la Modalidad 40 por internet?

De acuerdo con la información pública que aún permanece en la página del IMSS para iniciar el trámite en línea necesitas tener a la mano:

CURP .

. Número de Seguridad Social (NSS) .

. Una cuenta de correo electrónico válida.

Después, ingresa al portal de servicios digitales del IMSS y busca el trámite denominado “Solicitud de inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio”.

El sistema solicitará tu CURP y correo electrónico para comenzar el proceso.

También puedes acudir a la Subdelegación del IMSS que te corresponda, de lunes a viernes en días hábiles, de las 8:00 a las 15:30 horas.

Debes presentar los siguientes documentos en original y copia:

Identificación oficial vigente.

Escrito libre con la solicitud de inscripción y firma autógrafa o huella digital.

Comprobante de domicilio.

Además, necesitarás proporcionar tu CURP, NSS y correo electrónico. El personal del Instituto llenará los formatos correspondientes y te entregará una copia del aviso de inscripción como comprobante.

Una vez aprobada la solicitud, recibirás el recibo para pagar las cuotas correspondientes en una institución bancaria o en línea.

¿Qué debes saber antes de inscribirte a Modalidad 40?

Es indispensable haber causado baja del régimen obligatorio. El salario elegido para continuar cotizando debe ser igual o superior al que tenías registrado al momento de tu baja y no puede superar el límite de 25 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

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