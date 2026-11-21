Cómo obtener ingresos adicional a Modalidad 40. Foto: Cuartoscuro

No necesitas estar inscrito en la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para obtener una pensión o preparar tus ingresos durante la vejez. Existen alternativas como la Pensión Bienestar, el ahorro en una Afore, las aportaciones voluntarias y los planes personales de retiro.

Además, los trabajadores que cumplen los requisitos de las leyes del Seguro Social de 1973 o 1997 pueden solicitar una pensión sin haber contratado la Modalidad 40.

Sin embargo, no todas las opciones garantizan pagos mensuales. Algunas dependen de las semanas cotizadas, mientras que otras requieren acumular recursos mediante el ahorro.

¿Puedes pensionarte en el IMSS sin Modalidad 40?

Sí. La Modalidad 40 no es un requisito obligatorio para pensionarse. Es un esquema de continuación voluntaria que permite seguir cotizando después de dejar un empleo formal, conforme a las condiciones aplicables.

El IMSS establece dos regímenes pensionarios, dependiendo de la fecha en que el trabajador comenzó a cotizar.

Ley del Seguro Social de 1973:

Haber comenzado a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

Contar con al menos 500 semanas cotizadas.

Tener 60 años para solicitar una pensión por cesantía en edad avanzada.

Tener 65 años para solicitar una pensión por vejez.

Estar dado de baja del régimen obligatorio y cumplir las condiciones de conservación de derechos.

Ley del Seguro Social de 1997:

Contar con al menos 875 semanas cotizadas durante 2026.

Tener al menos 60 años para solicitar una pensión por cesantía.

Tener 65 años para una pensión por vejez.

Cumplir los requisitos de baja laboral y demás condiciones establecidas por el IMSS.

Las semanas requeridas bajo la Ley de 1997 aumentarán progresivamente hasta llegar a mil en 2031.

Quienes comenzaron a cotizar antes de julio de 1997 pueden elegir el régimen aplicable, si cumplen las condiciones correspondientes.

Pensión Bienestar: 6 mil 400 pesos cada dos meses

Una alternativa de ingreso para la vejez es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que durante 2026 entrega 6 mil 400 pesos bimestrales.

El programa está dirigido a personas mexicanas de 65 años o más que residen en el país, independientemente de su historial laboral.

Para solicitarla es necesario:

Tener 65 años cumplidos.

Contar con nacionalidad mexicana.

Residir en México.

Presentar identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

Proporcionar un teléfono de contacto.

El registro se realiza presencialmente durante los periodos anunciados por la Secretaría de Bienestar.

Este apoyo puede recibirse aunque la persona tenga una pensión del IMSS, siempre que cumpla los requisitos del programa.

Afore: utiliza el ahorro acumulado durante tu vida laboral

Otra opción es aprovechar los recursos acumulados en una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore).

Las cuentas individuales concentran aportaciones realizadas durante la vida laboral, además de los rendimientos generados por su inversión.

En el régimen de 1997, estos recursos sirven para financiar la pensión mediante los mecanismos establecidos en la ley.

Cuando el trabajador cumple los requisitos, puede acceder a las modalidades pensionarias correspondientes, como una renta vitalicia o un retiro programado.

También existe una pensión garantizada para quienes reúnen las condiciones legales, pero cuyos recursos resultan insuficientes para financiar una pensión superior al monto que les corresponde.

Es importante considerar que tener dinero en una Afore no significa recibir automáticamente una pensión mensual. El acceso depende de la edad, las semanas cotizadas y las condiciones legales.

Aportaciones voluntarias: ahorra desde 50 pesos

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) señala que los trabajadores pueden incrementar sus recursos mediante aportaciones voluntarias.

Estos depósitos son adicionales al ahorro obligatorio y pueden realizarse según las posibilidades económicas de cada persona.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Depósitos desde 50 pesos en redes comerciales participantes.

Transferencias y depósitos mediante AforeWeb.

Aportaciones desde la aplicación AforeMóvil.

Descuentos periódicos autorizados mediante nómina.

Depósitos directamente en la administradora.

Las aportaciones pueden destinarse a diferentes plazos de inversión. Algunas también ofrecen beneficios fiscales, sujetos a los requisitos correspondientes.

El dinero acumulado puede complementar los recursos disponibles al momento del retiro.

No obstante, los rendimientos no están garantizados y las condiciones para disponer del ahorro dependen del tipo de aportación.

Planes personales de retiro: otra alternativa para ahorrar

Los planes personales de retiro (PPR) son productos financieros diseñados para acumular recursos destinados a la jubilación.

A diferencia de las aportaciones obligatorias de una Afore, estos instrumentos se financian con el dinero que decide aportar el contratante.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda comparar sus características antes de contratar uno.

Entre los aspectos que deben revisarse están:

Monto y periodicidad de las aportaciones.

Comisiones y costos de administración.

Rendimientos y riesgos de inversión.

Condiciones para retirar los recursos.

Posibles penalizaciones por cancelación anticipada.

Beneficios fiscales aplicables.

Los PPR pueden complementar una pensión del IMSS o el ahorro de una Afore, pero no sustituyen los requisitos legales para obtener una pensión de seguridad social.

¿Qué cambió en la Modalidad 40 del IMSS en octubre de 2026?

El 21 de octubre de 2026 se publicó un acuerdo del Consejo Técnico del IMSS que estableció medidas temporales para la continuación voluntaria en el régimen obligatorio.

Entre los cambios destaca que las nuevas incorporaciones a la Modalidad 40 deben realizarse con base en el último salario registrado o hasta ese monto más una Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a las condiciones del acuerdo.

También se estableció que los nuevos aseguramientos comenzarán a partir de la fecha de solicitud.

Las personas que ya estaban inscritas al entrar en vigor el acuerdo conservarán las condiciones contratadas hasta concluir su periodo vigente.

El IMSS también ordenó realizar un análisis financiero del esquema y preparar una propuesta de modificaciones normativas.

Estos cambios no eliminan el derecho a solicitar una pensión sin Modalidad 40.

¿Qué debes revisar antes de elegir cómo financiar tu retiro?

Antes de contratar un producto financiero o realizar aportaciones adicionales, conviene identificar el régimen pensionario al que perteneces.

También es recomendable consultar las semanas cotizadas reconocidas por el IMSS y verificar el saldo disponible en tu Afore.

La Consar cuenta con una calculadora que permite estimar el monto de una futura pensión y analizar cómo podrían influir las aportaciones voluntarias.

La principal diferencia entre las alternativas es que algunas permiten obtener una pensión o un apoyo periódico, mientras que otras sirven para acumular recursos.

Por ello, es posible combinar diferentes fuentes de ingreso durante la vejez, siempre que se cumplan los requisitos de cada programa o instrumento financiero.

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