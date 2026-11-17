Hervir el agua no elimina metales pesados Foto: Pexels

Cocinar con agua de la llave puede representar un riesgo para la salud, ya que, aunque se hierva, este proceso no elimina los metales pesados, como el plomo y el arsénico, advirtió el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Aunque destacó que hervir el agua ayuda a eliminar bacterias y otros microorganismos, el ISSSTE aclaró que esto no garantiza que sea segura para el consumo humano.

“Consumir agua con metales pesados puede representar un riesgo para la salud y, dependiendo del tipo y la cantidad, provocar problemas gastrointestinales, neurológicos e intoxicaciones”, dijo el instituto en redes sociales.

Por ello, el ISSSTE destacó la importancia de consumir agua purificada mediante procesos adecuados de tratamiento.

“El agua purificada, mediante procesos adecuados de tratamiento, puede ayudar a eliminar o reducir microorganismos y diversos contaminantes, incluidos algunos químicos, microplásticos y metales”.

¿Qué metales y contaminantes puede contener el agua y cuáles son los riesgos para la salud?

El agua que se utiliza cotidianamente puede contener metales pesados y otros contaminantes que, dependiendo de su exposición, pueden representar un riesgo para la salud.

La Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece cuáles son los límites permisibles que debe cumplir el agua.

Aluminio: 0.20 mg/L

Arsénico: 0.025 mg/L

Bario: 1.3 mg/L

Cadmio: 0.005 mg/L

Cobre: 2.00 mg/L

Cromo total: 0.05 mg/L

Hierro: 0.30 mg/L

Manganeso: 0.15 mg/L

Mercurio: 0.006 mg/L

Níquel: 0.07 mg/L

Plomo: 0.01 mg/L

Selenio: 0.04 mg/L

Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la exposición a determinadas sustancias puede ocasionar afectaciones a la salud, dependiendo de la cantidad y el tiempo de exposición.

Entre los metales y los riesgos documentados encontramos:

Plomo: puede afectar el desarrollo cerebral de los niños, el sistema nervioso y los riñones

Arsénico: la exposición prolongada mediante agua contaminada puede provocar lesiones en la piel y aumentar el riesgo de cáncer de piel, vejiga y pulmón

Mercurio: puede afectar el sistema nervioso y los riñones, además de representar riesgos para el desarrollo fetal

Cadmio: puede provocar daños renales y afectaciones en los huesos

Es importante señalar que estos efectos dependen de la cantidad y vía de exposición, así como del tiempo, recordando que hervir el agua no elimina metales pesados.

Por ello, es importante utilizar agua que cumpla con los estándares de calidad para consumo humano, ya que hervirla no garantiza la eliminación de contaminantes químicos.

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