Tras perder el estatus libre de sarampión, piden reforzar vacunación. Foto: AFP

México perdió su reconocimiento como país libre de sarampión luego de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmara este martes que el virus circula de manera continua en el territorio nacional.

La pérdida de este reconocimiento no significa que la población esté en peligro, sino que el sarampión continúa circulando en el país. Por ello, la OPS y la Secretaría de Salud recomendaron reforzar la vacunación y tomar las siguientes medidas:

Revisa tu esquema de vacunación: comprueba que tú y tus hijos cuenten con las dos dosis recomendadas contra el sarampión.

comprueba que tú y tus hijos cuenten con las dos dosis recomendadas contra el sarampión. Completa las vacunas pendientes: acude a un centro de salud si te falta alguna dosis o desconoces tu historial de vacunación.

acude a un centro de salud si te falta alguna dosis o desconoces tu historial de vacunación. Verifica la Cartilla Nacional de Salud: asegúrate de que niñas y niños tengan las vacunas correspondientes a su edad.

asegúrate de que niñas y niños tengan las vacunas correspondientes a su edad. Identifica los síntomas: presta atención a fiebre, tos, ojos rojos y manchas rojas en la piel.

presta atención a fiebre, tos, ojos rojos y manchas rojas en la piel. Evita el contacto con otras personas si tienes síntomas: permanece en casa y busca orientación médica para reducir el riesgo de contagio.

permanece en casa y busca orientación médica para reducir el riesgo de contagio. Llama antes de acudir al médico: si sospechas que tienes sarampión, comunícate primero con la unidad de salud para evitar exponer a otras personas.

si sospechas que tienes sarampión, comunícate primero con la unidad de salud para evitar exponer a otras personas. Toma precauciones si vas a viajar: verifica que tengas completo tu esquema de vacunación antes de visitar zonas con transmisión activa.

¿Qué significa que el sarampión sea endémico en México?

El doctor Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud, confirmó que México, Bolivia y Estados Unidos perdieron su reconocimiento de eliminación del sarampión, debido a que el virus continúa circulando en estos países.

“Se restableció la transmisión endémica en México, Bolivia y Estados Unidos, por lo que se retira su estado de eliminación del sarampión”. Doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS

Pero, ¿qué significa esto para la población? Que el sarampión sea endémico quiere decir que el virus ha circulado de manera continua durante al menos 12 meses dentro del país, sin que las autoridades sanitarias hayan logrado interrumpir por completo la cadena de contagios.

Esto representa un retroceso para México, que perdió su reconocimiento después de una década, pues en 2016 formó parte de la histórica certificación de las Américas como región libre de transmisión endémica del sarampión.

Ante el riesgo de nuevos contagios, Barbosa destacó que la vacunación es fundamental para frenar la propagación del virus y recuperar el reconocimiento.

“Se requiere una cobertura de al menos el 95% con las dos dosis de la vacuna disponible para eliminar el sarampión”, destacó Jarbas Barbosa.

En el caso de México, el Dr. Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa de Inmunización de la OPS, reconoció los esfuerzos realizados para contener los contagios, aunque advirtió que todavía es necesario reforzar las medidas de vigilancia y prevención para frenar la circulación del virus.

“La tendencia en ese país viene a la baja, pero todavía mantiene transmisión constante (…). Mientras haya transmisión constante, siempre habrá riesgo”. Doctor Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa de Inmunización de la OPS

Para recuperar el estatus de eliminación del sarampión, México deberá demostrar que logró interrumpir la transmisión endémica del virus durante al menos 12 meses consecutivos, además de mantener las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación.

“Todo país que pierda su estatus de eliminación del sarampión deberá presentar un plan que detalle las medidas necesarias para recuperarlo”, dijo Salas.

¿Cuáles son las dos dosis contra el sarampión y a qué edad se aplican?

La Secretaría de Salud de México establece un esquema de dos dosis de la vacuna triple viral (SRP), que protege contra el sarampión, la rubéola y las paperas.

Las edades establecidas son:

Primera dosis: a los 12 meses de edad, es decir, cuando el bebé cumple un año.

a los 12 meses de edad, es decir, cuando el bebé cumple un año. Segunda dosis: a los 18 meses de edad, para niñas y niños nacidos a partir de julio de 2020.

a los 18 meses de edad, para niñas y niños nacidos a partir de julio de 2020. Esquema anterior: para quienes nacieron antes de julio de 2020, la segunda dosis estaba programada a los seis años.

En el contexto del brote, las autoridades también contemplan una dosis cero para bebés de seis a 11 meses en zonas con transmisión activa. Esta aplicación no sustituye las dos dosis del esquema regular, por lo que deberán recibir las vacunas correspondientes después de cumplir un año.

¿Qué pasa si no tengo las dos vacunas contra el sarampión?

Las personas que no cuentan con su esquema completo pueden permanecer susceptibles a la enfermedad.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los menores de 10 años que no hayan recibido ninguna vacuna contra el sarampión deben completar dos dosis de la triple viral, con un intervalo mínimo de cuatro semanas.

En cambio, quienes ya recibieron una dosis únicamente necesitan completar la segunda, de acuerdo con la valoración del personal de salud.

Para adolescentes y adultos que no tengan comprobantes de vacunación o desconozcan si cuentan con protección, las autoridades recomiendan acudir a una unidad médica para revisar su situación.

Durante el brote, la vacunación también se ha dirigido a personas menores de 49 años que no tienen el esquema completo o no recuerdan haber recibido las vacunas.

Estados con más casos de sarampión en México durante 2026

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, con corte al 12 de noviembre de 2026, los estados con más casos confirmados de sarampión en lo que va del año son:

Jalisco: 7 mil 538 casos Chiapas: mil 58 casos Ciudad de México: mil 33 casos Durango: 737 casos Quintana Roo: 409 casos Estado de México: 408 casos Sonora: 395 casos Zacatecas: 372 casos Sinaloa: 309 casos Puebla: 256 casos

La Secretaría de Salud aclaró que algunos incrementos en las cifras acumuladas corresponden a la revisión y confirmación de casos de semanas anteriores, por lo que no necesariamente representan nuevos contagios.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión y cómo se contagia?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire.

El virus puede permanecer suspendido hasta dos horas después de que una persona infectada abandone un espacio.

Entre sus principales síntomas se encuentran:

Fiebre

Tos y molestias respiratorias

Erupciones o manchas en la piel

Complicaciones graves, como neumonía o inflamación del cerebro

La OPS advierte que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen, ya que una persona infectada puede transmitir el virus hasta a 18 personas que no estén protegidas. Además, el virus puede permanecer en el aire hasta dos horas después de que una persona contagiada abandone un lugar.

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