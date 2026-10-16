Infarto cerebral: simulación muestra cómo médicos salvan la vida de una paciente luego de un accidente cerebrovascular

Simulación de un infarto cerebral en el Centro Médico ABC. Foto: Marco A. Jiménez

Parálisis del rostro, debilidad en una extremidad, dificultad para hablar o incluso un dolor de cabeza muy intenso pueden ser síntomas de un infarto cerebral, también conocido como un accidente cerebrovascular o ictus. Según los médicos especialistas del Centro Hospitalario ABC, cuando un paciente presenta estas señales es urgente acudir a un hospital.

Uno TV estuvo en el Centro Médico ABC donde se realizó una simulación de la atención a una paciente que sufrió un hipotético infarto cerebral y quien estaba al borde de la muerte.

En México se registran aproximadamente 150 mil casos de ictus al año, es una de las principales causas de muerte y la primera causa de discapacidad en adultos mayores.

“Más o menos en México pensamos que hay 150 mil pacientes que tienen ictus al año; imagínense que de ellos uno de cada cinco muere y tres de cada cinco quedan con discapacidad. Y al año siguiente otros 150 mil. Es un problema de una dimensión muy grande a nivel social”, explicó el doctor Juan Manuel Calleja Castillo, líder del programa Ictus del Centro Médico ABC.

¿Qué se debe hacer en un accidente cerebrovascular?

Pudimos ver en el Centro Médico cómo un hombre llegó preocupado al hospital con su madre en una silla de ruedas. Explicó que ella no respondía, había dejado de mover una parte de su cuerpo y necesitaba ayuda.

En el hospital, el médico Pedro Argüelles la atendió y preguntó por los síntomas que presentaba.

“Mi mamá no habla, no mueve el lado derecho de su cuerpo y sus ojitos se mueven hacia el lado izquierdo”, dijo el hombre.

Posteriormente, el médico preguntó si la mujer padecía alguna enfermedad, a lo que su hijo explicó que tenía diabetes, presión arterial alta y una arritmia cardíaca. Además, señaló que había suspendido sus tratamientos un mes atrás.

Sin perder tiempo, el médico solicitó que se le practicara una serie de estudios para determinar si se trataba de un evento vascular cerebral o infarto cerebral (ictus), cuyos síntomas pueden identificarse como CAMALEÓN en español.

CAMALEÓN es una herramienta que utilizan los médicos y especialistas para reconocer posibles señales de un accidente cerebrovascular a partir de determinados síntomas. Para entenderla, podemos guiarnos por la explicación del Dr. Juan Manuel Calleja, quien recuerda que el tiempo es fundamental si se presentan:

CA: hace referencia a la debilidad o caída de un lado del rostro; la cara puede verse desigual o torcida

hace referencia a la debilidad o caída de un lado del rostro; la cara puede verse desigual o torcida MA: entumecimiento o debilidad en una mano, brazo o pierna

entumecimiento o debilidad en una mano, brazo o pierna LE: es la dificultad para hablar de la lengua, con palabras arrastradas o problemas para comprenderse

es la dificultad para hablar de la lengua, con palabras arrastradas o problemas para comprenderse ÓN: es el momento de actuar y resulta importante identificar la hora en que comenzaron los síntomas

Para comprender lo que ocurría durante la simulación, también es necesario explicar qué es un ictus y cuáles son sus tipos.

El ictus ocurre cuando se interrumpe el flujo de sangre hacia una zona del cerebro o se rompe un vaso sanguíneo, lo que puede provocar la muerte de neuronas y dejar secuelas permanentes.

Existen dos tipos principales: el ictus isquémico y el ictus hemorrágico, de acuerdo con el Dr. Juan Manuel Calleja.

“El ictus isquémico es (…) una oclusión por un coágulo en una arteria y la parte que esa arteria irriga en el cerebro se infarta, básicamente **se muere esa parte”, explicó Calleja.

En cambio, el ictus hemorrágico se produce cuando se rompe un vaso sanguíneo y la sangre se acumula dentro del cerebro. Entre las causas que pueden provocarlo se encuentra una elevación súbita e importante de la presión arterial.

Aunque ambos tipos de ictus pueden tener consecuencias graves, requieren tratamientos diferentes.

Siguiendo con la representación, los médicos localizaron un coágulo en una arteria del cerebro, por lo que determinaron realizar una trombólisis intravenosa y una trombectomía mecánica.

La trombólisis intravenosa es un tratamiento que consiste en administrar un medicamento por vía intravenosa para disolver los coágulos de sangre, se utiliza en determinados casos de ictus isquémico y requieren, por lo general que se aplique en menos de cuatro horas y media de haber empezado con sus síntomas.

Por su parte, la trombectomía mecánica es un procedimiento que permite extraer un coágulo de sangre de una arteria cerebral.

En este caso, la paciente fue candidata a recibir ambos procedimientos, sin embargo, los especialistas señalaron que no todos los pacientes pueden someterse a los dos tratamientos, pues los estudios médicos permiten determinar si es posible llevarlos a cabo.

Durante la simulación, los especialistas utilizaron rayos X y un medio de contraste para observar en detalle el flujo sanguíneo y las arterias del cerebro mediante una técnica conocida como angiografía cerebral.

Con ayuda de microcatéteres, que son unos tubos muy finos, delgados y flexibles, los especialistas llevaron a cabo la trombectomía mecánica, misma que pudo ser vista en una pantalla.

Así, localizaron y retiraron el coágulo, lo que permitió restablecer el flujo sanguíneo cerebral y, en la simulación, salvar la vida de la paciente.

Simulación de un infarto cerebral en el Centro Médico ABC. Foto: Marco A. Jiménez

¿Cuáles son los factores de riesgo de un infarto cerebral?

El infarto cerebral es más frecuente en personas mayores de 65 años, aunque también se presentan casos en adultos más jóvenes.

En entrevista, el Dr. Calleja Castillo señaló los principales factores de riesgo que pueden llevar a una persona a sufrir un infarto cerebral.

“Son los clásicos que conocemos para problemas de circulación, tanto cerebral como cardíaca, la diabetes, la presión alta, el colesterol elevado, el tabaquismo, el cigarro, el sedentarismo, el no hacer ejercicio”, explicó.

Asimismo, advirtió que los hábitos poco saludables están relacionados con la aparición de infartos cerebrales en personas más jóvenes, debido a la falta de actividad física y a una alimentación con mayor presencia de productos procesados y altos en grasas.

“Cada vez caminamos menos, cada vez nos transportamos más en coche, cada vez tenemos menos actividad física, realizamos menos deporte, nos la pasamos frente a las pantallas y a la televisión, y también cada vez nuestra dieta es peor”, señaló en la entrevista.

Otro factor que puede favorecer un infarto cerebral son las arritmias cardíacas, particularmente la fibrilación auricular, que es más frecuente en personas mayores.

El médico explicó que estas alteraciones pueden propiciar la formación de coágulos en el corazón que posteriormente llegan al cerebro y obstruyen una arteria.

Para reducir el riesgo, el especialista recomendó controlar las enfermedades existentes, acudir al médico, seguir los tratamientos prescritos y adoptar hábitos saludables, incluida la actividad física regular y una alimentación equilibrada.

Afectaciones por un infarto cerebral

La enfermedad no sólo representa un riesgo de muerte, también puede dejar secuelas que afectan la movilidad, el habla y la capacidad de las personas para retomar sus actividades cotidianas.

“Pierden la posibilidad de trabajar, pierden la posibilidad en ocasiones de hablar, de regresar, digamos, a sus actividades sociales, laborales, familiares”, señaló.

Calleja explicó que las secuelas dependen de la zona del cerebro dañada y de la gravedad del evento.

Ante este panorama, el especialista destacó la necesidad de fortalecer la atención hospitalaria debido a que existen sólo 15 centros de ictus certificados, públicos y privados en México.

Lo positivo es que se trabaja para incorporar más unidades que permitan a una mayor cantidad de pacientes acceder oportunamente a tratamientos especializados.

El objetivo es reducir las consecuencias de una enfermedad en la que la rapidez de respuesta puede cambiar el pronóstico.

Como recordó el médico, el ictus pasó de ser un padecimiento con pocas opciones terapéuticas a uno que puede tratarse, siempre que el paciente reciba atención adecuada a tiempo.

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