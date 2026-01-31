Noticias de hoy 30 de enero 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 30 de enero 2026, en un minuto:

EE.UU. ofrece recompensa por hijo del “Chapo”

Autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como uno de los líderes de los “Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa e hijo del “Chapo” Guzmán

Publica 3.5 millones de páginas sobre el caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos alrededor de 3.5 millones de páginas relacionadas con el caso del financiero Jeffrey Epstein.

Nobel de Corina Machado se filtró ilegalmente

La entrega del Premio Nobel de la Paz del 2025 a María Corina Machado se filtró de forma “ilegal” antes del anuncio oficial, por lo que iniciarán una investigación.

Sube UMA

La Unidad de Medida y Actualización registrará un aumento a partir del 1 de febrero de 2026. El ajuste tendrá impacto directo en multas, créditos, pensiones y más.

Muere actriz Catherine O’Hara

La actriz Catherine O’Hara falleció a los 71 años. La famosa es recordada por su participación en cintas como “Mi Pobre Angelito”.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento