Noticias de hoy 30 de enero 2026, hasta las 14:00 horas, en un minuto

Foto: Cuertoscuro

Noticias de hoy 30 de enero 2026, en un minuto:

“Chapitos” atrás de ataque a diputados

Omar García Harfuch, aseguró que los “Chapitos” están detrás del ataque armado contra diputados locales de Movimiento Ciudadano y el secuestro de 10 mineros que laboraban para una empresa canadiense.

México reacciona a nuevos aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que su gobierno utilizará las vías diplomáticas necesarias ante la amenaza del presidente Donald Trump, de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba.

Crecen exportaciones entre México y EE.UU.

Las exportaciones de México a Estados Unidos alcanzaron 492 mil 513 millones de dólares entre enero a noviembre de 2025, lo que representa un incremento de 5.6% respecto al mismo periodo de 2024.

Subirán multas de tránsito en CDMX

Los costos de las multas de tránsito aumentarán a partir de febrero, en la Ciudad de México debido a la actualización de la Unidad de Medida y Actualización, que pasará de 113 a 117 pesos.

Muere productor Pedro Torres

A los 72 años murió Pedro Torres, reconocido productor mexicano de televisión. A través de un comunicado, la familia detalló que falleció en paz y acompañado por sus seres cercanos.

