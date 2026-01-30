Noticias de hoy 29 de enero 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 29 de enero 2026, en un minuto:

Exigir Constancia Fiscal puede traer multas

Condicionar la emisión de una factura electrónica a la entrega de la Constancia de Situación Fiscal puede generar multas de hasta 122 mil pesos, advirtieron autoridades.

Alerta en Estados Unidos por frío

Estados Unidos se mantiene en alerta ante la llegada de una nueva tormenta invernal que podría intensificarse rápidamente y convertirse en un ciclón bomba.

Baja tiempo de Servicio Militar Nacional

El Servicio Militar Nacional implementó a partir de este año una reducción histórica en su adiestramiento, al pasar de 44 a sólo 13 sesiones sabatinas, con el objetivo facilitar la liberación de la cartilla militar.

UNAM anuncia el Mega Reciclatrón

La UNAM anunció el Mega Reciclatrón 2026 este jueves 29 y viernes 30 de enero en el Estadio Olímpico Universitario, en Ciudad Universitaria, de las 9:00 a las 16:00 horas.

Megapuente escolar

El primer megapuente 2026 será del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero, según el calendario oficial de la SEP, dando cuatro días consecutivos de descanso para alumnos.

