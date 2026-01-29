GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 29 de enero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Habla con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada productiva y cordial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas de comercio y seguridad dentro de la relación bilateral.

Tierras raras

Las tierras raras son minerales clave para la tecnología moderna y ahora están en el centro de una disputa global. Se usan en celulares, autos eléctricos, satélites, energía eólica y redes 5G.

Investigan desaparición

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por la desaparición de 10 personas vinculadas a una empresa minera ubicada en el municipio de Concordia.

Nuevo frente frío

Este jueves, un nuevo frente frío y su masa de aire polar ingresarán a la frontera norte de México, ocasionando fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.

OCESA responde

La empresa de entretenimiento OCESA aseguró que no existe una red interna de reventa, luego de las acusaciones del ARMY mexicano por presunto fraude.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.