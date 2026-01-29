Noticias de hoy 29 de enero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada productiva y cordial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que abordaron temas de comercio y seguridad dentro de la relación bilateral.
Las tierras raras son minerales clave para la tecnología moderna y ahora están en el centro de una disputa global. Se usan en celulares, autos eléctricos, satélites, energía eólica y redes 5G.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por la desaparición de 10 personas vinculadas a una empresa minera ubicada en el municipio de Concordia.
Este jueves, un nuevo frente frío y su masa de aire polar ingresarán a la frontera norte de México, ocasionando fuertes rachas de viento y descenso de las temperaturas en el noroeste, norte y noreste del territorio nacional.
La empresa de entretenimiento OCESA aseguró que no existe una red interna de reventa, luego de las acusaciones del ARMY mexicano por presunto fraude.
