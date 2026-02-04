Noticias de hoy 3 de febrero 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 3 de febrero 2026, en un minuto:

Remesas caen en México

Banxico reportó que las remesas a México bajaron 4.6% en 2025 tras 11 años de alzas. Analistas adviertes que política migratoria de Trump pudo ser un factor clave para la caída.

Vinculan a 3 por masacre en Salamanca

Autoridades de Guanajuato dieron a conocer que las tres personas detenidas por la masacre en un campo de futbol en Salamanca, fueron vinculadas a proceso por el delito de homicidio.

13 muertos en NY por frío extremo

El frío que azota a Nueva York desde finales de enero ha dejado, al menos, 13 personas muertas por hipotermia, en un periodo marcado por temperaturas bajo cero.

Revelan los tipos de cáncer más letales

El Inegi reveló los tipos de cáncer más letales en México. La lista la encabezan los diferentes diagnósticos de leucemia, afectando, principalmente, a jóvenes.

SEP abre preinscripciones nivel básico

Hoy inició el proceso de preinscripción de alumnos para preescolar, primaria y secundaria en todo el país para el ciclo escolar 2026-2027. Será del 3 al 13 de febrero.

