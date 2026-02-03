GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 3 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Cae presunto responsable

Autoridades federales detuvieron a uno de los presuntos responsables del ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano, registrado el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa.

Van contra Musk

La Fiscalía de París llamó a comparecer al multimillonario Elon Musk por sesgos ideológicos en la plataforma X y por la generación de contenido sexual a través de Grok, su IA.

Los más letales

México cuenta con una tasa de 73.1 muertes por tumores malignos por cada 100 mil personas hasta 2024, de acuerdo con el Inegi. Los diferentes tipos de leucemia son la principal causa de muerte.

Regresan a clases

Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur regresaron a clases presenciales este martes 3 de febrero, con el arranque del semestre 2026-2.

“Es basura tóxica”

Eduardo Verástegui, a través de su cuenta en X, aseguró que la música de Bad Bunny es “basura “tóxica” y criticó el discurso que dio el cantante durante los Grammy 2026.

