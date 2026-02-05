Noticias de hoy 4 de febrero 2026, hasta las 19:00 horas, en un minuto

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 4 de febrero 2026, en un minuto:

Pemex seguirá enviando petróleo a Cuba

Los envíos de petróleo a Cuba por parte de México continuarán, confirmó Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, al destacar que se mantendrá el contrato de exportación que se tiene con la isla vigente desde 2023.

Cadena perpetua para atacante de Trump

Ryan Routh, hombre que intentó asesinar a Donald Trump en su campo de golf, fue condenado a cadena perpetua.

Capturan a Álex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro

El empresario Álex Saab, señalado como uno de los principales operadores financieros del régimen de Nicolás Maduro, fue capturado en Venezuela.

OPS alerta por aumento de sarampión

La Organización Panamericana de la Salud emitió una nueva alerta por sarampión en la región de las Américas; llamó a intensificar la vigilancia, la vacunación y la respuesta rápida ante brotes.

Metro CDMX renovará la Línea 2

La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, será sometida a una intervención mayor en su tramo sur-centro. El plan contempla trabajos en 16 estaciones.

