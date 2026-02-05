Noticias de hoy 5 de febrero 2026, hasta las 13:00 horas, en un minuto

Cae alcalde de Tequila

Gracias a la Operación Enjambre capturaron al presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego “N”, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Un truco estadístico

La reducción oficial de homicidios dolosos en México del 40% no refleja una mejora real, sino una reclasificación de delitos que podría profundizar la impunidad, advierten organizaciones civiles.

Expira tratado 

Este jueves 5 de febrero expiró el último tratado entre Rusia y Estados Unidos sobre el control de sus armas nucleares, lo que genera una preocupación internacional.

Activará módulos nocturnos

La capital del país contará con 10 módulos de vacunación contra el sarampión con horario nocturno; los horarios y ubicaciones se darán a conocer próximamente.

Presume uniforme 

Donovan Carrillo desfiló en Milán para presentar el uniforme oficial que lucirá la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

