Noticias de hoy 8 de enero 2026, hasta las 14:00 horas, en un minuto

Liberan presos en Venezuela

Venezuela comenzó la liberación de un “número importante” de presos políticos, incluidos extranjeros, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.



Muere hermano de “el Bótox”

En México, la Fiscalía de Michoacán confirmó la muerte de Marvin Sepúlveda Arellano, hermano de “el Bótox”, presunto líder criminal; pobladores impidieron recuperar el cuerpo y se indicó que habría fallecido por sobredosis.



Detienen pareja por crimen

En Oaxaca, autoridades detuvieron a una pareja acusada de estrangular a una niña de 4 años en el Istmo de Tehuantepec; enfrentan cargos por tentativa de feminicidio.



Cofepris alerta por fórmulas

La Cofepris lanzó una alerta sanitaria por el retiro de fórmulas infantiles de Nestlé, ante posible contaminación con una bacteria que puede provocar síntomas gastrointestinales.



Miss Universo amplía agenda

Finalmente, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se reunió con la ministra Yasmín Esquivel, destacando que su agenda va más allá de la belleza y el glamour.

