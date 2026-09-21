Acoso sexual y salud mental: lo que la muerte de Jennifer Eckhart deja sobre la mesa

Eckhart describió su proceso como una “batalla agotadora”. Foto: Envato

Jennifer Eckhart, exproductora de Fox Business, presentadora del pódcast “Reinvented” y fundadora de The Reinvented Project, fue encontrada muerta el sábado 19 de septiembre en su vivienda de Hobe Sound, Florida. Tenía 36 años y las autoridades clasificaron su muerte como suicidio.

La noticia llega poco más de un año después de que Eckhart alcanzara un acuerdo con el expresentador de Fox News Ed Henry por una demanda que presentó en 2020. Eckhart acusó a Henry de violación, agresión sexual y otras conductas de coerción y abuso sexual durante el tiempo en que ambos trabajaban para la cadena. Henry negó las acusaciones y sostuvo que la relación sexual entre ambos había sido “consensuada”.

Eckhart describió posteriormente el proceso como una “batalla legal agotadora y retraumatizante de cinco años”. Para Eckhart, el proceso implicó mantener vigente públicamente su denuncia y atravesar distintas etapas judiciales antes de alcanzar un acuerdo.

Tras la resolución, la exproductora dijo que sentía que se había quitado “un gran peso de encima” y que su compromiso de apoyar a otros sobrevivientes de trauma se había renovado.

Una carrera dedicada a apoyar a sobrevivientes de trauma

Eckhart trabajó durante varios años en Fox News Media, incluido Fox Business, donde se desempeñó como productora. Dejó la compañía en 2020, el mismo año en que presentó su demanda contra Henry y Fox News.

Después de su salida de la cadena, desarrolló el podcast “REINVENTED with Jen Eckhart”, dedicado a historias de reinvención personal y profesional. El programa incluyó entrevistas con figuras de los negocios, el deporte y el entretenimiento.

También creó The Reinvented Project, una organización sin fines de lucro orientada a apoyar a sobrevivientes de trauma mediante terapia asistida con animales. Eckhart convirtió parte de su experiencia en una plataforma de apoyo para otras personas que habían atravesado situaciones traumáticas.

¿Qué efectos puede tener una agresión sexual en la salud mental?

La respuesta después de una agresión sexual no es igual para todas las personas. El National Center for PTSD, el centro de excelencia del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos (VA) dedicado a la investigación y educación sobre el trastorno de estrés postraumático (TEPT), señala que algunos sobrevivientes se recuperan de manera natural, mientras otros presentan reacciones intensas inmediatamente después del hecho o desarrollan síntomas incluso años más tarde.

La relación entre experiencias traumáticas y trastorno de estrés postraumático (TEPT) también ha sido estudiada a escala poblacional. Un estudio publicado en 1995 por Ronald C. Kessler y otros investigadores, basado en una muestra representativa de 5 mil 877 personas de entre 15 y 54 años que participaron en la Encuesta Nacional de Comorbilidad de Estados Unidos, estimó que el 7,8% había presentado TEPT en algún momento de su vida. Entre las mujeres, la violación y el abuso sexual estuvieron entre los tipos de trauma más frecuentemente asociados con este trastorno.

Un diagnóstico de TEPT puede persistir por años

El mismo análisis encontró que el TEPT puede persistir durante muchos años después del episodio traumático. Los investigadores señalaron que más de un tercio de las personas con un episodio inicial del trastorno no se había recuperado incluso después de varios años.

El prestigioso Pennsylvania Psychiatric Institute describe consecuencias que pueden aparecer tanto a corto como a largo plazo.

De acuerdo con la información de ambos institutos, en las horas y días posteriores a una agresión sexual pueden aparecer shock, incredulidad, miedo, ira y sensación de entumecimiento emocional. También pueden presentarse pensamientos intrusivos, pesadillas y disociación. Algunos sobrevivientes tienen dificultades para dormir y concentrarse y pueden sentirse constantemente en alerta.

Asimismo, es común también la aparición de condiciones relacionadas con un cuadro depresivo: tristeza persistente, pérdida de interés en actividades que antes gustaban a la víctima, cambios en el sueño o la alimentación, fatiga, problemas de concentración y sentimientos de culpa o falta de valor. El Pennsylvania Psychiatric Institute señala además que en casos extremos el cuadro puede estar acompañado de pensamientos de autolesión o suicidio, lo cual también ha documentado el National Center for PTSD.

La ansiedad es otra de las reacciones documentadas. Puede manifestarse mediante preocupación persistente, ataques de pánico o ansiedad social y afectar el trabajo, las relaciones y las actividades cotidianas.

¿Qué secuelas pueden permanecer ante un diagnóstico de TEPT?

Las consecuencias no necesariamente terminan después de las primeras semanas. El Pennsylvania Psychiatric Institute señala que algunos sobrevivientes pueden enfrentar problemas de sueño durante meses o años, dificultad para mantener relaciones sociales, alteraciones de la autoestima y otros efectos relacionados con el trauma.

La vergüenza y la culpa también pueden formar parte de la experiencia. Algunos sobrevivientes pueden responsabilizarse por lo ocurrido. El National Center for PTSD señala que las respuestas negativas de otras personas, como juzgar o culpar a la víctima, pueden intensificar la vergüenza y dificultar la recuperación.

¿Dónde pueden buscar ayuda las personas que atraviesan una crisis?

Las personas sobrevivientes de violencia sexual pueden comunicarse con RAINN, la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto, al 800-656-4673. La organización ofrece apoyo, información y referencias para sobrevivientes y sus familiares.

El Pennsylvania Psychiatric Institute y el National Center for PTSD coinciden en que las consecuencias de una agresión sexual pueden requerir atención profesional. Buscar ayuda es parte del proceso de recuperación, especialmente cuando aparecen síntomas persistentes de ansiedad, depresión, TEPT, consumo problemático de sustancias o pensamientos suicidas.

Si una persona en Estados Unidos está atravesando una crisis emocional severa o experimenta pensamientos suicidas, llame o envíe un mensaje de texto al 988, la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis. El servicio es gratuito, confidencial y funciona las 24 horas.

La línea ofrece atención en español. Para hablar con un consejero en español por teléfono se puede llamar al 988 y presionar 2. También se puede enviar la palabra “AYUDA” al 988 para iniciar una conversación en español.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.