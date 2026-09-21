La inmigración deja de ser la carta fuerte de Trump: su aprobación en el tema cae en negativo antes de las intermedias

La aprobación general de Trump se mantiene en 38%. Foto: AFP

Los votantes estadounidenses le retiraron a Donald Trump la ventaja que tenía en inmigración, el tema que más le ayudó a ganar la Casa Blanca en 2024. Una nueva encuesta nacional encontró que la mayoría desaprueba su manejo del asunto y que confían más en los demócratas para resolverlo, un giro que llega a menos de dos meses de las elecciones de mitad de mandato, según una encuesta de The New York Times y la Universidad de Siena.

El cambio ya se siente dentro del propio Partido Republicano. Legisladores que compiten en distritos reñidos han comenzado a marcar distancia pública de la agenda migratoria del presidente, con anuncios de campaña que critican directamente las redadas de deportación masiva.

La inmigración había sido, durante los dos mandatos de Trump, uno de los pocos temas donde mantenía una ventaja constante sobre los demócratas. Meses de operativos con agentes encapuchados, tiroteos mortales cometidos por agentes federales y el escrutinio sobre las tácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron desgastando ese respaldo.

¿Qué encontró la nueva encuesta?

La encuesta nacional de The New York Times y la Universidad de Siena, realizada del 8 al 13 de septiembre entre mil 503 votantes probables, encontró que la aprobación general de Trump se mantiene en 38%, prácticamente sin cambios desde que se desplomó tras la guerra con Irán.

Una mayoría de los votantes desaprueba su manejo de todos los temas centrales que midió el sondeo: la economía, la inmigración, los aranceles, la guerra y, sobre todo, el costo de vida.

Los votantes también confían más en los demócratas que en los republicanos para manejar varios de esos temas, según el mismo sondeo:

Salud: 60% confía en los demócratas, 36% en los republicanos

60% confía en los demócratas, 36% en los republicanos Inmigración: 52% confía en los demócratas, 45% en los republicanos

52% confía en los demócratas, 45% en los republicanos Costo de vida: 51% confía en los demócratas, 43% en los republicanos

Es, además, la primera vez en el segundo mandato de Trump que una mayoría —52%— dice desaprobarlo “fuertemente”, y entre los votantes independientes su aprobación cae hasta apenas 27%.

NYT/Siena: Generic Ballot (Hispanics only)



🟦 Democrats: 68% (+43)

🟥 Republicans: 25%

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Trend

• Apr 2025: Dems +8

• Jan 2026: Dems +16

• May 2026: Dems +30

• Sep 2026: Dems +43 https://t.co/BceMOuJLma pic.twitter.com/EBh5Mh34ye — InteractivePolls (@IAPolls2022) September 15, 2026

¿Qué republicanos ya se distancian de Trump?

El ejemplo más visible llegó de Florida, donde la representante María Elvira Salazar —hasta ahora una defensora constante de Trump— lanzó un comercial de televisión en el que le pide directamente que tenga cuidado con lo que sus asesores le dicen sobre la política migratoria, luego de que en julio la mitad de las 50 mil personas detenidas por ICE no tenían antecedentes penales, según reportó NBC News.

El distrito de Salazar es uno donde Trump ganó por 15 puntos en 2024, lo que hace más notable que rompa con él en un tema que antes unía al partido.

Algo similar ocurre en Iowa, donde los representantes Zach Nunn y Mariannette Miller-Meeks, ambos en contiendas que el Cook Political Report califica de reñidas, votaron por primera vez a favor de frenar la acción militar en Irán sin aprobación del Congreso, una ruptura que Nunn justificó recordando que dos militares de su estado murieron en el conflicto.

Su colega Ashley Hinson, que compite por el Senado, además evitó un mitin de campaña junto al vicepresidente JD Vance la semana pasada, alegando conflictos de agenda.

¿Por qué el tema se volvió un problema para el partido?

La erosión no aparece solo en este sondeo. En julio, otra encuesta de CNN ya había encontrado que apenas 39% aprobaba el manejo de Trump en inmigración, y desde noviembre pasado el propio presidente ha reconocido en público que su aprobación general venía cayendo, aunque insiste en que conserva el respaldo de “la gente inteligente”.

Ese desgaste también aparece entre los votantes hispanos, que en encuestas recientes se han distanciado de Trump sin terminar de respaldar a los demócratas de forma plena.

¿Qué más revela la encuesta rumbo a noviembre?

Más allá de la inmigración, el sondeo de NYT/Siena deja varios indicadores adicionales que pesan sobre las intermedias:

Los demócratas llevan una ventaja de casi 9 puntos en la contienda por el Congreso entre votantes probables

entre votantes probables Solo 28% aprueba el manejo de Trump sobre el costo de vida, frente a 71% que lo desaprueba

Entre los votantes menores de 30 años, los demócratas aventajan por 35 puntos, y la aprobación de Trump en ese grupo cae a 18%

Incluso entre votantes republicanos, la percepción de que la economía mejoró en el último año pasó de 72% en enero a solo 29% ahora

El propio sondeo advierte que esa ventaja demócrata no garantiza un vuelco en el Congreso: el rediseño de distritos en varios estados republicanos y la concentración del Senado en estados donde Trump ganó por márgenes amplios en 2024 —Texas, Ohio, Alaska e Iowa— siguen jugando a favor del oficialismo.

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