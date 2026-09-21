Sarcoma de Ewing: qué es el raro cáncer infantil que preocupa en Ladera Ranch, California

El sarcoma de Ewing suele aparecer en huesos largos. Foto: H_Ko / Shutterstock

Los residentes de Ladera Ranch, una comunidad del condado de Orange, California, comparten una inquietud: los reportes de casos de sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer poco frecuente que afecta a niños, adolescentes y adultos jóvenes.

Durante los últimos años, varias familias han reportado diagnósticos. Dos de ellos son Brody Matteson, un joven de 17 años, y Lily Dalton, de 23.

Según reseña CNN, Brody falleció el pasado mes de marzo, tras una batalla de 19 meses contra este cáncer infantil. Lily murió antes, en enero, y aunque su afección no era exactamente un sarcoma de Ewing, compartía características moleculares.

Hasta ahora, las autoridades sanitarias locales no han confirmado que exista una causa que común, añade la cadena de noticias, pero el posible vínculo entre los diagnósticos mantiene a la comunidad en alerta.

¿Qué es el sarcoma de Ewing y por qué es tan poco frecuente?

Es un cáncer que generalmente aparece en los huesos, aunque también puede desarrollarse en tejidos blandos alrededor de estos. Según la Sociedad Americana del Cáncer (ACS), representa cerca del 1% de todos los cánceres infantiles y cada año se diagnostican alrededor de 200 casos en niños y adolescentes en Estados Unidos.

La enfermedad suele presentarse durante la adolescencia y afecta con mayor frecuencia a personas jóvenes. Los tumores aparecen con frecuencia en huesos largos como los de las piernas, la pelvis, las costillas o los brazos, pero también en otras zonas del cuerpo.

Los síntomas varían según la ubicación del tumor, pero pueden incluir dolor persistente, inflamación, sensibilidad en una zona específica, fiebre, cansancio o una fractura que ocurre con facilidad. En algunos casos, estos signos pueden confundirse con lesiones deportivas comunes, retrasando el diagnóstico.

Los médicos aún no conocen una causa exacta del sarcoma de Ewing. Sin embargo, la ACS destaca que lo que sí se ha identificado es una alteración genética frecuente en las células tumorales: una translocación entre los cromosomas 11 y 22, que provoca la creación de un gen anormal relacionado con el desarrollo del cáncer.

¿Por qué causa preocupación en Ladera Ranch?

Ladera Ranch es una comunidad planificada para unos 26 mil habitantes, conocida por sus parques, campos deportivos y espacios familiares. Los residentes buscan determinar si algún elemento del entorno podría estar relacionado con los diagnósticos.

Grupos comunitarios han contabilizado varios casos de sarcoma de Ewing entre 2007 y 2024, incluyendo diagnósticos reportados cada año desde 2021. Cabe aclarar que estas cifras no están verificadas por autoridades médicos.

Pero ante la presión de los residentes, el Departamento de Salud Pública de California inició una revisión para definir si existe una concentración inusual de casos de cáncer infantil en la zona.

La agencia estatal explicó que una revisión epidemiológica puede ayudar a determinar si la cantidad de casos es superior a lo esperado. Pero incluso si se detecta un patrón inusual, no significa automáticamente que exista una causa ambiental.

Hasta ahora, las autoridades han señalado que no han identificado un “riesgo ambiental inmediato” en Ladera Ranch.

En julio, el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bilal Essayli, pidió a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) analizar si algún factor ambiental podría estar relacionado con el aumento de casos reportados en la comunidad.

En este sentido, el posible impacto del uso de pesticidas, la calidad del agua o la presencia histórica de pozos petroleros abandonados en la zona, forman parte de la “actividad sospechosa” que plantean los residentes, de acuerdo con ABC7.

No obstante, establecer una relación entre un factor ambiental y el sarcoma de Ewing es un proceso complejo que puede requerir años de investigación.

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