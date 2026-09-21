Semana laboral de 32 horas en Nueva York: ¿qué cambiaría para los trabajadores?

El cambio más importante estaría en las horas extras. Foto: Envato

La semana laboral de 32 horas en Nueva York podría cambiar la forma en que los trabajadores cubiertos reciben el pago por las horas adicionales si el Congreso aprueba una nueva propuesta federal.

La Thirty-Two Hour Workweek Act, reintroducida el 8 de septiembre de 2026 por el representante Mark Takano y el senador Bernie Sanders, plantea modificar la Ley de Normas Laborales Justas para reducir de 40 a 32 horas siendo el estándar semanal para empleados no exentos y establecer el pago de horas extras por el tiempo trabajado por encima de ese límite.

Bernie Sanders first introduced the Senate version of the Thirty-Two Hour Workweek Act in March 2024. This month, he and Rep. Mark Takano reintroduced the bill, aiming to gradually shift the standard workweek from 40 hours to 32 hours — without cutting workers’ overall pay or… pic.twitter.com/K11khLXUnT — NowThis Impact (@nowthisimpact) September 12, 2026

¿Qué cambiaría para los trabajadores si se aprueba la ley?

El cambio más importante estaría en las horas extras. Actualmente, los empleados no exentos cubiertos por la legislación federal deben recibir al menos una vez y media su tarifa regular por las horas trabajadas después de 40 horas en una semana laboral. La propuesta reduciría progresivamente ese umbral hasta 32 horas.

Esto significa que un trabajador cubierto que actualmente trabaja 40 horas sin generar horas extras podría comenzar a acumular ese pago adicional después de un número menor de horas si la reforma entra en vigor. Al llegar al estándar de 32 horas, las horas adicionales tendrían derecho al pago de tiempo y medio bajo las condiciones previstas por el proyecto.

Para un trabajador de Nueva York, el cambio dependería de si está cubierto por la legislación federal y de las disposiciones que finalmente sean aprobadas. No todos los empleados tendrían automáticamente derecho a una semana laboral de 32 horas.

¿Cómo pasaría la jornada de 40 a 32 horas?

El cambio planteado por el proyecto no ocurriría de inmediato. La legislación establece una reducción gradual del estándar semanal durante cuatro años.

La propuesta también contempla disminuir el límite en dos horas cada año. De aprobarse en esos términos, el estándar pasaría de 40 a 38 horas durante el primer año, después a 36, luego a 34 y finalmente a 32 horas semanales.

Asimismo, la ciudad de Nueva York ya ha experimentado con la modificación del horario tradicional de cinco días.

En enero de 2024, el ex alcalde Eric Adams presentó un programa piloto de semana laboral comprimida para los miembros del sindicato de empleados públicos más grande de la ciudad, el District Council 37 (DC 37), cuyos trabajos no podían realizarse de forma remota.

¿Qué pasaría con el salario y los beneficios?

Uno de los puntos centrales de la propuesta es evitar que una reducción del estándar de horas se traduzca automáticamente en una reducción proporcional de la compensación de los trabajadores cubiertos.

La iniciativa plantea que los empleados puedan trabajar menos horas sin que el cambio implique una disminución equivalente de su compensación semanal.

Sin embargo, la protección no significaría que todos los trabajadores de Estados Unidos quedarían automáticamente incluidos. La FLSA establece categorías de empleados exentos y no exentos, y la condición depende de factores como las funciones desempeñadas y, en determinadas categorías, el salario.

¿Quiénes estarían cubiertos por el cambio?

La propuesta modifica las reglas de la Ley de Normas Laborales Justas para los empleados no exentos cubiertos por esa legislación. Por ello, no todos los trabajadores tendrían automáticamente derecho al nuevo límite de 32 horas.

Actualmente, el Departamento de Trabajo también señala que determinados empleados ejecutivos, administrativos, profesionales y de ventas externas pueden estar exentos si cumplen los requisitos establecidos por la normativa.

La cobertura de cada trabajador dependería, por tanto, de su clasificación bajo la legislación federal y de las condiciones concretas de su empleo.

¿Qué propuestas existen específicamente en Nueva York?

El debate federal ocurre mientras Nueva York analiza sus propias iniciativas sobre semanas laborales más cortas.

El proyecto A5454 plantea crear el New York Smart Work Week Pilot Program, destinado a promover programas de cuatro días para empleadores que cumplan los requisitos establecidos. El texto define la semana laboral de cuatro días como una reducción significativa de las horas reales de trabajo sin una disminución del salario total.

La iniciativa permanece en el Comité de Trabajo de la Asamblea de Nueva York. Su propuesta no establece que todos los empleadores del estado tengan que adoptar inmediatamente una semana de cuatro días.

También existe el proyecto A5423, dirigido a empleados del gobierno estatal. La iniciativa propone identificar agencias o funciones en las que una semana de cuatro días sea viable para al menos 60% de los empleados correspondientes.

La medida establece además que un empleado que pase al nuevo esquema no pueda sufrir, como consecuencia directa de la transición, una reducción a menos de 36 horas semanales ni una disminución de su salario o beneficios. Si existe una unidad sindical, el cambio tendría que negociarse con el representante correspondiente.

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