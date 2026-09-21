¿Qué pasa si no tienes los 40 créditos del Seguro Social en Estados Unidos cuando solicitas tu pensión?

Seguro Social en Estados Unidos Foto: Shutterstock.

Llegar a la edad de jubilación no garantiza por sí solo un cheque del Seguro Social. Si trabajaste durante varios años en Estados Unidos, pero tu historial tiene menos de 40 créditos, la Administración del Seguro Social (SSA) puede determinar que no tienes derecho a un beneficio de jubilación basado en tu propio récord laboral. En 2026, necesitas acumular 40 créditos para cumplir ese requisito.

La regla puede parecer fría, sobre todo para quien descubre que le faltó poco. Pero hay caminos que vale la pena revisar antes de dar el caso por perdido.

¿Cuántos créditos necesitas para recibir el Seguro Social en 2026?

La Administración del Seguro Social establece que una persona necesita 40 créditos para tener derecho a los beneficios de jubilación basados en su propio historial de trabajo. La cantidad no determina cuánto dinero recibirás; sirve principalmente para establecer si eres elegible.

En 2026, cada crédito se obtiene por mil 890 dólares de ingresos sujetos a los impuestos del Seguro Social. El máximo continúa siendo cuatro créditos por año.

Eso significa que una persona puede obtener los cuatro créditos de 2026 al alcanzar 7 mil 560 dólares en ingresos cubiertos durante el año. No necesita necesariamente trabajar los 12 meses para conseguirlos.

Por eso, cuando alguien dice que necesita trabajar “10 años” para conseguir los 40 créditos, conviene entender el matiz: 10 años es el mínimo aproximado si consigue los cuatro créditos cada año.

¿Qué pasa si no tienes los 40 créditos cuando solicitas tu jubilación?

Aquí está el punto que puede sorprender a muchos trabajadores.

La SSA no paga un beneficio de jubilación basado en tu propio historial si no reúnes los créditos requeridos. Tener 39 créditos no produce un pago reducido de jubilación. El requisito de elegibilidad debe cumplirse.

Eso tampoco significa que los impuestos del Seguro Social que pagaste sean un dinero que puedas solicitar de vuelta.

Tarjeta del Seguro Social de EE. UU. Foto creada con Leonardo.ai.

Los créditos tampoco funcionan como una cuenta de ahorro que puedas transferir a otra persona. Son unidades utilizadas por la SSA para determinar la elegibilidad para diferentes beneficios.

Y hay otra distinción importante: los créditos no determinan por sí mismos el monto de tu futura pensión. La SSA calcula el beneficio a partir de tus ingresos laborales cubiertos y otros factores establecidos por el programa.

¿Puedes seguir trabajando para conseguir los 40 créditos del Seguro Social?

Sí.

Si todavía no has solicitado el beneficio y continúas teniendo ingresos sujetos a los impuestos del Seguro Social, puedes seguir acumulando créditos. El límite es de cuatro por año, aunque tus ingresos superen varias veces la cantidad necesaria para obtenerlos.

Por ejemplo, si tienes 36 créditos, necesitas cuatro más. En 2026, eso significa alcanzar 7 mil 560 dólares en ingresos cubiertos para obtener el máximo de cuatro créditos de ese año.

Pero cuidado con una idea frecuente: tener más de 40 créditos no aumenta por sí mismo el monto de tu cheque. La SSA explica que el valor de la jubilación depende de tus ingresos y del cálculo correspondiente, no de acumular una cantidad extraordinaria de créditos.

¿Qué pasa si tienes menos de 40 créditos pero necesitas beneficios por discapacidad?

La situación cambia.

Los beneficios de discapacidad del Seguro Social (SSDI) no utilizan exactamente el mismo requisito de 40 créditos que la jubilación. La cantidad necesaria depende de la edad en que comenzó la discapacidad y de cuánto tiempo trabajaste recientemente.

La SSA señala, por ejemplo, que una persona que desarrolla una discapacidad antes de los 24 años podría calificar con seis créditos obtenidos durante los tres años anteriores. Para quienes tienen entre 24 y 30 años existen reglas proporcionales. A partir de los 31 años, generalmente se necesitan al menos 20 créditos durante los 10 años anteriores, además de cumplir los demás requisitos del programa.

Así que tener menos de 40 créditos no significa automáticamente que no puedas recibir ningún beneficio del Seguro Social.

¿Puedes recibir beneficios del Seguro Social por el historial de tu esposo o esposa?

También puede existir una alternativa mediante los beneficios conyugales.

La SSA explica que una persona que no tiene suficientes créditos para obtener una jubilación propia puede reunir los requisitos para recibir beneficios basados en el historial laboral de su cónyuge, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes. En general, el cónyuge debe estar recibiendo beneficios y quien solicita debe tener al menos 62 años, salvo determinadas situaciones relacionadas con el cuidado de hijos.

Pagos del Seguro Social en Estados Unidos. Foto: Envato.

Esto es especialmente relevante para quienes tuvieron una trayectoria laboral interrumpida porque cuidaron a sus hijos o dejaron el mercado laboral durante varios años.

¿Puedes sumar créditos de otro país para conseguir el Seguro Social?

Sí, pero no con cualquier país.

Estados Unidos tiene acuerdos internacionales de Seguridad Social, conocidos como acuerdos de totalización, que permiten en determinadas circunstancias combinar periodos de cobertura de ambos países para establecer el derecho a ciertos beneficios. Generalmente se requiere un mínimo de cobertura estadounidense.

Para los lectores mexicanos hay una precisión importante: Estados Unidos y México firmaron un convenio de Seguridad Social en 2004, pero la propia SSA actualmente lo muestra como un acuerdo que debía cumplir los requisitos para entrar en vigor. México no aparece en la lista de acuerdos de totalización actualmente vigentes de la SSA.

Por eso, no conviene asumir que las semanas cotizadas en el IMSS se convertirán automáticamente en créditos del Seguro Social estadounidense.

Si trabajaste en otro país, sí vale la pena comprobar si existe un acuerdo vigente y cuáles son sus requisitos.

¿Puedes recibir SSI si no tienes los 40 créditos?

Existe otra diferencia que puede cambiar completamente el panorama: SSI no es lo mismo que el Seguro Social de jubilación.

El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario puede beneficiar a determinadas personas de 65 años o más, o a personas con discapacidad o ceguera, que tengan ingresos y recursos limitados. No funciona sobre la misma base de créditos laborales que la jubilación del Seguro Social.

Sin embargo, cumplir la edad no garantiza automáticamente el SSI. La SSA también revisa los ingresos, los recursos y, para ciertos solicitantes que no son ciudadanos, requisitos adicionales de elegibilidad.

¿Cómo saber cuántos créditos del Seguro Social tienes?

Esta debería ser una de las primeras cosas que haga cualquier trabajador que se acerque a la jubilación.

La SSA permite consultar el historial mediante la cuenta my Social Security, donde puedes revisar tus ingresos registrados, los créditos acumulados y las estimaciones de beneficios.

Y vale la pena hacerlo antes de solicitar la jubilación.

Un error en el historial de ingresos puede afectar la información que utiliza la SSA. Revisarlo con anticipación da margen para detectar discrepancias y reunir documentos que demuestren que determinados ingresos sí fueron reportados.

La verdadera sorpresa no suele ser descubrir que faltan cuatro créditos. Es descubrirlo cuando ya necesitas el dinero.

Si estás cerca de los 40, revisa tu historial. Si tienes menos, calcula cuántos créditos puedes conseguir y qué otras prestaciones podrían corresponderte. Y si trabajaste en Estados Unidos y otro país, no des por hecho que esos años están perdidos: primero comprueba si existe un acuerdo internacional aplicable a tu caso.

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