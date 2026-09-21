Qué dijo Patrick Clancy en su entrevista en “60 Minutes”: sus comentarios más conmovedores

Los hijos de Patrick Clancy murieron estrangulados en 2023. Foto: J. Prezioso / AFP

Patrick Clancy habló públicamente sobre una de las tragedias familiares más impactantes de los últimos años en Estados Unidos: la muerte de sus tres hijos, a manos de su exesposa, Lindsay Clancy.

En una entrevista para el programa “60 Minutes” de CBS, el padre de Cora, Dawson y Callan recordó aquel 24 de enero de 2023, el día que los encontró estrangulados en una casa de Duxbury, Massachusetts. También explicó cómo ha enfrentado el duelo y habló del perdón que decidió concederle a Lindsay.

“Podía hacerme una idea de lo que era estar muy ansioso o deprimido, pero no sabía cómo manejar una enfermedad posparto. Creo que la enfermedad mental tiene la capacidad de ser trágicamente engañosa”, comentó durante la conversación.

Las palabras de Patrick llegan después de la anulación del juicio por asesinato contra Lindsay Clancy. Sus abogados reconocen que ella causó las muertes, pero argumentan que sufría una enfermedad mental grave, incluida psicosis posparto.

Según reseña la cadena CNN, él fue el primer testigo del juicio y centró parte de su testimonio en explicar el deterioro de la salud mental de Lindsay.

Relató que la mujer de 36 años era una madre dedicada y una persona que amaba profundamente a sus hijos, pero comenzó a enfrentar ansiedad, depresión y otros problemas, especialmente después del nacimiento de Callan, que murió de ocho meses.

¿Qué dijo Patrick Clancy en su entrevista con CBS?

“Creo que hice lo mejor que pude”

Uno de los momentos más personales de la entrevista ocurrió cuando el corresponsal de CBS, Ross Douthat, le preguntó si sentía enojo consigo mismo por no haber podido evitar lo sucedido.

Patrick Clancy respondió que vive con esa pregunta todos los días, pero aseguró que actuó con las herramientas y conocimientos que tenía en ese momento. “Creo que hice lo mejor que pude con lo que tenía en ese momento, y asumo las consecuencias”.

Durante el juicio, Patrick explicó que acompañó a Lindsay a sus citas médicas y que intentó apoyarla mientras los especialistas buscaban un tratamiento adecuado. Entre septiembre de 2022 y enero de 2023, ella recibió diferentes medicamentos de varios médicos mientras intentaban encontrar una terapia que funcionara.

Patrick también declaró que Lindsay llegó a expresar pensamientos relacionados con lastimar a los niños o con que ellos pudieran tener algún problema de salud, aunque afirmó que no interpretó esas palabras como una intención de hacerles daño.

Lindsay Clancy trató de buscar ayuda para su salud mental. Foto: Greg Derr / AFP

“Solo dame un hijo”: el recuerdo de Callan

Durante la entrevista, otro de los fragmentos más dolorosos estuvo relacionado con Callan, el menor de sus hijos. Según contó Patrick Clancy, el bebé sobrevivió inicialmente y fue trasladado en helicóptero a un hospital. Durante los cuatro días siguientes permaneció junto a él, esperando que pudiera recuperarse.

“Realmente pensé que había una posibilidad de que Callan sobreviviera. Recuerdo haber pensado: ‘Solo dame uno, solo dame un hijo’, y lo criaría lo mejor que pudiera y le daría la mejor vida posible”.

Patrick reveló que escribió homenajes para sus otros hijos mientras sostenía a Callan, quien finalmente murió en sus brazos. Sin embargo, y a pesar de la pérdida, aseguró que mantiene una conexión constante con sus hijos y que continúa hablándoles.

“Ayúdenme. Siempre”, le pide a sus hijos. “Me gusta creer que sí (los siento). Es mi manera de mantenerme conectado con ellos”, agregó el hombre.

El perdón a Lindsay Clancy

Aunque nunca recibió una disculpa directa, Patrick Clancy afirmó que decidió perdonar a su expareja porque mantener el resentimiento podía afectar su propia vida.

“Creo que, en lo que respecta al perdón, también sentí que si no lo conseguía, me consumiría por dentro para siempre”, afirmó.

Asimismo, reveló que después de la muerte de sus hijos tuvo pensamientos suicidas y que buscar ayuda profesional fue parte fundamental para poder enfrentar la pérdida.

Patrick también ha denunciado el impacto de las teorías conspirativas difundidas en redes sociales, algunas de las cuales han insinuado sin pruebas que pudo haber tenido participación en los hechos. No obstante, los registros de vigilancia y la evidencia presentada por la fiscalía indican que no se encontraba en la vivienda cuando ocurrieron los asesinatos.

Patrick dijo que esas especulaciones no solo afectan su vida personal, sino que también desvían la atención del debate sobre la salud mental materna y perinatal.

Una nueva etapa después de la tragedia

Tras la muerte de sus hijos, Patrick Clancy decidió mudarse a Nueva York y comenzar una nueva etapa lejos de la atención pública. Allí conoció a Rachel Danis, una especialista en fertilidad con quien se casó en abril de este año.

Danis también apareció junto a Patrick en la entrevista de “60 Minutes” y defendió la imagen del hombre que conoció. “Espero que la gente sepa que ‘Pat’ es, como ya he dicho, el padre más abnegado y una pareja que siempre me apoya”.

Patrick explicó que su nueva relación no borra la pérdida de sus hijos, pero representa una oportunidad para seguir adelante. Finalmente, aseguró que espera contarles a sus futuros hijos la historia de sus hermanos Cora, Dawson y Callan.

¿Qué pasará con Lindsay Clancy?

Tras la anulación del juicio, Lindsay Clancy no queda en libertad y continúa bajo custodia en un hospital psiquiátrico estatal de Massachusetts, que es donde ha permanecido internada desde poco después de los hechos, según PBS NewsHour.

La mujer enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus hijos. Los niños murieron por asfixia luego de ser estrangulados con bandas elásticas de ejercicio.

Su defensa argumentó durante el juicio que Clancy atravesaba un cuadro de psicosis posparto y trastorno bipolar severo que la habría dejado sin responsabilidad penal por sus actos, mientras que fiscalía y defensa presentaron semanas de testimonios médicos, familiares y policiales.

Tres miembros del jurado también hablaron después de que se anulara el juicio. En una entrevista concedida a NBC10 Boston, la presidenta del jurado, Roni Carlson, reveló que estuvieron muy cerca de declarar a Lindsay Clancy no culpable por razones de salud mental. Sin embargo, un integrante se negó a respaldar ese veredicto y rompió la unanimidad.

La mujer permanece internada mientras la fiscalía del condado de Plymouth analiza sus opciones. Hasta el momento, no existe una fecha establecida para una nueva audiencia o para un eventual segundo juicio.

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