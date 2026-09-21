“Mamá, me está persiguiendo inmigración”: las palabras del venezolano Wilber Garcés antes de recibir un disparo de ICE en Austin

Agentes del orden público vigilan el vehículo de Wilber Garcés. Foto: AFP

Wilber Rafael Garcés Pérez, un venezolano de 28 años, recibió un disparo de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Austin, Texas, el domingo 20 de septiembre. El hombre realizaba una entrega para DoorDash cuando ocurrió el incidente. Fue trasladado a un hospital y posteriormente quedó bajo custodia de las autoridades migratorias, según reportó Dallas News.

Flor Pérez, su mamá, estaba en una llamada con él cuando, según el testimonio familiar. “Mamá, me está persiguiendo inmigración”, fue lo que alcanzó a escuchar antes que le colgara para llamar a su esposa para alertar sobre su situación, de acuerdo con un reporte hecho por el comunicador Carlos Moreno.

La abogada Kate Lincoln-Goldfinch denunció dificultades para obtener información del hospital y para comunicarse con el venezolano después de que quedó bajo custodia de ICE, de acuerdo con su última actualización en su cuenta de X a las 1:28 am de la madrugada del lunes 21 de septiembre.

As of tonight, we still have not been able to locate him in the ICE system or speak with him. We do not know where he is being held or what condition he is in after suffering a gunshot wound. — Kate Lincoln-Goldfinch (@AttorneyKateLG) September 21, 2026

¿Qué se sabe sobre Wilber Garcés, el venezolano que recibió un disparo del ICE?

El tiroteo ocurrió poco antes de las 13:00 horas en el norte de Austin, cerca de la intersección de Anderson Square y U.S. 183. La jefa de la Policía de Austin, Lisa Davis, declaró que el agente disparó durante una breve persecución a pie.

Garcés Pérez recibió un impacto de bala en el torso y fue trasladado a un hospital en condición grave, pero estable. Posteriormente quedó bajo custodia de ICE, según la información difundida por las autoridades y la abogada de la familia.

Los reportes periodísticos señalan que todavía no se ha explicado de forma completa qué ocurrió antes del disparo ni cuál fue la justificación del agente para utilizar su arma. La Policía de Austin no participó en el tiroteo, aunque sus funcionarios han intervenido en la respuesta al incidente.

¿Qué denunció la familia después del tiroteo?

La esposa de Garcés Pérez permaneció durante varias horas sin información clara sobre la condición médica de su marido. Según la abogada Lincoln-Goldfinch, la mujer no recibió una actualización suficiente y tuvo dificultades para conocer su paradero después de que fue trasladado desde el hospital.

Meanwhile, reports were circulating that Wilbur had died. His wife was hyperventilating. She still had no information.



The shooting happened around noon. — Kate Lincoln-Goldfinch (@AttorneyKateLG) September 21, 2026

La defensa también informó que no había podido comunicarse con Garcés Pérez ni confirmar de inmediato el centro de detención al que fue llevado. La abogada exigió que el venezolano tenga acceso a su familia, a su representación legal y a la atención médica que necesite.

En declaraciones difundidas en X, Lincoln-Goldfinch cuestionó la falta de comunicación de las autoridades migratorias con la familia.

¿Qué dijeron ICE y la familia sobre su estatus migratorio?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que Garcés Pérez “es un inmigrante venezolano que ingresó ilegalmente a Estados Unidos” durante la administración de Joe Biden y que tenía una orden final de deportación.

Homeland Security Investigations, with the assistance of the Federal Bureau of Investigation, is leading the investigation into the officer involved shooting of an illegal alien from Venezuela, who illegally entered our country under the Biden administration and had a final order… — Homeland Security (@DHSgov) September 21, 2026

Sin embargo, Lincoln-Goldfinch declaró a la cadena de noticias CNN que no podía confirmar el estatus migratorio de Garcés Pérez. La abogada también explicó que la esposa del venezolano no tenía conocimiento de una orden de expulsión y creía que su marido estaba tramitando su situación migratoria.

“Lo que sí sabemos es que anteriormente tenía un permiso de trabajo válido y que, según la información de la que disponemos, ingresó legalmente a Estados Unidos”, expresó Lincoln-Goldfinch en un comunicado citado por CNN.

¿Quién investiga el caso de Wilber Garcés?

El Departamento de Seguridad Nacional informó que la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) dirigiría la investigación con la colaboración del FBI.

El tiroteo provocó protestas en el lugar de los hechos. De acuerdo con The Texas Tribune, decenas de manifestantes se concentraron durante el domingo para exigir transparencia y cuestionar las operaciones de ICE.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, pidió que la Policía de Austin participe en las indagaciones. El funcionario expresó su indignación por el tiroteo y cuestionó que la investigación quedara limitada a las autoridades federales.

“Estoy muy enfadado por esto. Estoy sumamente disgustado”, declaró Watson en una rueda de prensa.

JUST IN: "I'm very angry about this."



Austin Mayor Kirk Watson condemns the shooting of a person by an ICE officer on a city street, saying he is "extremely unhappy" and calling for answers about what happened.



Watson also criticizes ICE's broader enforcement tactics, saying he… pic.twitter.com/DkJlBS7spD — Fox News (@FoxNews) September 20, 2026

El congresista Greg Casar también pidió que Garcés Pérez permanezca en Estados Unidos mientras se investigan los hechos. El legislador señaló que su deportación podría afectar la posibilidad de que entregue información relevante sobre el tiroteo.

ICE shot Wilber Rafael Garces Perez in Austin. He’s been taken out of the hospital and into ICE custody.



If ICE deports him, the key witness to their shooting disappears.



He must not be removed from this country, and he must receive proper medical care. https://t.co/ZMgYHRVwTR — Congressman Greg Casar (@RepCasar) September 21, 2026

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