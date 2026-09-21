Mes de la Hispanidad: los sabores latinos que ya son parte de la mesa en Estados Unidos

Una mujer prepar comida mexicana. Foto: Envato.

Si vives en Estados Unidos, probablemente no necesitas que nadie te explique qué significa encontrar un taco, una arepa o una empanada lejos de casa. La comida latina ya forma parte de la vida cotidiana estadounidense, impulsada durante décadas por las distintas oleadas migratorias. Pero hay una historia menos conocida: mientras algunos de estos platillos se multiplican, otros empiezan a desaparecer de los menús.

El fenómeno cobra especial interés durante el Mes de la Hispanidad, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre en Estados Unidos.

¿Cuáles son los platillos latinos más populares en Estados Unidos?

No existe un único ranking que permita afirmar que estos son, en términos estrictos, los platillos latinos más consumidos actualmente en todo el país. Sin embargo, distintas fuentes coinciden en la enorme presencia de varias preparaciones latinoamericanas en restaurantes y hogares estadounidenses.

Entre ellas destacan:

Tacos , uno de los grandes símbolos de la gastronomía mexicana.

, uno de los grandes símbolos de la gastronomía mexicana. Arepas , asociadas principalmente con las cocinas venezolana y colombiana.

, asociadas principalmente con las cocinas venezolana y colombiana. Ceviche , uno de los platos más reconocidos de Perú.

, uno de los platos más reconocidos de Perú. Empanadas , con versiones que recorren buena parte de América Latina.

, con versiones que recorren buena parte de América Latina. Pupusas , una de las preparaciones más representativas de El Salvador.

, una de las preparaciones más representativas de El Salvador. Guacamole , que pasó de la cocina mexicana a convertirse en un acompañamiento habitual en Estados Unidos.

, que pasó de la cocina mexicana a convertirse en un acompañamiento habitual en Estados Unidos. Tamales , presentes en distintas tradiciones latinoamericanas.

, presentes en distintas tradiciones latinoamericanas. Arroz con gandules , fundamental dentro de la cocina puertorriqueña.

, fundamental dentro de la cocina puertorriqueña. Sancocho , con diferentes versiones en países del Caribe y Sudamérica.

, con diferentes versiones en países del Caribe y Sudamérica. Churrasco, especialmente vinculado con las tradiciones de Argentina, Uruguay y Brasil.

La lista podría ser muchísimo más larga. Y quizá ahí está precisamente la riqueza de la comida latina en Estados Unidos.

¿Cómo llegó la comida latina a Estados Unidos?

La respuesta está, en buena medida, en la migración.

El Servicio de Parques Nacionales explica que la comida latina en Estados Unidos es resultado de encuentros entre personas procedentes de América, Europa, África y Asia. La influencia no es reciente: forma parte de la historia gastronómica del país desde hace siglos.

El historiador Jeffrey M. Pilcher documenta, por ejemplo, el papel de mexicanos y mexicoamericanos en la producción de tortillas y otros alimentos. En 1909, el molinero José Bartolomé Martínez, en San Antonio, patentó una fórmula de harina de nixtamal deshidratada.

Después llegaron nuevas oleadas migratorias. Puertorriqueños, cubanos y comunidades procedentes de Centro y Sudamérica fueron incorporando sus propias recetas.

Así, la comida latina dejó de ser solamente la comida de los recién llegados. Terminó transformando lo que comen también quienes no pertenecen a esas comunidades.

Un estudio de investigadores de la Universidad de Arizona encontró evidencia de que las poblaciones hispanas y asiáticas contribuyen de manera importante a la cultura gastronómica local y que su presencia está relacionada con una mayor disponibilidad de restaurantes de esas cocinas.

¿Cuáles son los sabores latinos que más se reconocen en EE. UU.?

Los tacos ocupan un lugar especial. Su popularidad es tan amplia que ya resulta difícil pensar en la comida estadounidense contemporánea sin considerar la influencia mexicana.

Tacos con calidad y buen servicio. Foto: Uno TV

Las arepas también han ganado espacio, especialmente en ciudades con comunidades venezolanas y colombianas. Las empanadas, mientras tanto, cruzaron fronteras mucho antes de llegar a Estados Unidos y adquirieron versiones propias en Argentina, Colombia, Venezuela, Chile, Bolivia y México.

El ceviche peruano representa otra cara de esta expansión: pescado o mariscos, limón, cebolla y chile en una preparación que encontró público más allá de la comunidad latina.

Y luego están las pupusas, el sancocho, el arroz con gandules y el sándwich cubano. Cada uno cuenta una historia migratoria distinta.

¿Están desapareciendo algunos platillos mexicanos de los restaurantes en Estados Unidos?

Aquí aparece un dato que cambia la conversación.

Los tamales están perdiendo presencia en los menús de restaurantes mexicanos en Estados Unidos. Según datos de Technomic’s Ignite Menu citados por Fox News, las entradas de tamales disminuyeron 7.8% entre el segundo trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2026.

La razón no parece ser simplemente que hayan dejado de gustar.

El problema está detrás de la cocina.

El chef Elio Gomez, de Taquería Picoso, en Alexandria, Virginia, explicó que preparar tamales puede convertirse en un proceso de varios días. Hay que preparar el maíz, realizar la nixtamalización, moler la masa, preparar los rellenos, acondicionar las hojas y después envolver y cocinar cada pieza.

El resultado es un platillo cuyo costo de mano de obra puede ser alto frente a lo que muchos clientes esperan pagar.

Robert Mahon, director de operaciones de Mahon Hospitality Group en Nueva York, señaló que sus restaurantes han considerado vender tamales, pero el trabajo necesario dificulta que la operación resulte rentable.

¿Significa esto que los tamales están desapareciendo?

No necesariamente.

Y esa diferencia importa.

El descenso en los menús no significa que los estadounidenses hayan dejado de comer tamales ni que el platillo esté desapareciendo de las comunidades latinas. De hecho, Gomez recordó que en Ciudad de México los tamales forman parte de una tradición cotidiana de desayuno.

En Estados Unidos, en cambio, el tamal puede estar adquiriendo otro significado: menos comida cotidiana y más comida de celebración, familia y temporada.

Quizá esa sea la paradoja más interesante del Mes de la Hispanidad.

Los sabores latinos ya no necesitan pedir permiso para estar en la mesa estadounidense. Los tacos, las arepas, las empanadas y el ceviche forman parte del paisaje gastronómico. Pero algunos platillos tradicionales enfrentan una realidad mucho más práctica: cuánto cuesta prepararlos, cuánto tiempo requieren y cuánto está dispuesto a pagar el cliente.

Y mientras un taco puede salir de la cocina en minutos, un tamal exige paciencia.

En esa diferencia de tiempo también se está escribiendo una pequeña parte de la historia de la comida latina en Estados Unidos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.