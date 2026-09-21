Hispano o latino: la mayoría de los hispanos en EE. UU. prefiere identificarse por su país de origen

La mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos no utiliza “hispano”. Foto: Envato

La mayoría de los adultos hispanos en Estados Unidos no utiliza “hispano” o “latino” como su principal forma de identificarse. En su lugar, el 53% prefiere describirse por su país, lugar de origen o ascendencia, de acuerdo con un nuevo análisis del Pew Research Center, publicado el 15 de septiembre.

De acuerdo con los datos, ese grupo utiliza con mayor frecuencia una referencia a sus raíces nacionales, ya sea de manera exclusiva o acompañada del término “estadounidense”..

Los resultados forman parte de la Encuesta Nacional de Latinos de 2025, realizada por Pew Research Center entre el 6 y el 16 de octubre de ese año a 4 mil 923 adultos hispanos en Estados Unidos. La investigación también preguntó cuál de las etiquetas panétnicas prefieren para describir a la población de origen hispano o latino en general.

La diferencia resulta relevante en un país donde la población hispana alcanzó los 70.1 millones de personas en 2025. Aunque “hispano” y “latino” son términos utilizados ampliamente para agrupar a esta población en estadísticas y estudios, eso no significa que sean la forma en que la mayoría prefiere identificarse personalmente.

Do you identify as Hispanic? 🌎



Hispanics are not a monolith. Many Hispanic people identify as multiracial, with their country of origin, and may not speak Spanish. #HispanicHeritageMonth pic.twitter.com/grpDyLOoE5 — Pew Research Center (@pewresearch) September 15, 2026

¿Cómo prefieren identificarse los hispanos en Estados Unidos?

Pew Research Center encontró que 53% utiliza una referencia a su origen o herencia familiar con mayor frecuencia, frente a 27% que recurre a un término panétnico. Dentro de este último grupo están palabras como “hispano” o “latino”.

Otro 18% de los adultos hispanos dice que utiliza principalmente “estadounidense” para describirse. Los porcentajes no incluyen a quienes no ofrecieron una respuesta a la pregunta.

Los datos muestran que las etiquetas pueden combinarse. Una misma persona puede identificarse como mexicana, mexicana-estadounidense, latina o estadounidense dependiendo del contexto.

¿Qué diferencia hay entre “hispano” y la identidad personal?

Los resultados muestran que la etiqueta utilizada para describir a un grupo no necesariamente coincide con la forma en que sus integrantes se identifican.

De hecho, 84% de los adultos hispanos afirma haber utilizado alguna vez un término panétnico como “hispano” o “latino” para describirse. Al mismo tiempo, 80% dice haber utilizado alguna vez el país o lugar de origen de su familia, como “mexicano” o “puertorriqueño”.

Por ello, los términos pueden coexistir. Una persona puede utilizar una etiqueta panétnica en un contexto y recurrir a su nacionalidad o ascendencia en otro.

¿Cuántos hispanos viven actualmente en Estados Unidos?

La población hispana de Estados Unidos alcanzó los 70,1 millones de personas en 2025, de acuerdo con estimaciones de Pew Research Center a partir de datos del Censo.

La población incluye personas con raíces familiares en México, Puerto Rico, Cuba, Centroamérica, Sudamérica, España y otros lugares. La categoría reúne a personas con orígenes y experiencias familiares diferentes, lo que ayuda a explicar la variedad de términos utilizados para expresar su identidad.

“Hispano” y “Latino” son términos que Pew Research Center utiliza de manera intercambiable en sus investigaciones. En las estadísticas federales, la Oficina de Administración y Presupuesto emplea la denominación “Hispanic or Latino” para identificar a esta población.

Esta diferencia entre la categoría estadística y la identidad personal también aparece en otros estudios sobre la población hispana en Estados Unidos.

El Census Bureau, la agencia federal encargada de recopilar las principales estadísticas demográficas del país, utiliza “hispano o latino” como una categoría para identificar a personas por su origen, ascendencia, nacionalidad o lugar de nacimiento. Sin embargo, que una persona sea incluida en esa categoría no significa que prefiera llamarse “latina” o “hispana”: los datos de Pew muestran que, al describirse a sí mismos, muchos adultos hispanos recurren primero a su nacionalidad o a sus raíces familiares.

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