Alza de precios mayoristas en EE.UU.: lo que podría encarecerse en tu supermercado y tus deudas

Buena parte del aumento suele trasladarse a los consumidores. Foto: AFP

Los precios mayoristas subieron 6.5% en Estados Unidos durante los 12 meses que terminaron en octubre, el mayor aumento anual desde noviembre de 2022, de acuerdo con el reporte mensual de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

Este indicador, conocido oficialmente como Índice de Precios al Productor, mide cuánto cobran fabricantes, agricultores y empresas de servicios por lo que venden antes de que llegue a las tiendas.

Por lo anterior, los economistas lo siguen como una señal anticipada de lo que viene para las familias, pues cuando a los negocios les cuesta más producir y transportar sus mercancías, buena parte de ese aumento suele trasladarse después al supermercado, la gasolinera y otros gastos diarios. Esa presión, además, llegó pocos días después de que los precios al consumidor subieran 0.4% en octubre, más de lo que anticipaban los analistas.

Dentro del reporte de octubre, el aumento mensual fue de 0.3%, un ritmo menor que el salto de 1.4% de septiembre; sin embargo, los alimentos se encarecieron 1.3% en un solo mes y el transporte de carga en camión subió 3.9%. De hecho, los bienes, entre ellos alimentos, combustibles y productos manufacturados, acumularon un alza de 10.2% en un año, la más fuerte desde octubre de 2022.

Según la agencia AP, el diésel más caro desde la guerra con Irán siguió pesando en el costo de mover mercancías. Mientras tanto, de acuerdo con CNBC, el dato reforzó la expectativa de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en su reunión del 8 y 9 de diciembre, una medida que suele encarecer las tarjetas de crédito y los préstamos.