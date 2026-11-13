HEAP Nueva York: fechas para pedir ayuda con calefacción y luz este invierno

El 2 de noviembre abrió el periodo para pedir el beneficio. Foto: AFP

El Programa de Asistencia de Energía para el Hogar (HEAP) de Nueva York abrió el periodo para solicitar su beneficio regular de calefacción 2026-2027, que se entrega por orden de llegada y solo una vez por temporada a cada hogar, de acuerdo con la gobernación de Nueva York.

HEAP es un programa con fondos federales que ayuda a familias de ingresos bajos y medios a pagar la calefacción durante los meses de frío, en un invierno marcado por el aumento en el precio del combustible y de la energía. Por lo anterior, quien solicite la ayuda pronto tiene más posibilidades de recibirla antes de que se agoten los fondos.

Además del pago para la calefacción, HEAP incluye otras ayudas para reparar equipos y apoyos de emergencia, y recibirlo da acceso a un descuento mensual en la factura de luz y gas. Sin embargo, cada uno de esos apoyos tiene sus propias fechas, y muchas familias califican sin saberlo.

¿Cuándo se puede pedir HEAP este invierno?

El calendario de esta temporada comenzó desde el otoño con las ayudas para el equipo de calefacción, y continuará hasta la primavera con el beneficio regular. Según la Administración de Recursos Humanos de la ciudad de Nueva York (HRA), el apoyo para reparar o reemplazar equipos cubre hasta 4,000 dólares por una reparación y hasta 8,000 dólares por un reemplazo, mientras que el de limpieza cubre hasta 500 dólares. Estas son las fechas clave:

1 de octubre de 2026: abrieron HERR, la ayuda para que dueños de vivienda reparen o reemplacen calderas, hornos y otros equipos de calefacción, y Clean and Tune, para la limpieza y revisión del equipo

abrieron HERR, la ayuda para que dueños de vivienda reparen o reemplacen calderas, hornos y otros equipos de calefacción, y Clean and Tune, para la limpieza y revisión del equipo 2 de noviembre de 2026 al 16 de abril de 2027: periodo para pedir el beneficio regular, según el portal ACCESS NYC

periodo para pedir el beneficio regular, según el portal ACCESS NYC 4 de enero de 2027: abre el HEAP de emergencia, para hogares que están por quedarse sin combustible o a punto de perder el servicio de luz o gas

La comisionada de la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad (OTDA), Barbara Guinn, recordó que los beneficios se otorgan por orden de llegada. De hecho, la ayuda para reparar la calefacción en Nueva York solo se puede recibir una vez cada diez años, así que conviene revisar el estado del equipo antes de que llegue lo peor del invierno.

Cuánto dinero puedes recibir con HEAP

El monto del beneficio regular depende del ingreso, del tamaño del hogar, del tipo de calefacción y de si en la casa vive una persona vulnerable. Este año, además, el estado elevó los montos base para quienes reciben combustible a domicilio, debido al alza en el precio del aceite y el queroseno:

Aceite, queroseno o propano: el beneficio base subió 90 dólares, hasta llegar a 990 dólares

el beneficio base subió 90 dólares, hasta llegar a 990 dólares Leña, pellets o carbón: el beneficio base subió 65 dólares, hasta llegar a 700 dólares

el beneficio base subió 65 dólares, hasta llegar a 700 dólares 61 dólares adicionales: para hogares que pagan la calefacción directamente y cuyo ingreso está en o por debajo del 130% del nivel federal de pobreza

para hogares que pagan la calefacción directamente y cuyo ingreso está en o por debajo del 130% del nivel federal de pobreza 35 dólares adicionales: si en el hogar vive alguien de 60 años o más, un niño menor de 6 años o una persona con discapacidad permanente

Por lo tanto, una familia que calienta su casa con aceite y que tiene a un adulto mayor podría sumar los 35 dólares adicionales al beneficio base, y también los 61 dólares si su ingreso está en o por debajo del 130% del nivel de pobreza.

As temperatures begin to drop, it is important to plan for the cold. The Home Energy Assistance Program (HEAP) is now open and can help cover heating costs for low-income families.



Call 1-800-342-3009 or visit https://t.co/gE5DPLKe8G for more information. pic.twitter.com/rp6mYQCoO3 — Rep. Alexandria Ocasio-Cortez (@RepAOC) November 9, 2026

¿Quién califica para HEAP en Nueva York?

Los límites de ingreso son más altos de lo que muchas familias imaginan. De acuerdo con la gobernación, una familia de cuatro integrantes puede tener un ingreso bruto de hasta 6,852 dólares al mes, o 82,230 dólares al año, y aun así calificar, de modo que hogares con dos sueldos también podrían recibir la ayuda.

Asimismo, el programa está abierto tanto a dueños de vivienda como a inquilinos, aunque la ayuda para reparar o reemplazar equipos es solo para propietarios. Para el beneficio regular, la HRA pide que al menos un integrante del hogar sea ciudadano estadounidense o “no ciudadano calificado”, además de cumplir con el límite de ingreso.

Por otra parte, más de 1.1 millones de hogares de ingresos bajos y medios y de adultos mayores recibirán el pago de forma automática, la mayoría porque están inscritos en SNAP o en Asistencia Pública. Por eso, muchos hogares inscritos en SNAP, un programa que también tendrá cambios en Nueva York para 2027, reciben HEAP sin tener que presentar una solicitud aparte.

El descuento en la factura de luz: EAP y EEAP

Recibir HEAP tiene otra ventaja que muchas familias desconocen. Según el Departamento de Servicio Público de Nueva York, todas las grandes compañías de luz y gas dan el descuento mensual del Programa de Asequibilidad Energética (EAP) a los hogares que reciben HEAP, sin importar el tipo de combustible o de beneficio.

En el caso de Con Edison, que da servicio en la ciudad de Nueva York y en Westchester, el descuento depende del monto de HEAP que recibió el hogar, de acuerdo con la tabla de descuentos de la compañía:

Nivel 1 (beneficio de HEAP menor a 435 dólares): 33.47 dólares al mes en la factura de electricidad

33.47 dólares al mes en la factura de electricidad Nivel 2 (beneficio de HEAP de 435 dólares a menos de 496 dólares): 80.58 dólares al mes si el hogar usa calefacción eléctrica, o 50.66 dólares si no la usa

80.58 dólares al mes si el hogar usa calefacción eléctrica, o 50.66 dólares si no la usa Nivel 3 (beneficio de HEAP de 496 dólares o más): 126.21 dólares al mes con calefacción eléctrica, o 73.47 dólares sin ella

Además, desde enero de 2026 funciona el Programa de Asequibilidad Energética Mejorado (EEAP), un piloto estatal de dos años para hogares que no reciben programas como HEAP o SNAP, según las preguntas frecuentes de National Grid. En Con Edison, una familia de cuatro con ingresos de hasta 97,200 dólares al año puede recibir un descuento de 33.47 dólares al mes en electricidad, mientras que los niveles de ingreso más altos reciben descuentos menores. Sin embargo, ningún hogar puede estar inscrito en EAP y en EEAP al mismo tiempo.

Qué hacer para pedir HEAP antes de que se acaben los fondos

Como los beneficios se entregan por orden de llegada, lo más importante es no esperar a que llegue el frío más fuerte. En la ciudad de Nueva York, la solicitud se puede hacer de varias formas:

En línea, a través de ACCESS HRA o de su aplicación móvil, donde también se pueden escanear documentos

Por teléfono, en la línea OneNumber del Departamento de Servicios Sociales: 718-557-1399

Por correo, a HEAP, P.O. Box 1401, Church Street Station, New York, NY 10008, o por fax al 917-639-2900

En persona, en cualquier oficina de HEAP de la ciudad

Fuera de la ciudad, las personas pueden solicitar en línea en ny.gov/HEAP o acudir a su departamento local de servicios sociales, mientras que los adultos mayores pueden pedir ayuda a NY Connects al 1-800-342-9871.

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