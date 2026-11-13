De Edgar Barrera a Silvana Estrada: todos los mexicanos que se llevaron un Latin Grammy 2026

Silvana Estrada posando con su Latin Grammy 2026. Foto: AFP

México tuvo una presencia destacada entre los ganadores de los Latin Grammy 2026. La lista incluye a Edgar Barrera, quien obtuvo dos galardones; la cantautora Silvana Estrada; la banda The Warning; Camila Fernández; Edén Muñoz y el cantante cristiano Marco Barrientos.

También figuraron artistas mexicano-estadounidenses como Xavi, Grupo Frontera, Bobby Pulido y Marcos Witt, quienes representaron distintas vertientes de la música latina en esta edición de los premios que se desarrollaron en Las Vegas, Estados Unidos.

¿Qué mexicanos recibieron un premio en los Latin Grammy 2026?

Edgar Barrera : Productor del Año y Mejor Canción Regional Mexicana por “No Capea”, como compositor.

: Productor del Año y Mejor Canción Regional Mexicana por “No Capea”, como compositor. Silvana Estrada: Mejor Canción Cantautor por “Dime”.

Mejor Canción Cantautor por “Dime”. The Warning: Mejor Canción de Rock por “Ego”.

Mejor Canción de Rock por “Ego”. Camila Fernández: Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La Fernández.

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por La Fernández. Edén Muñoz: Mejor Álbum de Música Banda por Piedras a la Luna.

Mejor Álbum de Música Banda por Piedras a la Luna. Marco Barrientos: Mejor Álbum Cristiano (en Español) por Eterno, compartido con Marcos Witt y Marcos Vidal.

La lista distingue a los ganadores de quienes únicamente estuvieron nominados. En los premios compartidos, los nombres deben corresponder a las personas acreditadas por la Academia en la categoría, no a todos los participantes del lanzamiento.

Edgar Barrera, el más premiado de la noche

El compositor y productor mexicano Edgar Barrera ganó Productor del Año y Mejor Canción Regional Mexicana por “No Capea”, como compositor. Barrera llegó a la entrega como el más nominado de la edición, con 10 candidaturas.

Su participación en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana corresponde a su trabajo como coautor de “No Capea”, interpretada por Xavi y Grupo Frontera. El reconocimiento reconoce a los compositores acreditados, no únicamente a los intérpretes de la canción.

Barrera también compitió en Canción del Año por “Coleccionando heridas”, junto a Karol G y Marco Antonio Solís, y por “Mi gran amor”, de Santana con Becky G. Sus nominaciones reflejan su trabajo como compositor y productor en distintos proyectos, además de los reconocimientos individuales a los que aspiraba.[1]

Los mexicano-estadounidenses premiados

Xavi ganó Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea por Dosis y Mejor Canción Regional Mexicana por “No Capea”, como compositor. El cantante nació en San Antonio, Texas, y tiene ascendencia mexicana.

Grupo Frontera ganó Mejor Álbum de Música Norteña por Lo Que Me Falta Por Llorar y Mejor Canción Regional Mexicana por “No Capea”, por lo que la banda está integrada por músicos de Texas de ascendencia mexicana.

Bobby Pulido ganó Mejor Álbum de Música Tejana por Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol. 2/En Vivo).

Marcos Witt, nacido en Texas y criado en México, compartió el premio a Mejor Álbum Cristiano (en Español) con Marco Barrientos y Marcos Vidal por Eterno. [^2738]

Carín León y Vivir Quintana quedaron nominados

Carín León compitió en Grabación del Año con “Desde que te tengo” y en Álbum del Año con MUDA, pero no obtuvo un premio en esta edición.

Vivir Quintana también quedó nominada a Canción del Año por “Humano”, que interpretó con Juanes. El reconocimiento fue para “La Perla”, de Rosalía con Yahritza y Su Esencia.

Nuevos nombres también llegaron a los Latin Grammy 2026

Arath Herce, Macario Martínez y Sofía Monroy formaron parte de la selección de Mejor Nuevo Artista. Los reconocimientos se deciden mediante la votación de profesionales de la música que pertenecen a la Academia Latina. Entre sus miembros votantes hay artistas, compositores, productores e ingenieros, por lo que la selección no depende de una votación abierta del público.

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