Grabación del Año Latin Grammy 2026: Milo J ganó el galardón con “Niño”

El cantante argentino Milo J ganó Grabación del Año. Foto: AFP

El cantante argentino Milo J ganó Grabación del Año en los Latin Grammy 2026, según los resultados de la Academia Latina de la Grabación. El tema formó parte de una selección de 10 grabaciones que compitieron por el reconocimiento.

La categoría reunió colaboraciones, canciones de cantautor y propuestas de música mexicana y pop.

Milo J y Trueno también fueron reconocidos por la Mejor Interpretación Urbana en 2026 por su tema en colaboración.”Gil”

¿Qué canciones estaban nominadas?

La selección de Grabación del Año estuvo integrada por:

“Ha ha”, de CA7RIEL & Paco Amoroso.

“¿Cómo se ama?”, de Jorge Drexler.

“Dime”, de Silvana Estrada.

“O amor nos encontrou”, de Loulu Gilberto.

“Coleccionando heridas”, de Karol G y Marco Antonio Solís.

“Femme Fatale”, de Mon Laferte.

“Desde que te tengo”, de Carín León.

“Niño”, de Milo J.

“La perla”, de Rosalía con Yahritza y Su Esencia.

“Alma”, de Elena Rose.

Grabación y Canción del Año son categorías distintas

La entrega contempla por separado Grabación del Año y Canción del Año. En esta última, la lista oficial identifica a los compositores de cada tema; por ejemplo, “Coleccionando heridas” aparece con los nombres de Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño y Karol G, aunque la interpretan Karol G y Marco Antonio Solís.

Por eso, el nombre de un intérprete en una grabación no implica que también figure como autor de la canción. Las dos categorías pueden compartir títulos nominados, pero sus créditos y resultados se revisan por separado.

¿Quién elige al ganador?

Los premios se deciden mediante la votación de miembros creadores de música de la Academia Latina de la Grabación. Participan profesionales de distintos géneros y áreas, incluidos intérpretes, compositores, productores e ingenieros de grabación y mezcla.

Para la edición de 2026 se consideraron grabaciones publicadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. Ese periodo explica por qué los nominados no corresponden únicamente a lanzamientos realizados durante el año de la ceremonia.

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