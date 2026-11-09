Latin Grammys 2026: Edgar Barrera, Karol G, un homenaje a José Alfredo y todo lo que tienes que saber

Karol G tiene siete nominaciones en los Latin Grammys 2026. Foto: AFP

La cantante colombiana Karol G llegará a los Latin Grammys 2026 con siete nominaciones y una actuación confirmada. Por su parte, el músico mexicano Edgar Barrera, además de competir como productor y compositor, tendrá a su cargo la producción musical del homenaje por el centenario del nacimiento de José Alfredo Jiménez. uno de los cantautores más reconocidos dentro de la música regional mexicana.

La ceremonia será el jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, según el anuncio de la Academia Latina de la Grabación.

Roselyn Sánchez conducirá la edición 27, que reconocerá trabajos en 60 categorías. La jornada comenzará con la Premiere, donde se entregará la mayoría de los premios, y continuará con una gala televisada de tres horas. En Estados Unidos habrá opciones para seguirla por televisión y streaming.

¿Cuándo son los Latin Grammys 2026 y dónde verlos?

La entrega se celebrará el jueves 12 de noviembre. En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por Univision, UNIMÁS y Galavisión, además de ViX, de acuerdo con la información de transmisión publicada por la Academia.

La antesala comenzará una hora antes de la gala. Estos son los horarios anunciados.

Costa este — antesala a las 7:00 pm y ceremonia a las 8:00 pm

Zona centro — antesala a las 6:00 pm y ceremonia a las 7:00 pm

Costa oeste — antesala a las 7:00 pm y ceremonia a las 8:00 pm

La programación utiliza la referencia ET/PT. Quienes estén en la costa oeste deben tomar como referencia las ocho de la noche, hora del Pacífico, y no convertir automáticamente el horario del Este.

Antes de la transmisión principal se realizará la Premiere. La Academia habilitó una página oficial para seguir la Premiere de los Latin Grammys 2026, en la que se anunciará a buena parte de los premiados.

¿Quiénes cantarán en los Latin Grammys 2026?

La lista de actuaciones anunciada por la organización reúne a figuras del pop, urbano, música mexicana y tropical. La confirmación de un artista no significa que la Academia haya revelado qué canción interpretará.

Entre los participantes confirmados están los siguientes.

Anitta, Baby Ranks, Bad Gyal y Banda Los Recoditos

Bizarrap, Camila Fernández, Carín León y Cristian Castro

Daddy Yankee, Diljit Dosanjh, Divino y DJ Premier

Elena Rose, Feid, Fonseca y Grupo Frontera

Grupo Niche, Jay Wheeler, Jorge Drexler y Juanes

Kany García, Karol G, Lil Supa y Luis Enrique

Luis Figueroa, Miguel Colón, Milo J y Mon Laferte

Nathy Peluso, Niña Pastori, Rawayana y Reik

Rosalía, Silvana Estrada, Sofía Reyes y The Warning

Vivir Quintana, Xavi, Yami Safdie y Ángel “Cucco” Peña

Lista de nominados a los Latin Grammys 2026

La Academia anunció candidaturas en 60 categorías para grabaciones publicadas entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. La siguiente relación incluye las cuatro categorías generales y una selección de pop, urbano, música mexicana, tropical y producción. El anuncio oficial de los nominados contiene los créditos de los profesionales reconocidos en cada trabajo.

Álbum del Año

“EQUILIBRIVM” — Anitta

“FREE SPIRITS” — CA7RIEL & Paco Amoroso

“Taracá” — Jorge Drexler

“Vendrán suaves lluvias” — Silvana Estrada

“Tropicoqueta” — Karol G

“Femme fatale” — Mon Laferte

“MUDA” — Carín León

“La vida era más corta” — Milo J

“¿Dónde es el after?” — Rawayana

“LUX (Complete Works)” — Rosalía

Grabación del Año

“Ha ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso

“¿Cómo se ama?” — Jorge Drexler

“Dime” — Silvana Estrada

“O amor nos encontrou” — Loulu Gilberto

“Coleccionando heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís

“Femme fatale” — Mon Laferte

“Desde que te tengo” — Carín León

“Niño” — Milo J

“La perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

“Alma” — Elena Rose

Canción del Año

“Coleccionando heridas” — interpretada por Karol G y Marco Antonio Solís

“¿Cómo se ama?” — interpretada por Jorge Drexler

“Dime” — interpretada por Silvana Estrada

“Femme fatale” — interpretada por Mon Laferte

“Hasta Jesús tuvo un mal día” — interpretada por CA7RIEL & Paco Amoroso con Sting

“Humano” — interpretada por Juanes y Vivir Quintana

“La Perla” — interpretada por Rosalía con Yahritza y Su Esencia

“Mi gran amor” — interpretada por Santana con Becky G

Mejor Artista Nuevo

Delilah

Fabian

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

“KM0” — Pablo Alborán

“Instrucciones para ser feliz” — Monsieur Periné

“(Enamorada)” — nic

“Todo puede convertirse en canción” — Debi Nova

“¿Y ahora qué +?” — Alejandro Sanz.

Mejor Álbum Pop Tradicional

“Amorío” — Esteman y Daniela Spalla

“Puerta abierta” — Kany García

“Yo canto 2” — Laura Pausini

“TQ+” — Reik

“Querida yo” — Yami Safdie

Mejor Canción Pop

“A la niña que fui” — Rafa Arcaute, Nate Campany, Kany García, Richi López y Sara Schell

“Amarillo” — Joaquina

“(favorito)” — nic & Raquel Sofía,

“La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

“Melancolía” — Mon Laferte

Mejor Interpretación de Música Electrónica

“Beto’s Horns – Fred Remix” — CA7RIEL y Paco Amoroso

“Armándola De Pedo” — Kinky

“Circular” — Peces Raros y Nick Warren

“Motopirueta” — Soucream y Mazzarri

“III. Ojalá! – Bronquio Remix” — Violeta

Mejor Interpretación Urbana

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Bizarrap y Daddy Yankee

“La Villa” — Ryan Castro, Kapo y Gangsta.

“Se lo juro mor” — Feid

“Dile luna” — Karol G y Eddy Lover

“Gil” — Milo J y Trueno

Mejor Interpretación Reggaeton

“Contrabando” — Rauw Alejandro, Wisin y Ñengo Flow

“Choque” — Bad Gyal y Chencho Corleone

“Verano rosa” — Karol G y Feid

“Una aventura” — Ozuna

“Uñas afiladas” — Sofía Reyes y Luísa Sonza

Mejor Álbum de Música Urbana

“Más cara” — Bad Gyal

“Omerta” — J Balvin y Ryan Castro

“Borondo (5020 Rcrds Sessions)” — Beéle

“Tropicoqueta” — Karol G

“Do Not Disturb: Late Checkout” — Young Miko

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

“Antisistema” — J Noa y Trooko

“El pana Deiby” — Akapellah

“Gohan y Goku” — Arcangel

“Mono” — Kase.O

“Poder” — Feid y Lil Supa

Mejor Canción Urbana

“Buenos términos” — Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra y Daniel Silva De Sousa

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” — Santiago Alvarado, Bizarrap y Daddy Yankee. Interpretada por Bizarrap y Daddy Yankee

“Por si mañana no estoy” — Omar Courtz.

“Reliquia do 2T” — DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto y Mc Vine7

“Yo y tú” — Beele, Kevyn Mauricio Cruz “Keityn”, Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo y Cristian Andrés Salazar

Mejor Álbum de Rock

“A la mitad” — Beta

“Malicia” — Mägo de Oz

“Ceremonia” — 1915

“Shine” — Fito Páez

“La frontera” — Viniloversus

Mejor Canción de Rock

“Destruirse” — Juan Victor Belisario, Rodrigo Gonsalves, Orlando Martinez y Emerson Swinford

“Ego” — Anton Curtis Delost, Niko Rubio, Mónica Vélez Domínguez y The Warning

“Las fuerzas armadas del amor” — Fito Páez. Interpretada por Fito Páez e incluida en “Shine”

“Montserrat” — Draco Rosa. Interpretada por Draco Rosa

“Rojo profundo” — Dillom, Franco Dolzani, Eugenio García Carlés y Fermín Ugarte. Interpretada por Dillom

Mejor Álbum de Rock

“A la mitad” — Beta

“Malicia” — Mägo de Oz

“Ceremonia” — 1915

“Shine” — Fito Páez

“La frontera” — Viniloversus

Mejor Canción Pop/Rock

“Antes de que el mundo se acabe” — Paty Cantú, Oscar Manuel Domínguez Montañez, Miguel Angel Mendoza Arana y Fatima Carolina Valdez Lira

“Hasta Jesús tuvo un mal día” — Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner y Federico Vindver

“Hasta que me quede sin voz” — Leiva

“Me levanté de la cama” — Arath Herce Blanco

“Ratera” — BRUSES y Luis Javier Contreras

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

“Mi suerte es ser mexicano II” — Pepe Aguilar

“La Fernández” — Camila Fernández

“La voz de mi trompeta (50 años)” — Mariachi Sol de México de José Hernández

“Bandera blanca” — Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

“Tequila y guaro” — Luis Angel “El Flaco”

“Piratita” — Banda Los Recoditos

“Piedras a la luna” — Edén Muñoz

Mejor Álbum de Música Norteña

“El mundo es del que se anima” — Calibre 50

“Gravedad” — Duelo

“Mis compas Vol. 2” — Joss Favela

“Lo que me falta por llorar” — Grupo Frontera

“50/50” — Sofi Saar

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

“De parte mía” — Kakalo.

“Dinastía (Deluxe)” — Peso Pluma y Tito Double P

“Contra todo” — Rivs

“Dosis” — Xavi

“Metamorfosis” — Yahritza y Su Esencia

Mejor Álbum de Salsa

“Invicto” — Charlie Cruz

“El alma en clave” — Luis Enrique

“El relevo” — Luis Figueroa

“Más que palabras” — Grupo Niche

“Malportada” — Nathy Peluso

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

“Jorgito” — Jorge Celedón y Víctor Nain Jr

“Vallenato Social Club” — Gusi

“Corazón ausente” — Ke Personajes

“El tiempo perfecto” — Karen Lizarazo

“El último disco Vol. 1” — Carlos Vives

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

“De amor, sueños y cantares” — Jorge Luis Chacín

“Indole” — Alex Cuba

“Antes que el tiempo se vaya” — Fonseca

“Candela” — Greeicy.

“Color Fania” — Niña Pastori

Productor del Año

Edgar Barrera

Julio Raposo

Santiago Ruiz “Tatool”

Juan Pablo Vega

Federico Vindver

Los créditos completos de productores, compositores, ingenieros y demás profesionales nominados se pueden consultar en el directorio oficial de categorías y candidaturas. Esta relación es una selección y no incluye las 60 categorías.

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