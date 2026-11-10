Inflación octubre 2026: precios suben 0.4%, pero el gobierno no publicó la cifra anual 

El alza de 0.4% llegó después de un aumento de 0.6% en septiembre. Foto: AFP

Los precios al consumidor subieron 0.4% en EE. UU. durante octubre de 2026, un avance más moderado que el de septiembre. Sin embargo, el reporte llegó sin la cifra que más siguen las familias y los mercados: la inflación anual, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la agencia del gobierno federal encargada de medir los precios.

La falta de ese dato viene del cierre del gobierno federal de 2025, cuando la oficina no recolectó los precios de su encuesta durante octubre de ese año. Como no hay registros de octubre de 2025 para la mayoría de los productos, el BLS no tuvo contra qué comparar los precios de octubre de 2026. Por eso no publicó el cambio de 12 meses del índice general ni el de la inflación subyacente.

Aun así, el reporte mostró en qué rubros se concentraron los aumentos del mes. Además, incluyó una comparación anual para unos pocos productos, entre ellos la gasolina, que subió en un año mucho más que la última inflación general conocida.

¿Qué productos subieron más de precio en octubre?

El índice de precios al consumidor, conocido como CPI por sus siglas en inglés, mide cuánto cambia el costo de una canasta de bienes y servicios que compran los hogares. En su versión principal cubre a más del 90% de la población y se arma con precios recogidos en 75 zonas urbanas del país. En octubre, el alza de 0.4% llegó después de un aumento de 0.6% en septiembre, mientras que la inflación subyacente, que deja fuera alimentos y energía, subió 0.3% por tercer mes consecutivo.

Dentro de ese avance, la comida volvió a encarecerse con un alza de 0.5%, luego de un septiembre sin cambios. Al mismo tiempo, la vivienda, que incluye la renta y el costo equivalente para quienes son dueños, subió 0.3% y explicó más del 30% del aumento mensual de todos los precios. Otros gastos de todos los días también pesaron en el bolsillo durante el mes.

Comida en casa, 0.4%, y comida fuera de casa, 0.5%; dentro de este grupo, las botanas subieron 1.0% y la carne de res, 0.9%

Electricidad, 0.9%

Recreación, 0.8%

Servicios hospitalarios, 0.8%

Seguro de automóvil, 0.7%

Atención médica en general, 0.3%

Renta, 0.2%

Por otro lado, la gasolina subió 1.0% con ajuste estacional, muy por debajo del salto de 9.1% de septiembre. Ese ajuste corrige los altibajos que se repiten cada temporada, sin él, el precio de la gasolina bajó 0.7% en octubre. Además, algunos productos terminaron el mes más baratos que en septiembre.

Autos y camionetas usados, con una baja de 1.2%

Gas natural, 0.8% menos

Bebidas no alcohólicas, 0.3% menos

Servicios de comunicación, 0.1% menos

¿Por qué el gobierno no publicó la inflación anual?

El origen está en el cierre del gobierno federal que duró del 1 de octubre al 12 de noviembre de 2025. Durante ese periodo, las agencias federales cerraron o trabajaron con personal reducido. De acuerdo con una guía oficial sobre los efectos de ese cierre en el CPI, la oficina no emitió un reporte de inflación de octubre de 2025 y tampoco pudo recolectar esos precios después.

Por esa razón, la comparación de 12 meses quedó vacía para casi todas las categorías. En la tabla principal del reporte, solo tres productos tuvieron cifra anual en octubre de 2026, porque para ellos sí había datos del mismo mes del año anterior.

Gasolina, que costó 37.4% más que en octubre de 2025

Autos nuevos, 0.7% más caros

Autos y camionetas usados, 3.3% más baratos

Entre esas excepciones destacó la gasolina, cuyo aumento anual es unas 10 veces mayor que la última inflación general conocida. La oficina explicó que para unos pocos índices usa fuentes de información distintas a su encuesta de precios, aunque no detalló cuáles. En cambio, la cifra mensual de 0.4% sí se puede comparar con la de meses anteriores, porque mide el cambio entre septiembre y octubre de 2026.

Inflation is back up to about 4%, double the Fed’s 2% target.



It was 2.4% before the Iran war began. pic.twitter.com/G4wQHd7ezP — Steve Rattner (@SteveRattner) November 10, 2026

¿Cuál fue el último dato anual disponible?

El último registro anual completo es el de septiembre, cuando la inflación general llegó a 3.7% en 12 meses. En ese mismo periodo, la inflación subyacente quedó en 2.6% y los alimentos subieron 2.5%. Además, la energía se encareció 20.4% en un año, impulsada por una gasolina que costaba 34.2% más que en septiembre de 2025.

Los analistas esperaban un panorama parecido para octubre. Según una encuesta de Reuters publicada antes del reporte, los economistas calculaban que la inflación anual de octubre rondaría 3.9%, aunque ese número es un pronóstico y no un dato oficial. La misma encuesta esperaba un alza mensual de 0.3%, una décima menos de lo que finalmente informó el gobierno.

¿Cómo pueden afectar estos precios a los préstamos y a las tarjetas de crédito?

Los economistas consultados antes del reporte también anticiparon que la Reserva Federal (Fed) subirá sus tasas de interés en diciembre para frenar una inflación que sigue alta. Incluso, uno de ellos dijo que no esperaba que el dato de octubre cambiara ese rumbo del banco central.

Cuando la Fed sube su tasa de referencia, los bancos suelen trasladar ese aumento a los créditos con tasa variable, como la mayoría de las tarjetas de crédito, algunas líneas de crédito y ciertos préstamos personales. En cambio, las hipotecas y los préstamos de auto con tasa fija mantienen el mismo pago mensual. Al mismo tiempo, algunas cuentas de ahorro pueden pagar rendimientos un poco más altos.

Con precios que siguen subiendo en la luz, el seguro del auto y la comida, algunas medidas pueden ayudar a los hogares a cuidar su presupuesto en los próximos meses.

Revisar si la tarjeta de crédito tiene tasa variable y pagar primero los saldos más caros antes de que suban los intereses

Comparar cotizaciones del seguro de auto al renovarlo, ya que fue uno de los gastos que más subió en octubre

Vigilar el consumo de electricidad en casa, cuyo precio aumentó 0.9% en un solo mes

Comparar precios entre supermercados y buscar ofertas en carne y botanas, dos de los alimentos con mayores alzas

Quienes reciben beneficios del Seguro Social, además, verán un ajuste en sus pagos a partir de enero. De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), los beneficios aumentarán 3.6% en 2027, unos 75 dólares más al mes en promedio para los jubilados. Con ese porcentaje, cada beneficiario puede calcular su nuevo pago del Seguro Social para 2027 y después confirmarlo en las vías oficiales para conocer el nuevo pago del Seguro Social.

¿Cuándo se conocerá el próximo dato de inflación?

La oficina publicará el reporte de precios de noviembre el jueves 10 de diciembre de 2026 a las 8:30 a.m., hora del Este. Ese informe será la siguiente referencia para saber si la inflación subyacente mantiene su ritmo de 0.3% mensual o empieza a bajar, y si la gasolina y la comida siguen presionando el presupuesto de las familias.

Mientras tanto, el cambio mensual sigue siendo la medida disponible para seguir los precios, sobre todo en gastos que se pagan cada semana, como la gasolina y el supermercado.

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