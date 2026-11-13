Edgar Barrera: de liderar las nominaciones de 2026 a ser uno de los máximos ganadores en la historia de los Latin Grammy

Edgar Barrera encabezó las nominaciones de los Latin Grammy 2026. Foto: AFP

Edgar Barrera ganó dos Latin Grammy 2026 en la edición 27 de la ceremonia. Los reconocimientos fueron Productor del Año y Mejor Canción Regional Mexicana por “No Capea”, de Xavi y Grupo Frontera. El compositor y productor llegó como el más nominado de esta edición, con 10 candidaturas.

Su nombre apareció asociado con varios artistas porque su participación no se limita a interpretar canciones: también escribe y produce. El registro oficial de su trayectoria en la Academia Latina de la Grabación reúne nominaciones por composición, producción y trabajo en álbumes de otros músicos como Karol G, Bad Bunny, Maluma, Shakira, Camilo, Christian Nodal, Grupo Frontera y Carín León, entre muchos otros.

El mexicoamericano también se mantiene como uno de los referentes de la industria con más gramófonos en la historia de estos premios, un récord que reafirma su influencia en la música latina.

El talento de Edgar Barrera detrás de la composición recibe un nuevo reconocimiento🏆 #LatinGRAMMY a Mejor Canción Regional Mexicana. pic.twitter.com/7Ww0JZejEl — sonymusiclatin (@SonyMusicLatin) November 12, 2026

Las canciones que lo llevaron a las nominaciones

Barrera figuró en Canción del Año por “Coleccionando heridas”, interpretada por Karol G y Marco Antonio Solís. En ese tema compartió el crédito de composición con Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño y Karol G. También fue nominado por “Mi gran amor”, de Santana con Becky G.

Sus colaboraciones en ediciones anteriores incluyen “Un x100to”, de Grupo Frontera con Bad Bunny, y “NASA”, de Camilo con Alejandro Sanz. Ambas aparecieron entre las candidatas a Canción del Año en 2023, de acuerdo con el repaso de composiciones publicado por la Academia.

Sus premios como compositor y productor

La influencia de Édgar Barrera en la música latina se refleja especialmente en las categorías que reconocen el trabajo detrás de las canciones. Antes de la 27.ª edición, el productor y compositor ya había sido distinguido como Productor del Año en 2021, Productor del Año en 2023 y Productor del Año en 2024. También ganó Compositor del Año en 2023, Compositor del Año en 2024 y Compositor del Año en 2025.

En los Latin Grammy 2026, Barrera revalidó su condición como uno de los nombres más determinantes de la industria al ganar Productor del Año por cuarta vez en su carrera.

No obstante, no retuvo el galardón de Compositor del Año, que había ganado en las tres ediciones anteriores. En 2026, el reconocimiento fue para la venezolana Sara Schell, quien se convirtió en la primera mujer en recibir esa distinción.

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