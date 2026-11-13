Latin Grammy 2026: Karol G se llevó dos premios en la mayor noche de la música latina

La artista llegó a los Latin Grammy 2026 con siete candidaturas. Foto: AFP

Karol G ganó 2 premios en los Latin Grammy 2026. La cantante colombiana se llevó el reconocimiento a Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta y, junto a Feid, el de Mejor Interpretación de Reggaetón por “Verano Rosa”. La cantante llegó con siete nominaciones, entre ellas Álbum del Año.

¡Felicidades! @KarolG Mejor Álbum de Música Urbana 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/mBuuNgsceN — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 13, 2026

Sus candidaturas también incluyeron “Coleccionando heridas”, junto a Marco Antonio Solís, en Grabación del Año. La canción apareció además en Canción del Año, donde Karol G fue acreditada como compositora con Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz y Luis Miguel Gómez Castaño.

Con los dos Latin Grammy obtenidos en la 27.ª edición, Karol G elevó su total a 12 gramófonos. La artista llegó a la gala de 2026 con 10 premios acumulados

Su primer Latin Grammy llegó en 2018

Karol G ganó Mejor Nuevo Artista en 2018, como consta en el registro oficial de esa categoría. El reconocimiento es uno de los antecedentes de su trayectoria en la premiación, anterior a los resultados que obtuvo con Mañana será bonito.

Ese dato permite poner en contexto su participación de 2026 sin depender de un conteo histórico que cambie durante la noche. La cantante pasó de ser reconocida entre las nuevas propuestas a competir con proyectos completos en Álbum del Año.

Mañana será bonito, otro momento de su trayectoria

En 2023, Mañana será bonito ganó Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana. Los resultados oficiales de aquella edición registran ambos reconocimientos para el proyecto, que antecede a la candidatura de Tropicoqueta en 2026.

La ficha del premio a Álbum del Año de 2023 también identifica a los profesionales acreditados en producción, mezcla, composición y masterización. Ese registro muestra que detrás del reconocimiento a un disco hay un equipo, además del nombre del intérprete principal.

El lugar de Tropicoqueta en la edición de 2026

Tropicoqueta estuvo entre los 10 nominados a Álbum del Año, junto a trabajos como Vendrán suaves lluvias, de Silvana Estrada; MUDA, de Carín León; Taracá, de Jorge Drexler, y Femme Fatale, de Mon Laferte.

La candidatura colocó a Karol G nuevamente en una categoría general, mientras que “Coleccionando heridas” le dio presencia como intérprete y compositora. Ese es el contexto de sus nominaciones de este año, independientemente de cuántas se convirtieran en premios.

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