Marco Antonio Roblero: qué se sabe del migrante guatemalteco que terminó hospitalizado tras un operativo de ICE en Georgia

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Marco Antonio Roblero Pérez, un migrante guatemalteco de 25 años, permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) después de resultar gravemente herido durante un operativo realizado en Doraville, Georgia.

De acuerdo con NBC News, el joven fue hospitalizado con múltiples lesiones antes de ser trasladado a un centro de detención migratoria, mientras su familia denuncia un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.

El caso ocurre en medio del endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos y de la expansión de la infraestructura de detención. Recientemente, el gobierno confirmó que ICE abrirá cuatro nuevos centros de detención en EE. UU, una medida que incrementará la capacidad para mantener bajo custodia a personas en procesos migratorios.

BREAKING🚨 Guatemala's government is now DEMANDING the U.S. explain how a 25-year-old landscaper ended up with a FRACTURED nose and his TEETH KNOCKED OUT after ICE agents TASERED him at a Georgia gas station.



Marco Antonio Roblero Pérez was riding to a landscaping job with three… pic.twitter.com/qHEpabr7MG — babaloo (@Pitpiper9675) July 31, 2026

¿Qué ocurrió durante el operativo de ICE en Georgia?

De acuerdo con NBC News, el operativo ocurrió el pasado 8 de julio en una gasolinera de Doraville, un suburbio ubicado al noreste de Atlanta.

Roblero se encontraba junto a otros trabajadores cuando agentes de ICE interceptaron el vehículo en el que viajaban.

Según el relato de sus familiares al medio estadounidense, el joven intentó alejarse del lugar al percatarse de la presencia de los agentes.

La familia sostiene que, tras alcanzarlo, varios oficiales utilizaron fuerza física para someterlo y posteriormente lo trasladaron bajo custodia hasta un hospital.

¿Qué lesiones sufrió Marco Antonio Roblero?

La familia aseguró que el migrante sufrió diversas lesiones durante el operativo.

Entre ellas mencionaron fractura de nariz, pérdida de varios dientes, lesiones en el rostro, golpes en distintas partes del cuerpo.

Después de recibir atención médica, Roblero fue trasladado a un centro de detención administrado por ICE.

Jennifer Pérez, prima del joven, aseguró al medio estadounidense que las lesiones fueron evidentes cuando lograron verlo.

“Pensé que lo habían matado”, afirmó la familiar al recordar el momento en que pudo observar el estado físico del guatemalteco.

ICE crash their vehicle into passenger side of work van—man rushed to hospital with severe injuries.



Now his family has no idea where he is.



It's been 2 days.



After ramming into his work van agents "pile on top of him, punch him, and electrocute him," said cousin.



Injuries he… pic.twitter.com/l1OZe9qBFS — LongTime🤓FirstTime👨‍💻 (@LongTimeHistory) July 21, 2026

¿Qué versión ofreció ICE sobre el arresto?

ICE presentó una versión distinta sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la agencia, Roblero intentó escapar durante el operativo y los agentes utilizaron la fuerza necesaria para efectuar la detención de forma segura.

Las autoridades sostienen que el migrante empujó a uno de los oficiales mientras trataba de huir y que posteriormente fue inmovilizado siguiendo los procedimientos establecidos.

ICE también indicó que revisará internamente lo sucedido como parte de sus protocolos habituales cuando una persona resulta lesionada durante un arresto.

¿Qué denuncia la familia del migrante guatemalteco?

Los familiares rechazan la explicación presentada por las autoridades.

Según declararon a NBC News, consideran que la fuerza utilizada fue desproporcionada y que el joven nunca representó una amenaza que justificara las lesiones que sufrió.

Jennifer Pérez aseguró que el estado físico de Roblero era preocupante cuando pudo verlo en el hospital.

“No entendemos por qué terminó con tantas heridas”, declaró la familiar al medio estadounidense.

La familia también manifestó incertidumbre por el proceso migratorio que enfrenta el joven y por las condiciones en las que permanece detenido.

¿Cuál era la situación migratoria de Marco Antonio Roblero?

NBC News indicó que Roblero es originario de Guatemala y se encontraba viviendo en Georgia cuando fue arrestado.

Las autoridades migratorias no han divulgado públicamente todos los detalles relacionados con su expediente migratorio ni el tiempo que llevaba en Estados Unidos.

Actualmente permanece bajo custodia de ICE mientras continúa el proceso correspondiente ante las autoridades migratorias.

Este caso ocurre mientras el gobierno federal también implementa cambios importantes en los procedimientos migratorios. Entre ellos figura la medida mediante la cual agentes de ICE ahora están obligados a usar cámaras corporales en sus operativos.

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