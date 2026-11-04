California rechaza pedir identificación para votar

Cerca de 6 de cada 10 votantes se opusieron a la propuesta. Foto: Shutterstock

Los votantes de California rechazaron en las elecciones intermedias del 3 de noviembre la Proposición 39, una medida que buscaba exigir una identificación oficial a cada persona al momento de votar, según la agencia AP.

Con ese resultado, el estado conservará su sistema actual, en el que la identidad del votante se confirma con su firma y no con una credencial. El rechazo, además, fue amplio, ya que cerca de 6 de cada 10 votantes se opusieron a la propuesta en los primeros conteos.

La votación tuvo un peso que va más allá de California, porque el estado con más votantes latinos del país decidió sobre un tema que divide a los dos partidos a nivel nacional. Mientras el gobierno de Donald Trump insiste en endurecer las reglas para votar, el resultado en California mandó una señal en sentido contrario.

¿Qué proponía la Proposición 39?

La medida buscaba cambiar la Constitución de California para agregar nuevos requisitos cada vez que una persona votara. Según el análisis oficial de la Oficina del Analista Legislativo de California, la propuesta incluía estos puntos principales:

Votar en persona: presentar una identificación emitida por el gobierno en cada elección.

presentar una identificación emitida por el gobierno en cada elección. Votar por correo: escribir en el sobre los últimos cuatro dígitos del número de una identificación oficial, que las autoridades compararían con el registro del votante.

escribir en el sobre los últimos cuatro dígitos del número de una identificación oficial, que las autoridades compararían con el registro del votante. Credencial gratuita: el estado entregaría sin costo una identificación de votante a quien la solicitara.

el estado entregaría sin costo una identificación de votante a quien la solicitara. Revisión del padrón: las autoridades estatales y de los condados tendrían que hacer su “mejor esfuerzo” por confirmar, con datos del gobierno, que las personas inscritas son ciudadanas, y cada año reportarían el porcentaje verificado en cada condado.

Además, la medida no definía qué identificaciones serían válidas, por lo que la Legislatura estatal tendría que aprobar leyes adicionales para ponerla en marcha. De acuerdo con el mismo análisis, aplicarla habría costado entre decenas y unos cientos de millones de dólares al año al estado y a los condados.

Los californianos votaron en contra por un amplio margen

AP declaró rechazada la medida con apenas 49% de los votos contados. La propuesta la impulsó el asambleísta republicano Carl DeMaio a través de su grupo Reform California, según Bay City News.

Detrás de la votación también hubo mucho dinero. Los promotores reunieron cerca de 37 millones de dólares, con aportaciones como los 17 millones del empresario Richard Uihlein y los 8 millones de Joe Gebbia, mientras que la campaña en contra juntó unos 35 millones, entre ellos casi 6.5 millones del Partido Demócrata. Por su parte, el gobernador Gavin Newsom, el senador Adam Schiff y Xavier Becerra hicieron campaña para que los votantes la rechazaran.

¿A quiénes habría afectado la medida?

Las organizaciones que se opusieron a la propuesta, como la ACLU, Common Cause y la Liga de Mujeres Votantes, advirtieron que los nuevos requisitos pondrían obstáculos a votantes que sí tienen derecho a participar. En sus argumentos de la guía oficial del votante, señalaron que los más afectados serían estos grupos:

Personas mayores

Estudiantes

Trabajadores de bajos ingresos

Votantes de minorías

Mujeres que cambiaron de apellido al casarse

I joined community leaders to say No on Prop 39. It would make it harder for Californians to vote, and that hurts every community: students, seniors, working families, and women fighting to protect their reproductive health care. pic.twitter.com/da3JTtWCKm — Xavier Becerra (@XavierBecerra) November 1, 2026

Asimismo, los opositores alertaron que un error al escribir el número de identificación en el sobre podía invalidar un voto por correo, y que, aunque la credencial fuera gratuita, conseguirla implicaba gastos de transporte, tiempo fuera del trabajo y trámites para reunir documentos. Jenny Farrell, directora ejecutiva de la Liga de Mujeres Votantes de California, resumió esa postura: “No existe un voto extendido de no ciudadanos que justifique estos requisitos tan estrictos”.

En cambio, los promotores defendieron que la medida daría más confianza en las elecciones, que mantendría el voto por correo y que 36 estados piden o recomiendan algún tipo de identificación para votar. Entre las organizaciones que la respaldaron figuró la Latino American Political Association.

¿Qué sigue en el debate nacional sobre identificación para votar?

El rechazo en California llegó en medio de una disputa nacional que lleva meses en los tribunales y en el Congreso. En junio, la jueza federal Denise Casper, en Boston, bloqueó de forma permanente la mayor parte de la primera orden ejecutiva de Trump sobre elecciones, incluido el requisito de presentar documentos de ciudadanía para inscribirse como votante, según AP. La jueza, en su fallo, escribió que la Constitución “no le otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones”.

En el Congreso, la ley SAVE America, que exigiría prueba de ciudadanía para inscribirse como votante, fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero hasta junio permanecía detenida en el Senado, de acuerdo con la agencia. Con el control demócrata de ambas cámaras a partir de enero, el camino para esa ley se vuelve todavía más difícil.

Sin embargo, el gobierno sí logró una victoria en septiembre, cuando la Corte Suprema le permitió, por seis votos contra tres, usar la base de datos SAVE para revisar la ciudadanía de los votantes inscritos, según CBS News. Ese sistema generó preocupación porque, de acuerdo con una jueza federal, algunos estados borraron del padrón a ciudadanos estadounidenses con base en “información inexacta”. Mientras tanto, otros estados fueron en la dirección opuesta a California: en la misma jornada electoral, los votantes de Virginia Occidental aprobaron una enmienda para dejar explícito en su Constitución que solo los ciudadanos pueden votar, según The Hill.

¿Qué cambia para los votantes de California?

En la práctica, nada cambia para quienes votan en California. Las personas pueden seguir votando en persona o por correo sin mostrar una credencial, y su identidad se confirma con la firma, como hasta ahora. Quienes se inscriben por primera vez y no dieron un número de licencia o de Seguro Social al registrarse pueden recibir una solicitud de identificación la primera vez que votan, una regla que ya existía antes de la propuesta.

Por eso, la recomendación más útil es revisar con tiempo que los datos de inscripción estén al día, sobre todo después de una mudanza o de un cambio de nombre, en la herramienta de estatus de votante del Secretario de Estado de California. Además, los ciudadanos naturalizados pueden inscribirse en cuanto reciben su ciudadanía, y si alguien recibe un aviso sobre su registro que no reconoce, lo más seguro es comunicarse de inmediato con la oficina electoral de su condado para aclararlo.

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