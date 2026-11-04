De Texas a California: tres latinos que llegan al poder en Estados Unidos

Xavier Becerra, Gina Hinojosa y Bobby Pulido. Foto: AFP.

Las elecciones del 3 de noviembre dejaron una imagen que no pasó inadvertida: una mujer latina llegará por primera vez a la gubernatura de Texas, un hijo de inmigrantes mexicanos gobernará California y un cantante de música tejana ocupará un escaño en el Congreso. Gina Hinojosa, Xavier Becerra y Bobby Pulido ganaron puestos de poder en Estados Unidos, aunque sus responsabilidades y el alcance de sus decisiones serán muy distintos.

Sus victorias tienen algo en común: colocan a figuras latinas en espacios donde se toman decisiones sobre educación, salud, economía e inmigración. Pero hay una pregunta que importa más allá de la celebración: ¿qué podrán hacer realmente por las comunidades hispanas?

Gina Hinojosa hace historia en Texas

La victoria de Gina Hinojosa tiene un peso especial. La demócrata derrotó al republicano Greg Abbott y se convirtió en la primera latina elegida gobernadora de Texas. También puso fin a una larga etapa de dominio republicano en ese cargo, según reportó The Texas Tribune.

Hinojosa llegará a la oficina con una agenda centrada en la educación pública y el costo de vida. Durante su campaña prometió entregar un reembolso de mil 500 dólares a cada hogar de Texas, financiado con recursos del fondo de ahorro estatal. También planteó terminar con el programa de vales escolares y cambiar el sistema de evaluación de las escuelas públicas.

Gina Hinojosa. Foto: AFP.

No todas esas promesas se cumplirán automáticamente. Algunas necesitarán la aprobación de los legisladores estatales y otras dependerán del presupuesto. Aun así, su llegada abre una nueva etapa para un estado donde la inmigración, las escuelas y los impuestos forman parte de las discusiones cotidianas de millones de familias. (The Texas Tribune).

¿Habla español?

La respuesta es sí y lo hace de una manera bastante fluída. De hecho, durante su campaña electoral por la gobernatura de Texas, implementó el idioma español en entrevistas en medios, en publicidad televisiva y digital bilingüe, además de celebrar asambleas y reuniones públicas donde hablaba español con los ciudadanos.

Xavier Becerra será el nuevo gobernador de California

En California, Xavier Becerra derrotó al republicano Steve Hilton y se convirtió en el primer latino elegido por los votantes para gobernar el estado. Hay una precisión histórica importante: Romualdo Pacheco ya había sido gobernador de California en el siglo XIX, pero Becerra será el primero en llegar al cargo mediante una elección popular.

Hijo de inmigrantes mexicanos, Becerra tiene una larga trayectoria política. Representó a California en el Congreso, fue fiscal general del estado y encabezó el Departamento de Salud y Servicios Humanos durante el gobierno de Joe Biden.

Xavier Becerra. Foto: AFP.

Su próximo desafío estará en temas que afectan directamente el bolsillo de los residentes: vivienda, electricidad y atención médica. En declaraciones recogidas por KQED, Becerra habló de revisar cambios fiscales para enfrentar los recortes federales a la salud. También propuso una hora diaria de electricidad gratuita para residentes de bajos ingresos.

California tiene una economía enorme, pero también enfrenta costos de vivienda muy altos y dificultades para financiar servicios públicos. Su origen latino marca un hecho histórico; sus decisiones como gobernador serán las que definan el alcance de su gestión.

¿Habla español?

Xavier Becerra, hijo de inmigrantes mexicanos que destaca por su fluido dominio del español, se proyecta como el primer gobernador latino de California en más de un siglo tras las elecciones del 3 de noviembre de 2026. A lo largo de su carrera y durante esta exitosa campaña, ha utilizado activamente el idioma en su vida personal y política, conectando con las comunidades trabajadoras mediante una estrategia digital exclusiva en TikTok, discursos con el lema «Sí se puede» y hitos previos como haber dado en 2019 la réplica oficial del Partido Demócrata en español al discurso del Estado de la Unión de Donald Trump.

Bobby Pulido cambia los escenarios: del escenario musical al Congreso

La tercera victoria tiene un ingrediente distinto. Bobby Pulido, conocido por su trayectoria en la música tejana, derrotó a la republicana Monica De La Cruz en el Distrito 15 de Texas y recuperó ese escaño para los demócratas.

El triunfo llamó la atención porque Pulido no llegó a la política desde una carrera tradicional. Durante la campaña aprovechó su reconocimiento en el sur de Texas y participó en conciertos, reuniones y celebraciones comunitarias. The Texas Tribune reportó que se presentó como un demócrata conservador y centró su discurso en el alto costo de vida, la atención médica y el impacto de las redadas migratorias en las familias y pequeños negocios del Valle del Río Grande.

Bobby Pulido, de la música a la política. Foto: CUARTOSCURO

Desde enero, Pulido tendrá una responsabilidad diferente a la de Hinojosa y Becerra: será representante federal. Podrá presentar proyectos de ley, votar iniciativas, participar en comisiones y supervisar al gobierno. No tendrá autoridad para cambiar por sí solo las políticas migratorias o aprobar ayudas económicas.

¿Habla español?

Bobby Pulido habla español con fluidez, un idioma que ha marcado su vida y su carrera musical. Aunque nació en Edinburg, Texas, alcanzó la fama cantando en español con éxitos como “Desvelado”. El artista ha contado que perfeccionó el idioma conviviendo con la gente del Valle de Texas. Esa cercanía también estuvo presente en su campaña por el Distrito 15, donde utilizó el español para conectar con los votantes y celebró su victoria en el Congreso con un mensaje dirigido a “toda la raza que salió a votar”.

¿Qué pueden cambiar estos tres políticos para los latinos?

Las victorias de Hinojosa, Becerra y Pulido no significan que todos los hispanos tendrán las mismas prioridades ni que sus problemas quedarán resueltos. Cada funcionario tendrá facultades distintas:

Hinojosa , como gobernadora, podrá impulsar políticas estatales sobre educación, presupuesto, impuestos y administración pública, aunque necesitará trabajar con la Legislatura

, como gobernadora, podrá impulsar políticas estatales sobre educación, presupuesto, impuestos y administración pública, aunque necesitará trabajar con la Legislatura Becerra dirigirá el gobierno de California y tendrá influencia sobre vivienda, servicios de salud, energía y presupuesto estatal

dirigirá el gobierno de California y tendrá influencia sobre vivienda, servicios de salud, energía y presupuesto estatal Pulido representará a su distrito en el Congreso y podrá intervenir en debates federales sobre salud, economía e inmigración mediante iniciativas y votaciones

La representación importa, pero no basta con compartir un origen o una historia familiar para garantizar resultados. Los votantes de Texas, California y el sur del estado tendrán que observar qué propuestas llegan a convertirse en leyes y cuáles se quedan en promesas de campaña.

Tres nombres latinos ocuparán puestos relevantes desde enero de 2027. El verdadero cambio no estará solamente en las fotografías de sus ceremonias de toma de posesión, sino en las decisiones que adopten cuando comiencen a gobernar y representar a sus comunidades.

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