¿Qué puede pasar con el ICE tras los resultados de las Midterms 2026?

Con las Midterms 2026, los demócratas podrán influir sobre ICE. Foto: AFP

El triunfo de los demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones de Estados Unidos de 2026 abre un nuevo frente para el gobierno de Donald Trump: la negociación del dinero destinado a su política migratoria. Con el control del Congreso, la oposición tendrá mayor capacidad para impulsar cambios en los recursos que recibe el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La discusión pasa por el presupuesto. Los demócratas podrán plantear recortes, negociar condiciones para el uso del dinero y exigir mayor supervisión sobre las detenciones y deportaciones. Eso no significa que el resultado electoral suspenda los operativos ni que los fondos de la agencia desaparezcan de inmediato. 2408

¿Qué pasará con el ICE tras las Midterms de 2026?

El cambio de mayoría no implica el cierre de ICE tras las Midterms 2026. Lo que cambia es el escenario político en el que se discutirán sus recursos: el gobierno de Trump tendrá que negociar con un Congreso controlado por sus adversarios. Los nuevos legisladores asumirán sus funciones en enero.

Para el año fiscal 2027, la administración propuso destinar a la agencia 10 mil 500 millones de dólares y 21 mil 828 puestos de trabajo. La cifra corresponde a una solicitud presupuestaria, no debe confundirse con una asignación aprobada por el Congreso.

A partir de esa diferencia se abre la negociación: la Casa Blanca plantea cuánto dinero necesita, pero los legisladores intervienen en la aprobación de los recursos. El resultado electoral da a los demócratas más herramientas para disputar esas prioridades, no garantiza que todas sus propuestas se conviertan en ley.

¿Qué poder tendrán los demócratas sobre el presupuesto del ICE?

El control de ambas cámaras permitirá a los demócratas dirigir los trabajos de las comisiones que discuten las asignaciones federales. Desde ahí podrán impulsar una propuesta distinta a la del gobierno y negociar qué actividades del ICE reciben recursos y bajo qué condiciones. El análisis presupuestario del Servicio de Investigación del Congreso explica el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, al que pertenece la agencia.

La discusión tampoco tiene que limitarse a aprobar o rechazar todo el presupuesto del departamento. El proyecto H.R. 7481, presentado en febrero de 2026, planteó financiar al Departamento de Seguridad Nacional con una exclusión para el ICE. Se trata de una propuesta legislativa, no de una ley aprobada, pero ilustra cómo puede separarse el debate sobre los recursos de la agencia.

Así, la nueva mayoría podrá llevar a la mesa tanto el monto del financiamiento como las reglas para ejercerlo. Proponer esas condiciones será una facultad del Congreso; conseguir que entren en vigor dependerá de la negociación legislativa.

¿Cómo podría cambiar el presupuesto del ICE con el nuevo Congreso?

Los cambios podrían concentrarse en los recursos para detenciones, traslados y deportaciones, así como en la expansión de la capacidad de custodia. Los legisladores también podrían buscar obligaciones de información y mecanismos de supervisión sobre el gasto. Esas son posibilidades de negociación, no medidas aprobadas tras las elecciones. 2408

Sin embargo, revisar las asignaciones anuales no equivale a revisar todo el dinero disponible para el ICE. El presupuesto de la Casa Blanca para 2027 señala que una legislación previa destinó 75 mil millones de dólares a la agencia para ampliar la política de deportaciones.

Esa distinción será importante: una cosa es reducir una nueva solicitud de recursos y otra modificar fondos que ya fueron autorizados. Por eso, anunciar un recorte en una partida no bastaría, por sí solo, para determinar cuánto cambiará la capacidad operativa del ICE.

¿Qué límites tiene el Congreso para modificar el presupuesto del ICE?

Tener mayoría en el Senado y la Cámara no significa que los demócratas puedan imponer por sí solos cualquier cambio. Las propuestas deberán superar el proceso legislativo y enfrentar la oposición del gobierno y de los republicanos.

Los recursos aprobados anteriormente tampoco se cancelan con el resultado de las urnas. La existencia de financiamiento adicional, recogida en el presupuesto federal para 2027, obliga a distinguir entre el dinero que se negociará y el que la agencia ya tiene autorizado.

Por ello, el efecto de la nueva mayoría no se medirá únicamente por sus anuncios de recortes. Habrá que revisar qué disposiciones logra aprobar, a cuáles recursos se aplican y qué condiciones establece para utilizarlos.

¿Por qué el financiamiento del ICE fue clave en las elecciones de EE. UU. 2026?

El presupuesto migratorio llegó a las elecciones después de meses de confrontación entre republicanos y demócratas. En abril, el Senado avanzó un plan de 70 mil millones de dólares para el ICE y la Patrulla Fronteriza durante tres años, de acuerdo con Reuters, en medio de demandas demócratas para limitar las operaciones migratorias. Ese avance legislativo no debe confundirse con la aprobación definitiva de los recursos.

El antecedente muestra por qué el control del Congreso importa para la política migratoria de Trump: las decisiones sobre detenciones y deportaciones también pasan por la disponibilidad de dinero y las condiciones que acompañan su aprobación.

Con la nueva mayoría, los demócratas tendrán mayor capacidad para intervenir en esa discusión. El alcance de los cambios dependerá de las leyes que consigan aprobar, no únicamente de haber ganado las Midterms.

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