Florida: el escaño latino de Miami que podría ir a recuento

Se registró una diferencia de poco más de 1000 votos. Foto: AFP

La congresista republicana María Elvira Salazar terminó la jornada electoral del 3 de noviembre con una ventaja tan estrecha sobre el demócrata Eliott Rodríguez que el distrito 27 de Florida, en Miami-Dade, podría terminar en un recuento de votos, según el Miami Herald.

Esa diferencia, de poco más de 1,000 votos, contrasta con los cerca de 20 puntos con los que Salazar ganó el mismo distrito en 2024, de acuerdo con Reuters. Estos resultados se convirtieron en una de las señales más claras del cambio en el voto latino del sur de Florida, una región que durante años fue terreno firme para los republicanos.

A ese resultado se sumó un mensaje poco común desde las filas republicanas, pues la propia Salazar le pidió a su partido corregir el rumbo en temas como la economía y la inmigración. Así, el escaño latino de Miami quedó en el centro de la conversación sobre el rumbo del partido de Donald Trump después de las elecciones intermedias.

¿Cómo quedó la elección en el distrito 27?

Durante casi toda la noche, los dos candidatos se mantuvieron alrededor de 50% de los votos cada uno. Cerca de las 10 de la noche, Salazar se declaró ganadora y aseguró que, con todos los distritos electorales contados, tenía “más de 1,000 votos” de ventaja. Según el abogado electoral Oren Rosenthal, esa diferencia equivalía a 0.54 puntos porcentuales.

Rodríguez, en cambio, no reconoció la derrota y aseguró que la contienda estaba demasiado cerrada para dar un resultado: “Simplemente no lo sabemos”. Mientras tanto, la supervisora de elecciones de Miami-Dade, Alina García, señaló que Salazar parece ser la ganadora con o sin recuento, aunque explicó que es “posible pero no probable” que los votos pendientes cambien el resultado. Los votos por correo y las boletas provisionales que faltan por revisar pueden mover todavía el margen final.

Florida tiene reglas automáticas para recontar votos

En Florida, ningún candidato puede pedir un recuento por su cuenta, ya que la decisión depende de la diferencia de votos. Según la guía de recuentos del Departamento de Estado de Florida, el proceso funciona así:

Recuento a máquina: se activa de forma automática si el primer reporte no oficial muestra una diferencia de 0.5 puntos porcentuales o menos

se activa de forma automática si el primer reporte no oficial muestra una diferencia de 0.5 puntos porcentuales o menos Recuento a mano: se realiza si, después del recuento a máquina, la diferencia queda en 0.25 puntos o menos, y solo se revisan las boletas con errores o sin voto marcado para ese cargo

se realiza si, después del recuento a máquina, la diferencia queda en 0.25 puntos o menos, y solo se revisan las boletas con errores o sin voto marcado para ese cargo Renuncia al recuento: el candidato que va abajo puede pedir por escrito que no se haga

Con 0.54 puntos, la contienda quedó apenas por encima del límite. Sin embargo, la cifra que decide si hay recuento es la del primer reporte no oficial, que todavía no se entrega y que incluirá los votos pendientes. El calendario para una elección general como esta marca estas fechas:

Sábado 7 de noviembre, mediodía: primer reporte no oficial de resultados; con esa cifra se define si hay recuento

primer reporte no oficial de resultados; con esa cifra se define si hay recuento Jueves 12 de noviembre, 3 p.m.: segundo reporte no oficial, en caso de que haya recuento

segundo reporte no oficial, en caso de que haya recuento Domingo 15 de noviembre, mediodía: entrega de los resultados oficiales

¿Quiénes son María Elvira Salazar y Eliott Rodríguez?

Los dos candidatos tienen mucho en común, pues ambos son cubanoamericanos y ambos fueron periodistas de televisión antes de buscar el voto, según WLRN. Salazar, expresentadora de noticias en cadenas en español, le arrebató el escaño a los demócratas en 2020 y buscaba su cuarto periodo con el respaldo de Trump.

En el Congreso, Salazar votó a favor de leyes de mano dura migratoria, como la Ley Laken Riley de 2025. Al mismo tiempo, impulsa la llamada Ley Dignidad, una propuesta con apoyo de ambos partidos para dar un estatus legal a algunos migrantes que llevan años en el país. Rodríguez, por su parte, fue presentador de CBS4 Miami durante décadas. Nació en Nueva York, hijo de inmigrantes cubanos, y llegó a Miami a los 12 años. En campaña, criticó la propuesta de Salazar porque no ofrece un camino a la ciudadanía y pidió revisar a fondo el presupuesto de ICE, aunque sin proponer que se le quiten los fondos.

Ayer, los votantes del Distrito 27 de Florida y de todo Estados Unidos hicieron escuchar su voz.



Este es un momento de reflexión profunda para nuestro país y para el Partido Republicano, al que orgullosamente represento.



Durante años he hablado de lo que escucho de las familias… pic.twitter.com/9qQdykWGgA — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) November 4, 2026

¿Por qué los latinos de Miami se alejaron de los republicanos?

El resultado no tomó por sorpresa a todos, porque las señales de desgaste aparecieron meses antes. En 2024, los republicanos ganaron el condado de Miami-Dade en una elección presidencial por primera vez en más de tres décadas. Sin embargo, las deportaciones de cubanos empezaron a pesar en una comunidad que había apoyado con fuerza a Trump: según cifras de Human Rights First citadas por Reuters, en 2025 el gobierno deportó al menos a 1,379 cubanos a la isla en vuelos y a otros 3,753 a México por tierra.

Además, el costo de vida golpeó a las familias latinas. Una encuesta de Pew citada por la agencia encontró que más de dos de cada tres latinos dijeron que su situación empeoró en el último año. A eso se sumaron resultados que anticiparon el giro, como el triunfo de la demócrata Eileen Higgins en la alcaldía de Miami por 19 puntos en diciembre.

De hecho, una encuesta de la Universidad Internacional de Florida mostró que los latinos del estado se alejaron de Trump desde 2024, y en algunas casillas de Miami-Dade el cambio se notó sobre todo entre los votantes jóvenes. A nivel nacional, la tendencia fue similar, pues unos 6 de cada 10 votantes hispanos apoyaron a los demócratas para la Cámara de Representantes, según la encuesta AP VoteCast.

¿Qué dijo Salazar sobre la política migratoria de su partido?

Lejos de celebrar sin matices, Salazar usó su discurso de la noche electoral para mandar un mensaje a su propio partido. Calificó el resultado como “una advertencia” y aseguró que “mi partido, mi Partido Republicano, necesita corregir el rumbo en la economía y en la inmigración”.

Esa crítica tuvo antecedentes. En abril, Salazar calificó la deportación de cubanos como “un error muy grande”, y en septiembre, en un anuncio de campaña dirigido a Trump, le dijo: “Señor presidente, algunas de sus medidas de control migratorio han ido demasiado lejos”, según Fox News. En ese mismo mensaje advirtió que los votantes hispanos que lo apoyaron en 2024 se sienten defraudados y aclaró que no busca una amnistía, sino “una vida digna” para los inmigrantes.

Trump, por su parte, criticó públicamente los comentarios de Salazar, aunque mantuvo su respaldo a la candidatura de la congresista, de acuerdo con Latin Times. Esa tensión ganó peso por el contexto, ya que la elección llegó en un momento en que la aprobación de Trump cayó a mínimos.

¿Qué pueden hacer los votantes mientras se define el resultado?

Mientras las autoridades terminan el conteo, los votantes del distrito 27 que votaron por correo pueden revisar el estado de su boleta en el sitio del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade. Si reciben un aviso por un problema con su firma, conviene que lo atiendan de inmediato, porque cada voto corregido a tiempo puede contar en una elección que se decide por unos cientos de votos.

Para quienes tienen dudas sobre su boleta o sobre el proceso, la oficina del supervisor de elecciones del condado es la vía más segura para resolverlas.

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