Revelan que la IA citó fuentes erróneas al responder búsquedas de las elecciones de medio término en EE. UU.

IA detectó a tiempo errores en elecciones. Foto: Shutterstock

Luego de disputarse las elecciones a mitad de mandato y en la que resultó ganadora la mayoría por el Partido Demócrata, un nuevo informe de Caucus AI, un proyecto de investigación independiente, expuso severos hallazgos sobre el comportamiento de la tecnología en el debate democrático.

Las investigaciones verificaron que los chatbots de IA detectaron decenas de sitios web de campañas que fueron falsificados antes de las elecciones disputadas el pasado martes, 3 de noviembre.

ChatGPT y Gemini arrojaron citas falsas en las elecciones

Caucus AI informó que la investigación descubrió que terceros podrían crear fácilmente sitios web que pudieron influir en las respuestas de los chatbots populares y citaran elecciones falsas.

Aunque la compañía independiente analizó decenas de chatbots, los principales a mencionar analizados de inteligencia artificial fueron ChatGPT y Gemini.

El informe de Caucus AI, publicado a finales de octubre de 2026, reveló que uno de cada cinco respuestas de ChatGPT sobre las elecciones de mitad de período en Estados Unidos mencionaba el “votos guía” generados por inteligencia artificial (AI slop). Esto pone en evidencia el impacto y riesgos que hay de desinformación al momento de los procesos electorales.

¿Qué encontró Caucus AI sobre las elecciones en Estados Unidos?

Los resultados recopilados durante la auditoría técnica detallaron patrones preocupantes sobre el origen y la fiabilidad de las respuestas entregadas a los ciudadanos:

-Fuentes de baja calidad: Hasta agosto de 2026, el 7% de las respuestas de ChatGPT tenían estas guías anónimas creadas por la IA, pero en septiembre la cifra aumentó a 18%, igualando casi a Wikipedia con 21%.

-Webs falsas: Los investigadores de Caucus AI crearon páginas webs falsas en donde utilizaron el nombre de dominio de los candidatos reales y en solo 48 horas después, los chatbots ya citaban la web creada por solo 12 dólares.

-Buscadores de IA: El reporte enfatiza que los motores de búsqueda integrado en los chatbots (como la búsqueda de ChatGPT) estarían priorizando la baja transparencia, a diferencia de los filtros que maneja Google.

-Respuestas incorrectas (y seguras): Demostró que la IA suele responder con total autoridad y seguridad, aun cuando la información provista es completamente errónea o engañosa.

¿Qué es Caucus AI?

Caucus AI es una organización investigadora para monitorear y archivar de manera continua los principales chatbots de inteligencia artificial, allí evalúan los datos, contradicciones y fuentes a citar en internet.

A través de estos análisis, el proyecto independiente busca alertar a los electores, plataformas digitales y organismos regulatorios sobre las fallas de verificación que presentan estas herramientas avanzadas cuando procesan temas de alto impacto electoral.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.