El mapa electoral de EE. UU. se viste de azul: qué cambia para Trump

Trump amenazó con usar su veto para bloquear las leyes demócratas. Foto: AFP

El mapa electoral de Estados Unidos amaneció con otro color después de las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Los demócratas se quedaron con el control del Senado y de la Cámara de Representantes y, además, sumaron la mayoría de las gubernaturas del país, de acuerdo con el conteo de la agencia AP.

Ese resultado le quitó al presidente Donald Trump el respaldo de un Congreso controlado por su propio partido, algo con lo que contó durante los dos primeros años de su segundo mandato. Ante esto, la segunda mitad de su gobierno se perfila como una etapa de choque constante con los legisladores, en la que cada ley, presupuesto o investigación tendrá que pasar por manos de la oposición.

Para la comunidad inmigrante, ese cambio de fuerzas también abre preguntas sobre el futuro de las deportaciones y el dinero destinado al Servicio de Control e Inmigración y Aduanas (ICE). Al mismo tiempo, el conteo de votos sigue abierto en decenas de distritos y en algunos estados donde la diferencia entre candidatos es mínima.

Gobernadores Senado 28 Demócratas 20 Republicanos Gobernaciones · mayoría se define estado por estado Fuente: Associated Press (AP). Toca o pasa el cursor sobre un estado para ver el detalle.

¿Cómo estaba el mapa antes del 3 de noviembre?

Para entender el tamaño del giro, conviene mirar primero el punto de partida. Antes de la jornada electoral, los republicanos controlaban las dos cámaras del Congreso. En el Senado tenían 53 escaños frente a 45 demócratas y dos independientes que votan con ellos, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Respecto a la Cámara de Representantes, la ventaja republicana era mucho más estrecha: 219 escaños contra 214 de los demócratas, con dos lugares vacantes, según CBS News. En los estados, en cambio, los republicanos gobernaban 26 de las 50 entidades del país.

Con los resultados contados hasta la mañana del 4 de noviembre, el panorama quedó prácticamente al revés en los tres frentes:

Senado: pasó de 53 republicanos y 47 demócratas (contando a los dos independientes) a 54 demócratas y 44 republicanos, con dos estados por definir

pasó de 53 republicanos y 47 demócratas (contando a los dos independientes) a 54 demócratas y 44 republicanos, con dos estados por definir Cámara de Representantes: pasó de 219 republicanos y 214 demócratas a 228 demócratas y 139 republicanos, con 68 distritos todavía por definir

pasó de 219 republicanos y 214 demócratas a 228 demócratas y 139 republicanos, con 68 distritos todavía por definir Gubernaturas: pasaron de 26 republicanas y 24 demócratas a 28 demócratas y 20 republicanas, con dos estados aún sin resultado final

¿Qué estados cambiaron de partido en el Senado?

El avance demócrata en el Senado se explica por siete escaños que le arrebataron a los republicanos, varios de ellos en estados que Trump ganó con comodidad en 2024. Entre ellos destaca Texas, donde James Talarico venció a Ken Paxton. En Ohio, por su parte, el exsenador Sherrod Brown recuperó un lugar al derrotar al senador Jon Husted.

Asimismo, en Kansas, Adam Hamilton sacó del cargo al senador Roger Marshall, mientras que en Iowa Josh Turek se impuso a la representante Ashley Hinson. Los siete estados que pasaron a manos demócratas en el Senado fueron:

Texas

Ohio

Kansas

Iowa

Carolina del Norte, con el exgobernador Roy Cooper

Carolina del Sur

Maine

Aun así, el número final de escaños todavía puede moverse, porque dos contiendas siguen tan cerradas que ningún candidato puede darse por ganador. En Misisipi, a las 10:00 a.m. (ET), con 96% de los votos contados, el demócrata Scott Colom sumaba 462,821 votos frente a 462,778 de la senadora republicana Cindy Hyde-Smith, una diferencia de apenas 43 votos. En Alaska, con 74% del conteo, la demócrata Mary Peltola tenía 48.2% de los votos contra 47.9% del senador republicano Dan Sullivan.

¿Qué pasó en la Cámara de Representantes?

En la Cámara baja, los demócratas superaron con amplitud los 218 escaños necesarios para tener la mayoría. Hasta la mañana del 4 de noviembre, le habían arrebatado 25 lugares a los republicanos, aunque todavía quedaban 68 distritos sin resultado final.

Entre los republicanos derrotados estuvieron Tom Kean, en Nueva Jersey, y Ryan Mackenzie, Scott Perry y Rob Bresnahan, en Pensilvania. Tras los resultados, el líder demócrata Hakeem Jeffries dirigió un mensaje a los votantes: “Los escuchamos”. Además, prometió el “cambio dramático que ustedes merecen”.

Ese nuevo equilibrio se hará efectivo el 3 de enero de 2027, cuando inicia el nuevo Congreso. Una de las primeras votaciones será la elección del presidente de la Cámara, cargo que podría quedar en manos de Jeffries, quien se convertiría en la primera persona afroestadounidense en ocuparlo. Mientras tanto, el futuro del actual presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, quedó en duda.

¿Qué gubernaturas pasaron a manos demócratas?

En los estados, el cambio también fue profundo, ya que los demócratas tendrán la mayoría de las gubernaturas por primera vez desde 2010. Cinco estados que estaban en manos republicanas quedaron bajo gobierno demócrata:

Texas: Gina Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott

Gina Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott Georgia: ganó Keisha Lance Bottoms

ganó Keisha Lance Bottoms Ohio: ganó Amy Acton

ganó Amy Acton Iowa: ganó Rob Sand

ganó Rob Sand Nevada: el demócrata Aaron Ford se impuso al gobernador Joe Lombardo

El caso de Texas pesa de manera especial para la comunidad inmigrante, porque Abbott impulsó algunas de las medidas fronterizas más duras del país durante su gestión. En contraste, Florida se mantuvo republicana con el triunfo de Byron Donalds.

Por otro lado, faltan dos estados por definir. En Kansas, gobernado hasta ahora por los demócratas, Cindy Holscher tenía 50.3% de los votos contra 49.7% del republicano Ty Masterson, con 98% del conteo. En Alaska, con 74% de los votos contados, el demócrata Jonathan Kreiss-Tomkins encabezaba con 49.2% frente a 29.2% de la republicana Bernadette Wilson.

¿Qué cambia para Trump con un Congreso demócrata?

El cambio más inmediato es que, a partir de enero, Trump tendrá que gobernar con un Congreso capaz de frenar sus proyectos y de investigar a su gobierno. De hecho, los demócratas adelantaron una agenda amplia de supervisión. El representante Robert Garcia le advirtió al equipo del presidente que se consiguiera abogados, mientras que el senador Ron Wyden resumió sus planes en una sola palabra: “citatorios”. Un Congreso demócrata tendría la facultad de abrir investigaciones e, incluso en teoría, impulsar un juicio político, aunque nada de esto se ha anunciado.

El presidente, en cambio, no asumió la derrota como propia. En un mensaje en Truth Social escribió: “Yo no estaba en la boleta y, si hubiera estado, habríamos ganado de forma aplastante”, según reportó Forbes.

Además, Trump acusó a Fox News de darle demasiada cobertura a los demócratas y atribuyó la derrota de Abbott a que se había vuelto un “RINO”, término que usa para referirse a republicanos que considera de nombre solamente. Aun así, en una llamada con esa misma cadena felicitó a los demócratas por su triunfo.

Trump advierte sobre el veto

Más allá de esas reacciones, Trump había amenazado con usar su veto para bloquear las leyes demócratas, aunque reconoció en una entrevista con Politico que no quiere “pasarse dos años sentado vetando todo”. Ese escenario apunta a una posible parálisis legislativa, sobre todo en temas de presupuesto, pues el gobierno podría enfrentar un cierre en diciembre si el Congreso no aprueba los fondos necesarios.

Mientras tanto, los republicanos conservan el control del Senado hasta enero, lo que deja abierta la posibilidad de un nombramiento a la Corte Suprema antes del relevo, aunque ningún juez ha anunciado su retiro. Del lado demócrata, el líder Chuck Schumer envió un mensaje directo: “Cinco palabras para el pueblo estadounidense: el alivio está en camino”.

El resultado también llegó en un momento de desgaste para el presidente, cuya aprobación cayó a sus niveles más bajos en las semanas previas a la elección. Las primeras encuestas de salida colocaron su aprobación en 38%, una cifra que iba en camino de ser la más baja para un presidente en una elección intermedia dentro de esos registros.

¿Qué significa el nuevo mapa para los inmigrantes?

La política migratoria estuvo en el centro de la campaña de estas elecciones intermedias. La mano dura del gobierno, que en 2024 ayudó a Trump a ganar la Casa Blanca, perdió respaldo entre los votantes, en especial después de los operativos en Minneapolis, donde dos ciudadanos estadounidenses murieron en enfrentamientos con agentes federales. Mientras tanto, ICE siguió con un ritmo alto de arrestos, con casi 51 mil detenciones solo en agosto.

Sin embargo, el triunfo demócrata no detiene las deportaciones de un día para otro. Gran parte del dinero de ICE proviene de los cerca de 170 mil millones de dólares aprobados en la ley fiscal de 2025. Según un análisis del American Immigration Council, esos recursos están disponibles hasta 2029, por lo que no dependen del presupuesto anual que el nuevo Congreso deberá negociar.

Además, el Congreso aprobó en junio un paquete adicional de 70 mil millones de dólares para la ofensiva migratoria, y retirar esos recursos requeriría una nueva ley que Trump podría vetar. El triunfo demócrata no detiene de inmediato las deportaciones ni los operativos de ICE, que se financian en buena parte con fondos ya aprobados.

Lo que no cambia de inmediato: las políticas migratorias del gobierno siguen vigentes, ICE mantiene sus operativos y no existe ninguna amnistía ni ley nueva por el resultado electoral

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