Elecciones en EE. UU. 2026: qué se vota el 3 de noviembre y por qué importan

Elecciones en EE. UU. Foto: AFP

Las elecciones intermedias de Estados Unidos, conocidas como midterms, se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026. Aunque no se elegirá presidente, los resultados definirán la composición del Congreso y el margen que tendrá Donald Trump para impulsar su agenda durante los últimos dos años de su mandato.

Los comicios llegan en un momento clave para el Gobierno republicano, que actualmente controla las dos cámaras legislativas. Si los demócratas consiguen suficientes escaños para obtener la mayoría en alguna de ellas, podrán influir en la aprobación de leyes, el presupuesto federal y las investigaciones sobre la administración de Trump.

Las elecciones intermedias se realizan cada cuatro años entre comicios presidenciales, pero la renovación del Congreso ocurre cada dos años. Los representantes tienen periodos de dos años, mientras que los senadores permanecen seis, por lo que solo una parte del Senado se somete a votación en cada elección.

Elecciones de Estados Unidos 2026: ¿qué se vota el 3 de noviembre?

En la jornada electoral se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 lugares del Senado. De estos últimos, 33 corresponden a elecciones ordinarias y dos a comicios especiales para cubrir vacantes.

También habrá elecciones para gobernador en 36 estados, además de contiendas legislativas estatales y votaciones sobre medidas locales, según el calendario electoral estadounidense.

¿Por qué las elecciones pueden cambiar el Gobierno de Trump?

El resultado determinará qué partido tendrá la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado durante los siguientes dos años. Actualmente, los republicanos mantienen una ventaja estrecha en ambas cámaras, por lo que unos cuantos escaños pueden modificar el equilibrio legislativo.

Si conservan el control del Congreso, los republicanos tendrán mejores condiciones para avanzar con las propuestas de Trump. Si los demócratas ganan una o ambas cámaras, podrán dificultar la aprobación de iniciativas y ejercer mayor supervisión sobre el Gobierno federal.

Economía e inmigración, entre los temas centrales

La campaña está marcada por las preocupaciones sobre el costo de vida, incluidos los precios de alimentos, vivienda y gasolina, así como por las políticas migratorias. Estos asuntos pueden influir en el voto y en la competencia por los escaños más disputados.

Aunque las elecciones no cambiarán directamente quién ocupa la Casa Blanca, sí definirán las condiciones políticas en las que Trump gobernará hasta el final de su mandato. El nuevo Congreso comenzará sus funciones el 3 de enero de 2027.

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