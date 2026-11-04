¿Por qué el voto latino volvió a decidir el mapa electoral?

El mapa electoral permite identificar dónde cambió el poder. Foto: AFP

Los demócratas recuperaron el control del Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias de Estados Unidos de 2026. La jornada dejó cambios en Texas y contiendas en territorios donde las comunidades latinas tienen un peso importante, aunque el resultado no fue uniforme en todo el país.

Mientras Texas dio victorias a los demócratas en la gubernatura y el Senado, Florida mantuvo ambos cargos en manos republicanas. El contraste muestra por qué el voto latino no puede entenderse como un bloque que se mueve en una sola dirección.

Su importancia combina varios factores: el peso de las comunidades en determinados territorios, las preocupaciones económicas y la participación electoral. El crecimiento del voto anticipado entre jóvenes latinos fue una de las señales previas a la jornada, pero no explica por sí solo el nuevo mapa político.

¿Por qué el voto latino fue clave en las elecciones de EE. UU. 2026?

La presencia latina atraviesa estados fronterizos, grandes ciudades y distritos competitivos de la Cámara de Representantes. Por eso, su relevancia no depende únicamente de cuántas personas integran esta comunidad, sino de dónde pueden ejercer el voto.

En Arizona, los hispanos representan cerca del 25% del padrón. Su participación forma parte de la competencia por la gubernatura y los distritos congresionales de Arizona, aunque esa proporción no indica cuántos terminaron votando ni a quién respaldaron.

California puso en juego 52 escaños, con contiendas competitivas en el Valle Central, el condado de Orange y el Inland Empire, regiones con una importante población latina. En distritos de ese tipo, la distribución territorial del electorado resulta relevante para seguir la disputa por el Congreso.

Voto latino en Texas y Florida: ¿por qué los resultados fueron distintos?

Los resultados de las elecciones de Texas dejaron dos triunfos demócratas: Gina Hinojosa ganó la gubernatura frente a Greg Abbott y James Talarico venció a Ken Paxton en la contienda por el Senado,

La competencia también pasó por el sur y la frontera, donde las comunidades mexicoamericanas forman parte central del escenario electoral. Entre los territorios en disputa estuvieron el distrito 28, en el área de Laredo, y el 34, en el Valle del Río Grande.

En las elecciones de Florida, el resultado fue distinto. Byron Donalds ganó la gubernatura y Ashley Moody mantuvo el escaño del Senado para los republicanos.

Ambos estados tienen comunidades latinas numerosas, pero con composiciones e historias políticas diferentes. En Texas destaca la población mexicoamericana; en Florida tienen un peso importante las comunidades cubana y venezolana. Ese contexto ayuda a entender sus diferencias.

¿Qué preocupaciones marcaron la agenda de los votantes latinos?

La economía ocupó un lugar central antes de las elecciones. El 86% de los votantes latinos consideró ese tema muy importante para decidir su voto al Congreso. La cifra corresponde al electorado latino en general, no exclusivamente a los jóvenes.

El costo de vida también apareció entre las principales inquietudes en estados con comunidades hispanas numerosas. En Florida, el 57% lo señaló como su preocupación principal en una encuesta de UnidosUS de mayo de 2026; en California, la proporción fue de 61%.

Estos datos muestran qué asuntos estaban presentes antes de la jornada, pero no prueban que todos esos votantes eligieran al mismo partido. Una preocupación compartida puede dar lugar a decisiones electorales distintas.

¿Qué aporta el voto anticipado de los jóvenes latinos al análisis?

El comportamiento juvenil es una pieza del panorama, no su explicación completa. Antes del 3 de noviembre, cerca de 400 mil latinos de entre 18 y 29 años habían votado anticipadamente, frente a 259 mil en el corte comparable de las legislativas anteriores. El aumento colocó a los jóvenes latinos en el cálculo electoral de las Midterms 2026.

En el conjunto del electorado latino, más de 5.2 millones habían votado por adelantado, un incremento superior al 80% frente al mismo periodo de las Midterms de 2022, según Voto Latino.

¿Por qué el electorado latino no vota como un solo bloque?

Las diferencias van más allá de Texas y Florida. En Nueva York destacan las comunidades de origen puertorriqueño, dominicano y latinomericano. AP proyectó ahí la reelección de Kathy Hochul frente a Bruce Blakeman.

En Illinois, la población latina es mayoritariamente de origen mexicano y se concentra en el área de Chicago. Los resultados de las elecciones de Illinois dieron nuevamente la gubernatura a JB Pritzker y el escaño del Senado a Juliana Stratton, según las proyecciones de AP.

Compartir una identidad latina no significa tener las mismas prioridades o preferencias partidistas. Tampoco una victoria estatal demuestra que todas las comunidades respaldaron al ganador.

La misma cautela aplica a las cifras demográficas. En el distrito 22 de California, más del 74% de los residentes es hispano, pero ese porcentaje describe población, no votantes ni apoyo a un candidato. Los resultados de California deben leerse con esa distinción.

¿Qué falta para saber dónde decidió el voto latino las Midterms?

El mapa electoral permite identificar dónde cambió el poder. Para establecer en cuáles contiendas fue determinante el voto latino será necesario contrastar los márgenes de victoria con la participación y las preferencias de este electorado.

En los resultados nacionales de las elecciones de Estados Unidos, las competencias pendientes definirán el tamaño de la mayoría demócrata, no qué partido controlará el Congreso.

El análisis del voto latino debe partir de ese mapa sin confundir sus componentes: la población muestra presencia; el padrón, capacidad de participar; el voto anticipado, sufragios emitidos antes de la jornada. Sólo el balance completo permitirá precisar dónde esa fuerza electoral inclinó una contienda.

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