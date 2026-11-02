Elecciones Nueva York 2026: Kathy Hochul vs. Bruce Blakeman, por la gobernación

Elecciones de Nueva York, 3 de noviembre de 2026. Créditos: Foto creada con IA.

Nueva York elige gobernador este 3 de noviembre. No hay elección al Senado en este ciclo. Las urnas cierran a las 9:00 p.m. hora del Este (ET), y quienes aún tengan dudas pueden revisar los pasos para votar en el estado. Daremos seguimiento en vivo al conteo.

La carrera por la gobernación: Kathy Hochul vs. Bruce Blakeman

La gobernadora demócrata Kathy Hochul busca un nuevo mandato frente al republicano Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau. Hochul, que también va en la línea del Working Families Party, parte como favorita en un estado de mayoría demócrata.

Blakeman ha centrado su campaña en la seguridad pública y el costo de vida: propone recortar los impuestos a la propiedad y al ingreso y reducir las facturas de servicios, y defiende una mayor cooperación de la policía local con las autoridades migratorias.

El voto latino en Nueva York

El electorado hispano de Nueva York es clave sobre todo en la ciudad de Nueva York y sus alrededores, y ningún grupo de origen es mayoría: los puertorriqueños son el mayor (29%), seguidos de los dominicanos (23%) y los sudamericanos (16%), con una presencia mexicana en aumento. Los latinos representan cerca del 19% de la población del estado.

En cuanto a sus prioridades, los neoyorquinos se alinean con las encuestas nacionales de votantes latinos como el sondeo bipartidista de UnidosUS de mayo de 2026, que sitúan el costo de vida y la economía por delante de las políticas migratorias.

A ello se suma en Nueva York una presión de vivienda sin precedentes: según un reporte reciente, una familia necesita ganar unos 215 mil dólares al año para rentar en Manhattan, donde el alquiler mediano alcanzó 5 mil 375 dólares mensuales en el tercer trimestre de 2026.

Preguntas frecuentes

¿A qué hora abren y cierran las urnas en Nueva York?

Las urnas abren a las 6:00 a.m. y cierran a las 9:00 p.m. hora del Este (ET). Si estás en la fila a la hora de cierre, tienes derecho a votar.

¿Cómo puedo votar en Nueva York el día de la elección?

El voto anticipado en persona ya terminó (fue del 24 de octubre al 1 de noviembre), así que la votación se concentra en la jornada del 3 de noviembre.

Si tienes una boleta por correo en mano, debe entregarse a tiempo según las reglas del estado; a estas alturas conviene llevarla en persona a un sitio de votación o a la junta electoral de tu condado en lugar de enviarla por correo.

¿Qué necesito para votar en persona en Nueva York?

Por lo general, Nueva York no exige identificación para votar.

Solo se pide si votas por primera vez, te registraste por correo y no proporcionaste una identificación válida, el número de tu licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos del Seguro Social al registrarte. En ese caso se acepta:

una licencia de conducir

una identificación con foto del DMV u otra identificación con foto vigente, o un recibo de servicios, estado de cuenta bancario, cheque de gobierno, nómina u otro documento oficial con tu nombre y dirección

quien vota por primera vez y no pueda mostrar identificación tiene derecho a emitir una boleta por declaración jurada (affidavit)

Consulta el sitio oficial de elecciones de Nueva York.

¿Dónde voto y cómo verifico mi registro en Nueva York?

Si vives en uno de los cinco condados de la ciudad de Nueva York (el Bronx, Manhattan, Brooklyn, Queens o Staten Island), el localizador oficial de casilla es findmypollsite.vote.nyc, y puedes confirmar tu registro en el verificador “¿Estoy registrado?” de la Junta de Elecciones de la ciudad o llamando al 1-866-868-3692.

Si vives en el resto del estado (Long Island, Buffalo, Albany, Rochester y demás condados), consulta la Junta de Elecciones del Estado de Nueva York para localizar tu casilla y revisar tu registro.

¿Cuándo se sabrán los resultados?

Los primeros resultados se difunden poco después del cierre de urnas. Esta nota se actualizará en vivo conforme avance el conteo.