Elecciones Texas 2026: Abbott vs. Hinojosa, por la gobernación, y Paxton vs. Talarico, por el Senado

Elecciones en Texas, 3 de noviembre de 2026. Crédito: Foto realizada con IA.

Texas vota este 3 de noviembre en dos contiendas de alcance nacional: la gobernación y un escaño del Senado que puede influir en el control de la Cámara alta. La mayor parte del estado cierra urnas a las 7:00 p.m. hora local (8:00 p.m. hora del Este, ET). Daremos seguimiento en vivo a los resultados.

La carrera por la gobernación: Greg Abbott vs. Gina Hinojosa

El gobernador republicano Greg Abbott busca un cuarto mandato frente a la representante estatal demócrata Gina Hinojosa. Abbott ha gobernado Texas desde 2015 y parte como favorito en un estado de tendencia republicana.

La carrera por la Senado: Ken Paxton vs. James Talarico

Una de las contiendas más seguidas del país: el fiscal general Ken Paxton, que derrotó al senador John Cornyn en la primaria republicana, se enfrenta al representante estatal demócrata James Talarico, que venció a Jasmine Crockett en su primaria. El resultado podría pesar en el equilibrio del Senado de EE.UU..

El voto latino en Texas

El electorado mexicoamericano, mayoritario entre los hispanos de Texas, es determinante sobre todo en el sur del estado y la frontera, zonas de larga tradición demócrata que se han desplazado hacia los republicanos en las últimas elecciones presidenciales. Un estudio del UCLA Latino Policy and Politics Institute matiza que ese crecimiento republicano se concentra sobre todo entre los latinos que ya se identifican como conservadores, sin que ello implique un debilitamiento de su identidad étnica. La economía y la política migratoria encabezan las preocupaciones que marcarán su voto.

Preguntas frecuentes

¿A qué hora cierran las urnas en Texas?

La mayor parte del estado está en zona horaria central y cierra a las 7:00 p.m. hora local (8:00 p.m. hora del Este, ET). El extremo oeste (los condados de El Paso y Hudspeth) está en zona montaña y cierra una hora después.

¿Qué necesito para votar en Texas el día de la elección?

Texas acepta siete formas de identificación con foto:

licencia de conducir de Texas,

certificado de identificación electoral (EIC),

tarjeta de identificación personal de Texas,

licencia para portar arma de Texas (todas emitidas por el DPS),

identificación militar de EE.UU. con foto,

certificado de ciudadanía de EE.UU. con foto y pasaporte de EE.UU. (libreta o tarjeta).

Los votantes de 18 a 69 años pueden usar una identificación vencida hasta por cuatro años; los de 70 o más, sin importar hace cuánto venció.

Si no tienes ninguna y no puedes obtenerla razonablemente, puedes presentar un documento de respaldo con tu nombre y dirección (recibo de servicios, estado de cuenta, cheque de gobierno, nómina o acta de nacimiento) y llenar una Declaración de Impedimento Razonable en el centro de votación.

Sí cumples con estos requisitos y eres elegible para votar, puedes votar en la elección.

Si no tienes identificación y no tienes un impedimento razonable para obtener de una, o no trajiste identificación al lugar de votación, puedes emitir un voto provisional. Con el fin de tener el voto provisional contado, se te requerirá visitar la oficina de registro de votantes dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de la elección ya sea para presentar una de las formas de identificación con foto o presentar una declaración jurada temporal, o califique para la excepción de discapacidad en la presencia del registrador de votantes del condado, mientras que atestiguas al hecho que no tienes ninguna de las identificaciones con foto requeridas.

Consulta el detalle en el sitio oficial de votación de Texas.

¿Cómo saber dónde votar?

Las urnas abren a las 7:00 a.m. y cierran a las 7:00 p.m. (hora local). Dónde votar depende del condado: los condados que participan en el Programa de Centros de Votación del Condado (Countywide Polling Place Program) permiten votar en cualquier centro del condado; en los que no participan, el votante debe acudir únicamente al precinto que tiene asignado.

El número de precinto aparece en el certificado de registro de votante. Para localizar la casilla, el votante puede usar el My Voter Portal ingresando su nombre, condado, fecha de nacimiento y código postal; el portal carga las sedes de votación dos días antes de la jornada.

Visita el sitio web de la Secretaría de Estado de Texas o comunícate con tu oficina electoral local para obtener más información.

¿Cómo verificar tu registro de votante en Texas?

El estado tiene una herramienta oficial, el My Voter Portal, del Secretario de Estado de Texas. Ahí confirmas si estás registrado y consultas los detalles de tu registro.

Para usarlo, ingresas uno de estos conjuntos de datos:

Tu nombre y condado, más tu fecha de nacimiento, o

Tu número de VUID (identificación única de votante), o

Tu número de licencia de conducir de Texas, fecha de nacimiento y código postal.

El portal te muestra si tu registro está activo, tu precinto asignado, tus distritos electorales y dos días antes de la jornada, tu lugar de votación. Vale aclarar que a esta altura la herramienta sirve sobre todo para confirmar un registro existente y localizar la casilla, no para registrarse nuevo.

Si tienes dudas o tu registro no aparece, puedes contactar a la oficina electoral de tu condado, que es quien administra el padrón local. La guía general está en el sitio oficial de votación de Texas.

¿Cuándo se sabrán los resultados?

Los primeros resultados se difunden poco después del cierre de urnas. Esta nota se actualizará en vivo conforme avance el conteo.



