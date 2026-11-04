Texas: ¿quiénes podrían recibir el cheque de mil 500 dólares que prometió Gina Hinojosa?

Gina Hinojosa es la nueva gobernadora de Texas. Foto: AFP.

La llegada de Gina Hinojosa a la gubernatura de Texas podría traer una noticia que muchas familias esperan: un cheque de mil 500 dólares por hogar. La demócrata prometió entregar este dinero a las familias del estado durante su campaña y, tras derrotar a Greg Abbott en las elecciones del 3 de noviembre de 2026, tendrá la oportunidad de impulsar su propuesta. Pero todavía hay obstáculos antes de que ese dinero llegue a los buzones.

La iniciativa busca devolver parte de los recursos públicos a los texanos en medio del aumento de los gastos familiares. Eso sí, hay algo que conviene dejar claro: todavía no existe un programa aprobado ni una fecha para repartir los cheques.

¿Quiénes podrían recibir los mil 500 dólares en Texas?

La propuesta de Hinojosa contempla entregar un pago único de mil 500 dólares a cada hogar de Texas, sin que el anuncio de campaña establezca una condición de ingresos para recibirlo.

Esto significa que la promesa no está planteada como una ayuda exclusiva para familias de bajos recursos. Su intención es alcanzar a todos los hogares del estado.

Por ejemplo:

Una familia de cuatro integrantes recibiría 1,500 dólares en total, no mil 500 por cada persona

Una pareja que comparte vivienda recibiría un solo pago por hogar

Una persona que vive sola también estaría contemplada dentro de la propuesta

Sin embargo, todavía no se han publicado reglas definitivas sobre cómo se identificarían los hogares, qué documentación necesitarían o cómo se resolverían situaciones como las viviendas compartidas.

En su plataforma oficial, Hinojosa presenta esta iniciativa como un Corruption Tax Refund, o reembolso por corrupción, y asegura que busca devolver a los ciudadanos dinero que pertenece a los contribuyentes.

¿De dónde saldría el dinero para entregar los cheques?

La futura gobernadora quiere financiar el programa con recursos del Fondo de Estabilización Económica de Texas, conocido popularmente como Rainy Day Fund.

Este fondo funciona como una reserva de emergencia para el estado. Según explicó Hinojosa durante su campaña, la cuenta tiene aproximadamente 27 mil millones de dólares y Texas podría conservar unos 10 mil millones mientras utiliza alrededor de 17 mil millones para financiar los reembolsos.

Una propuesta consiste en un reembolso de 1,500 dólares por familia.

La propuesta tendría un costo estimado de 17 mil millones de dólares, de acuerdo con la información publicada por The Texas Tribune el 7 de julio de 2026.

La idea de la demócrata es que esos recursos regresen a las familias en lugar de permanecer acumulados en las cuentas estatales. No obstante, utilizar los ahorros públicos para financiar un pago de esta magnitud abre un debate sobre cuánto dinero necesita conservar Texas para enfrentar una emergencia económica.

¿Cuándo podrían llegar los cheques de mil 500 dólares?

Aquí está la parte que más deben tener presente los residentes: no hay una fecha confirmada para recibir los mil 500 dólares.

Hinojosa asumirá la gubernatura en enero de 2027 y tendrá que presentar su iniciativa ante la Legislatura estatal. De acuerdo con la Constitución de Texas, utilizar el fondo de emergencia para este propósito requiere una aprobación de dos tercios de los legisladores presentes en cada cámara.

El reto es político. Los republicanos conservaron el control de la Legislatura estatal, por lo que la gobernadora electa necesitará negociar con integrantes del partido opositor para conseguir los votos necesarios.

En una entrevista con KPRC2 publicada el 4 de noviembre, Hinojosa reiteró que buscará impulsar los cheques de mil 500 dólares y defendió la idea de devolver esos recursos a los hogares texanos.

¿Hay que solicitar el cheque o registrarse para recibirlo?

No. Por ahora, no existe una solicitud oficial, formulario de inscripción ni portal para reclamar el pago.

La iniciativa sigue siendo una promesa que necesita convertirse en ley. Por eso, si encuentras páginas o publicaciones que aseguran que ya puedes registrarte para recibir los 1,500 dólares en Texas, conviene desconfiar.

La propuesta de Gina Hinojosa ha despertado expectativas entre los residentes, especialmente entre quienes enfrentan dificultades para pagar la vivienda, los alimentos y los servicios básicos. Pero ganar una elección no significa que el dinero esté autorizado para repartirse.

Para las familias texanas, la verdadera noticia llegará cuando exista una ley aprobada, se publiquen los requisitos y el gobierno anuncie cómo y cuándo entregará los cheques.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.