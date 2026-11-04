Elecciones en Estados Unidos 2026: resultados, ganadores gobernadores y control del Congreso

Los demócratas arrasaron en la contienda electoral. Foto: AFP.

Los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos, celebradas el martes 3 de noviembre de 2026, cambiaron el equilibrio político del país. Los demócratas consiguieron el control del Senado y la Cámara de Representantes, además de ganar gubernaturas importantes como Texas, Georgia, Iowa y Ohio. El resultado deja al presidente Donald Trump frente a un Congreso dominado por la oposición durante sus últimos dos años de mandato.

La jornada también dejó victorias históricas para candidatos latinos y representantes de otras minorías. Sin embargo, todavía hay distritos y escaños pendientes de escrutinio, por lo que las cifras podrían ajustarse.

¿Quién ganó el Senado de Estados Unidos en las elecciones 2026?

Los demócratas recuperaron el control del Senado después de arrebatar siete escaños a los republicanos en estados que hasta ahora representaban terreno complicado para la oposición.

De acuerdo con el recuento publicado por The Guardian y las proyecciones de Ballotpedia, los demócratas alcanzaron al menos 54 escaños frente a 44 republicanos. La cifra demócrata incluye a dos senadores independientes que se agrupan con ese partido.

James Talarico conmovió a las redes. Foto: Shutterstock

Entre las victorias más importantes destacan:

Texas: James Talarico derrotó al fiscal general Ken Paxton. Será el primer senador demócrata del estado desde 1988

James Talarico derrotó al fiscal general Ken Paxton. Será el primer senador demócrata del estado desde 1988 Kansas: Adam Hamilton consiguió un escaño demócrata que el partido no obtenía desde 1932

Adam Hamilton consiguió un escaño demócrata que el partido no obtenía desde 1932 Ohio: Sherrod Brown venció al republicano Jon Husted

Sherrod Brown venció al republicano Jon Husted Iowa: Josh Turek derrotó a Ashley Hinson

Josh Turek derrotó a Ashley Hinson Carolina del Norte: Roy Cooper consiguió el escaño que deja Thom Tillis

Roy Cooper consiguió el escaño que deja Thom Tillis Maine: Troy Jackson derrotó a la republicana Susan Collins

La agencia Associated Press también confirmó que los demócratas conservaron posiciones importantes en estados como Georgia y Michigan. En este último, Abdul El-Sayed consiguió convertirse en el primer senador musulmán de Estados Unidos.

Foto: AFP

¿Quién controla la Cámara de Representantes en 2027?

La Cámara de Representantes también quedó en manos demócratas. El partido superó los 218 escaños necesarios para conseguir la mayoría en una cámara integrada por 435 representantes.

El recuento todavía avanzaba durante la mañana del miércoles 4 de noviembre. The Guardian reportaba 228 representantes demócratas frente a 139 republicanos, mientras que Ballotpedia proyectaba al menos 231 escaños para los demócratas. La diferencia responde a que todavía había contiendas sin definir.

Uno de los nombres que cobra relevancia es Hakeem Jeffries, representante de Nueva York, quien ganó su reelección y podría convertirse en el primer afroamericano en presidir la Cámara.

También hubo resultados importantes para la comunidad latina. En Texas, Bobby Pulido ganó el distrito 15 frente a Monica De La Cruz, mientras que Manny Rutinel consiguió recuperar para los demócratas el distrito 8 de Colorado.

¿Qué candidatos ganaron las gubernaturas en las elecciones de EU 2026?

El mapa de gobernadores también registró movimientos importantes. Los demócratas consiguieron victorias en estados que estaban bajo administración republicana y alcanzaron al menos 27 gubernaturas, según los primeros recuentos de Ballotpedia.

Estos son algunos de los triunfos más destacados:

Texas: Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott. Será la primera mujer latina en gobernar el estado y la primera demócrata electa para ese cargo desde 1990

Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott. Será la primera mujer latina en gobernar el estado y la primera demócrata electa para ese cargo desde 1990 Georgia: Keisha Lance Bottoms ganó y se convirtió en la primera mujer afroamericana electa gobernadora de un estado

Keisha Lance Bottoms ganó y se convirtió en la primera mujer afroamericana electa gobernadora de un estado Ohio: Amy Acton derrotó a Vivek Ramaswamy

Amy Acton derrotó a Vivek Ramaswamy Iowa: Rob Sand venció al republicano Zach Lahn

Rob Sand venció al republicano Zach Lahn California: Xavier Becerra ganó frente a Steve Hilton y será el primer gobernador latino del estado desde 1875

Xavier Becerra ganó frente a Steve Hilton y será el primer gobernador latino del estado desde 1875 Nueva York: Kathy Hochul consiguió la reelección

Kathy Hochul consiguió la reelección Pensilvania: Josh Shapiro conservó la gubernatura

Josh Shapiro conservó la gubernatura Florida: el republicano Byron Donalds ganó la elección y será el primer gobernador afroamericano del estado

Gina Hinojosa. Foto: AFP.

La victoria de Hinojosa merece especial atención. Texas ha sido durante décadas un bastión republicano y su resultado representa un cambio importante en la política estatal. Como reportó The Texas Tribune, la demócrata derrotó a Abbott, quien buscaba un cuarto mandato.

¿Qué significan los resultados de las elecciones para Donald Trump?

El resultado tendrá consecuencias directas para la Casa Blanca. A partir de enero de 2027, cuando tome posesión el nuevo Congreso, Trump tendrá que negociar con una oposición que controlará las dos cámaras legislativas.

Los demócratas podrán bloquear proyectos de ley, supervisar las comisiones, investigar a funcionarios de la administración y rechazar nombramientos presidenciales que requieran aprobación del Senado.

Eso no significa que Trump pierda sus facultades como presidente. Todavía conserva el poder de veto y los demócratas necesitarían apoyo republicano para superar esa decisión.

La economía también tuvo un papel importante en la jornada. Según la cobertura de Associated Press, el aumento del costo de vida, la inflación y el impacto de las políticas económicas estuvieron entre las preocupaciones que marcaron el voto.

Para los millones de latinos que viven en Estados Unidos, los resultados tendrán implicaciones que van más allá de quién ocupa un escaño. Las decisiones del nuevo Congreso pueden influir en temas como inmigración, empleo, impuestos, salud y programas de asistencia.

La nueva distribución del poder comenzará a hacerse efectiva en enero. Hasta entonces, el escrutinio continuará en algunas contiendas, pero el cambio de control del Congreso ya está definido.

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