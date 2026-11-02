Elecciones California 2026: Becerra vs. Hilton, por la gobernación

Elecciones en California, 3 de noviembre de 2026. Crédito: Foto generada con IA.

California, el estado más poblado del país, elige gobernador este 3 de noviembre para suceder a Gavin Newsom. No hay elección al Senado en este ciclo. Las urnas cierran a las 8:00 p.m. hora local (11:00 p.m. hora del Este, ET), el último de los seis estados en cerrar. Daremos seguimiento en vivo al conteo.

La carrera por la gobernación: Xavier Becerra vs. Steve Hilton

El demócrata Xavier Becerra, exsecretario de Salud federal y exfiscal general de California, se enfrenta al republicano Steve Hilton, comentarista político. Ambos avanzaron desde la primaria abierta de junio. California es un bastión demócrata, por lo que Becerra parte como favorito en los sondeos.

El voto latino en California

Los latinos son el mayor grupo poblacional de California, cerca del 39% de los habitantes del estado según el Censo de 2020, y un bloque central del electorado, con alrededor de ocho de cada diez de origen mexicano.

El costo de vida encabeza sus preocupaciones: en una encuesta bipartidista de UnidosUS de mayo de 2026, el 61% de los votantes hispanos de California lo señaló como su principal inquietud, seguido de los salarios y la economía (41%), la salud (41%) y la vivienda (34%).

El resultado también tendrá eco en México. Estas elecciones definen qué partido controla el Congreso, y con ello el margen de maniobra sobre temas que tocan directamente al país vecino: la política migratoria y el financiamiento de la aplicación de la ley (el Congreso aprobó cerca de 240 mil millones de dólares para inmigración en 2025 y 2026), la política comercial y arancelaria, y la relación bilateral en materia de seguridad y frontera.

Un análisis del Brookings Institution señala que, aun con un Congreso dividido, buena parte de estas decisiones seguirá dependiendo del Ejecutivo, aunque la nueva correlación de fuerzas puede frenar o condicionar su aplicación.

Preguntas frecuentes

¿A qué hora abren y cierran las urnas en California?

Las urnas abren a las 7:00 a.m. y cierran a las 8:00 p.m. hora local (11:00 p.m. hora del Este, ET).

¿Cómo puedo votar en California el día de la elección?

California envía una boleta por correo a cada votante registrado activo. Puedes devolverla por correo, depositarla en un buzón oficial o entregarla en persona en una oficina electoral del condado o en cualquier centro de votación o sitio de entrega hasta las 8:00 p.m. del día de la elección. A diferencia de otros estados, en California el voto anticipado en persona sigue disponible en los días previos: los centros de votación abrieron el 24 de octubre y continúan abiertos, incluido el fin de semana anterior, hasta el día de la elección, el 3 de noviembre. Los horarios varían por condado y se consultan en el buscador oficial de sitios de votación anticipada.

¿Qué necesito para votar en persona en California?

Por lo general, California no exige identificación para votar. Solo se pide si se cumplen las tres condiciones:

votas por primera vez en una elección federal,

te registraste por correo o en línea

no proporcionaste tu número de identificación de California ni los últimos cuatro dígitos del Seguro Social al registrarte.

En ese caso se acepta, con o sin foto: licencia de conducir o identificación estatal de California, pasaporte de EE.UU., identificación de estudiante o militar, recibo de servicios, estado de cuenta bancario, cheque de nómina o de gobierno, o correo oficial como el folleto de muestra de la boleta.

Consulta el sitio oficial de elecciones de California.

¿Dónde voto y cómo verifico mi registro en California?

Para localizar sedes de voto anticipado, usa el buscador oficial de sitios de votación anticipada; para tu lugar de votación del día de la elección, consulta el localizador del Secretario de Estado o llama al (800) 345-8683. Puedes revisar si estás registrado y los detalles de tu registro en el verificador de estatus de votante de California.

¿Por qué pueden tardar los resultados?

California suele tardar días en completar el conteo por el alto volumen de voto por correo. Esta nota se actualizará en vivo conforme avance el escrutinio.