7 lugares en Los Angeles para comer auténtica comida mexicana

Pellizcadas típicas de la gastronomía mexicana | Foto: Shutterstock

Los Ángeles es una de las ciudades de Estados Unidos donde la comida mexicana tiene una presencia especialmente diversa, con restaurantes que llevan a la mesa sabores de Oaxaca, Sonora, Jalisco, Yucatán y otras regiones de México.

Desde tacos preparados con tortillas hechas a mano hasta mariscos, moles y guisados tradicionales, estas son siete opciones para quienes buscan conocer distintas expresiones de la gastronomía mexicana en la ciudad.

7 lugares para probar comida mexicana en Los Ángeles

1. Guelaguetza Restaurant

Ubicado en Koreatown, Guelaguetza es un restaurante familiar dedicado a la cocina de Oaxaca. El establecimiento fue fundado en 1994 y su propuesta incluye algunos de los elementos más reconocibles de la gastronomía oaxaqueña, entre ellos moles, tlayudas, memelas y chapulines.

El propio restaurante señala que recibe semanalmente ingredientes como chocolate, moles y otros productos procedentes de Oaxaca, mientras que sus tortillas son preparadas a partir de maíz molido diariamente.

Dirección: 3014 W. Olympic Blvd., Los Angeles, CA 90006.

2. Sonoratown

Para conocer una expresión de la cocina del norte de México, Sonoratown es una alternativa centrada en los sabores de San Luis Río Colorado, Sonora, ciudad natal de su fundador, Teodoro Díaz-Rodríguez Jr.

El restaurante abrió en 2016 y construyó su propuesta alrededor de tacos, carnes a la parrilla y tortillas de harina elaboradas diariamente.

Las tortillas de harina se preparan con manteca de cerdo y la carne se cocina sobre leña de mezquite, dos elementos que forman parte de la identidad del establecimiento.

En su menú aparecen opciones como carne asada, chorizo estilo sonorense, cabeza y tripa, además de las conocidas chivichangas.

Dirección: 208 E. 8th St., Los Angeles, CA 90014.

3. Holbox

En el Mercado La Paloma, al sur de Los Ángeles, Holbox lleva a la ciudad una propuesta enfocada en los mariscos mexicanos, particularmente en sabores de las costas de México y la península de Yucatán.

Su menú combina ingredientes locales de California y Baja California con preparaciones inspiradas en las cocinas costeras mexicanas.

Entre sus opciones están los aguachiles, ceviches, tacos de pescado, tostadas y preparaciones de mariscos a la parrilla.

Holbox también cuenta con más de una estrella Michelin, reconocimiento que mantiene en la actualidad y que se suma a otros reconocimientos obtenidos por el restaurante y su chef.

Dirección: 3655 S. Grand Ave., #C9, Los Angeles, CA 90007.

4. Guisados

Nacido en Boyle Heights en 2010, Guisados construyó su identidad alrededor de una preparación tradicional de los hogares mexicanos: los guisados cocinados a fuego lento.

El restaurante sirve estos guisos sobre tortillas de maíz hechas a mano y ofrece alternativas como bistec en salsa roja, tinga de pollo, mole poblano, chicharrón en chile verde y cochinita pibil.

La propia familia fundadora explica que la propuesta surgió con la intención de reproducir la sensación de las comidas caseras que se preparaban en su hogar.

Su primera ubicación continúa en Boyle Heights, aunque actualmente la marca cuenta con establecimientos en diferentes zonas de Los Ángeles y sus alrededores.

Dirección original: 2100 E. Cesar E. Chavez Ave., Los Angeles, CA 90033.

5. Carnes Asadas Pancho Lopez

En Lincoln Heights se encuentra Carnes Asadas Pancho Lopez, un restaurante especializado en preparaciones de Jalisco, particularmente de Guadalajara.

Entre sus opciones están la carne en su jugo, los tacos de barbacoa estilo Guadalajara, la birria en consomé y la torta ahogada.

La carne en su jugo es una de sus especialidades más representativas. Es un plato que combina carne de res con tomatillo, tocino y frijoles pintos.

La Guía Michelin también destaca la influencia jalisciense de su cocina y sus preparaciones de carnes y sopas.

Dirección: 3328 Pasadena Ave., Los Angeles, CA 90031.

6. KOMAL

Dentro de Mercado La Paloma, Komal centra su propuesta en uno de los ingredientes fundamentales de la cocina mexicana: el maíz.

El establecimiento funciona además como molino y trabaja con variedades de maíz nativo mexicano.

Según su información oficial, el proceso de nixtamalización se realiza diariamente para producir masa fresca que después se utiliza en tortillas y distintos antojitos mexicanos.

En su menú aparecen preparaciones como tlacoyos, quesadillas, molotes de plátano y otros platos elaborados a partir de masa.

Dirección: 3655 S. Grand Ave., Los Angeles, CA 90007.

7. Villa’s Tacos

Villa’s Tacos ofrece otra interpretación de la comida mexicana a través de tacos elaborados con tortillas de maíz azul nixtamalizado, prensadas al momento.

Su menú incluye tacos y mulitas con opciones como pierna de pollo, ranchera asada y chorizo de puerco. También ofrece alternativas vegetarianas, entre ellas papas a la plancha y soyrizo.

Uno de los elementos que diferencia su propuesta es precisamente el trabajo con el maíz azul y la preparación de las tortillas al momento, una técnica que coloca a la masa como parte central de la experiencia.

Ubicación: entre sus establecimientos se encuentra el local de 6103 N. Figueroa St., Los Angeles, CA.

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