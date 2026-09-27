ICE registra elevada cifra de dimisiones y despidos en primera mitad del 2026

Renuncias y despidos masivos en ICE en primera mitad de 2026 | Foto: Shutterstock

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) registró más de 2 mil 900 salidas de empleados entre enero y junio de 2026.

Dicha cifra, extraída de los registros de la Oficina de Administración de Personal (OPM), ha representado un golpe dentro de la agencia, pues se ha perdido un número considerable de efectivos en un periodo marcado por la expansión de su plantilla bajo la administración del presidente Donald Trump.

Durante ese mismo semestre, ICE contrató alrededor de 4 mil 400 trabajadores, mientras que las separaciones laborales superaron las 2 mil 900.

ICE registra un aumento de renuncias y despidos en 2026

Entre enero de 2025 y junio de 2026, la agencia migratoria incorporó cerca de 12 mil empleados de tiempo completo, una cantidad superior a la registrada durante toda la década anterior.

Sin embargo, el incremento de la plantilla estuvo acompañado de un elevado número de trabajadores que abandonaron sus puestos para la primera mitad del 2026.

En 2024, durante la administración del expresidente Joe Biden, los despidos representaban menos del 1% de las separaciones laborales de ICE. Para 2026, esa proporción aumentó hasta el 18%.

Las renuncias también mostraron un cambio importante. Mientras que en 2024 representaban alrededor del 15% de las salidas, durante el primer semestre de 2026 superaron la mitad de las separaciones registradas, de acuerdo a los datos de la OPM.

Tradicionalmente, las jubilaciones concentraban una parte importante de las bajas de personal. No obstante, durante 2026, los despidos y las renuncias adquirieron mayor peso dentro de las salidas de trabajadores.

ICE igualmente rompió récord de arrestos durante el verano de 2026

El aumento de las salidas de trabajadores de ICE coincidió con un periodo de intensa actividad migratoria.

Durante el verano de 2026, la agencia registró cifras récord de arrestos en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con datos analizados por el Deportation Data Project (DDP).

En agosto, ICE arrestó a 50 mil 925 personas en todo Estados Unidos, superando el registro de julio, cuando se contabilizaron 49 mil 571 detenciones, según los datos citados por el DDP.

Texas y Florida concentraron una parte importante de los arrestos. En julio, Texas registró 10 mil 331 detenciones, frente a las 5 mil 787 del mismo mes de 2025. En Florida, la cifra pasó de mil 938 a 5 mil 501 durante el mismo periodo.

El incremento de las detenciones estuvo relacionado, en parte, con una mayor cooperación entre las autoridades federales y las fuerzas del orden estatales y locales, así como con cambios en las estrategias de los operativos migratorios.

En tanto, aun cuando se ha registrado un número considerable de despidos y renuncias en las nóminas de ICE, la agencia migratoria no ha disminuido la frecuencia de sus operativos, más bien también han roto récords por ese lado.

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