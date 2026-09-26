Amnistía Internacional exige la eliminación de ICE por violaciones de DDHH

ICE enfrenta nueva denuncia por violación de DDHH | Foto: Shutterstock AI

Amnistía Internacional (AI) exigió el jueves la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, tras documentar presuntas violaciones generalizadas de derechos humanos durante operativos de control migratorio en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington D. C.

La organización presentó un informe en el que denuncia detenciones arbitrarias, uso injustificado de la fuerza y posibles desapariciones forzadas, entre otros abusos.

El documento, publicado el 24 de septiembre de 2026, sostiene que las actuaciones del ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales forman parte de un patrón de vulneraciones que afecta a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

Bajo el título “Teníamos silbatos, ellos tenían armas”: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para abolir el ICE, el informe plantea que las prácticas documentadas no son hechos aislados y reclama un sistema migratorio que respete las normas internacionales de derechos humanos.

¿Por qué Amnistía Internacional exige abolir el ICE?

La organización sostiene que las violaciones de derechos humanos registradas durante las operaciones migratorias responden a problemas estructurales dentro de las instituciones federales encargadas de hacer cumplir las leyes de inmigración.

De acuerdo con el informe, las actuaciones documentadas incluyen operaciones discriminatorias por motivos raciales, detenciones arbitrarias, hostigamiento, intimidación y trato degradante por parte de agentes federales.

Asimismo, AI denunció el uso de fuerza letal en circunstancias que, según sus conclusiones, deberían investigarse como posibles ejecuciones extrajudiciales.

El documento también señala el empleo de armas de letalidad reducida, como gases lacrimógenos y aerosoles de gas pimienta, contra manifestantes que participaban en protestas pacíficas.

Otro de los puntos expuestos es la existencia de condiciones de reclusión que podrían constituir tortura, así como detenciones en régimen de incomunicación y posibles desapariciones forzadas.

🇺🇸#EstadosUnidos

“Teníamos silbatos, ellos tenían armas”.

Amnistía Internacional documentó graves violaciones de derechos humanos durante operaciones militarizadas de control migratorio en Estados Unidos.



Detenciones arbitrarias, perfilamiento racial, uso injustificado de la… pic.twitter.com/ZqRbLocxCe — Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) September 24, 2026

Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Estados Unidos, afirmó que el informe documenta un patrón de violaciones de derechos humanos que busca infundir miedo entre las comunidades migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

La representante sostuvo que los abusos registrados durante las operaciones migratorias han alcanzado un nuevo nivel y defendió la necesidad de abolir el ICE.

Ciudades investigadas en el documento de Amnistía Internacional

La investigación de Amnistía Internacional se centró en cuatro zonas de Estados Unidos: Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington D. C.

El equipo investigador entrevistó a 154 personas para analizar las consecuencias de los operativos federales en diferentes comunidades y contextos.

Según el documento, las actuaciones afectaron no solo a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, sino también a comunidades negras y de piel oscura.

El informe también describe situaciones en las que agentes federales actuaron enmascarados y sin identificación visible.

Amnistía Internacional señaló que las denuncias de abusos rara vez derivaron en investigaciones o mecanismos de rendición de cuentas que considerara significativos.

¿Qué propone Amnistía Internacional para sustituir al ICE?

La organización plantea la disolución del ICE y la creación de un sistema de control migratorio que cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, advirtió que las detenciones arbitrarias, la separación de familias y la aplicación de perfiles raciales generan consecuencias que van más allá de las personas directamente afectadas.

La representante señaló que estas prácticas pueden provocar temor, angustia psicológica y problemas de salud crónicos en niños, familiares y comunidades enteras.

AI concluyó que es necesario exigir responsabilidades a los funcionarios involucrados y avanzar hacia un sistema migratorio basado en el respeto a la dignidad humana.

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